THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

Haram oy CHP’ye yaramadı!

29 Haziran 2018 Cuma

16 Nisan 2017 akşamı ne kadar da sevinmişlerdi..

Aslında sandıktan evet çıkmamıştı ama..

“Velev ki evet çıkmış olsun.. Karşısında % 49’luk ‘hayır’ var” dediler..

% 51 onlar için önemli değil..

% 49 önemli idi..

Oysa % 51, neye “evet” dediğini, çok iyi biliyordu..

Ama, “Hayır” diyenlerin içinde, PKK’lısı vardı.. Dindarı vardı.. Milliyetçisi vardı.. Solcusu vardı. 

Var oğlu vardı..

Hepsini bir kaseye koyup.. Tayyip Erdoğan karşıtlığında birleştirdiler..

% 49’un rantını yiyerek, 24 Haziran’a giriş yaptılar..

“% 49’un içinde, birbirine düşman partilerin olması, neticeyi değiştirmez.. Maksat AK Parti’ye zarar vermek” dediler.

24 Haziran’da..

Mide bulandırıcı birlikteliklere imza attılar..

CHP’liler, HDP’lilere oy verdiler.

HDP’liler, Muharrem İnce’e oy verdiler..

“Bu iş ince iş.. Herkes anlamaz” dediler..

İnce ince çalıştılar..

Bin türlü tilkiliği hayata geçirdiler..

Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde, kendi partisinden az oy almasını anlarım.

Çünkü Demirtaş, Cumhurbaşkanlığında iddialı değildi..

O sadece, “Seni başkan yaptırmayacağız” sloganı kulağına üflendiğinde..

“Güzeeel.. Ben bu sloganın militanı olayım” diye meydana çıkmıştı.

Kendisini “Başkan yaptırmayacağız”a odakladığı için..

“Seçilme”yi değil, “seçtirmeme”yi öncelediği için.

Partisinin, Demirtaş’dan fazla oy almasının bir izahı var..

Ama..

Meral Akşener, TBMM’den önce, cumhurbaşkanlığında iddialı olduğu halde..

Küçük çocuklar gibi..

“Ben cumhurbaşkanı olacağım” diyor, başka bir şey demiyor iken..

Akşener daha az, partisi daha fazla oy aldı ise..

Bunu aklı eren birisinin, izah etmesi gerekmez mi?

İnce ince zikzaklar..

Kalın kalın izler bıraktı..

Suç delilleri ortada kaldı..

Dip dalgası ile “Tayyip Erdoğan’ı devirelim” derler iken.

24 Haziran’da kimin eli, kimin cebinde idi ortaya çıkarılmadan..

Şimdi CHP’de bir dalga..

İYİ Parti’de bir dalga.

SP’de bir başka dalga.. 

Üç partiyi de sallıyor..

% 49’luk hayır bloku..

“Kaç yama taşıyor”muş gördük..

Bırakın % 49’un yekvücut olmasını..

Oluşturdukları Millet İttifakı’nın bir işe yaramadığını..

Şimdi kendi partilerinin içlerinde bile büyük kavgalar çıktığını gördük..

% 49 blokunu hayata geçiremediler..

% 25’lik CHP içinden bir partinin çıkmak üzere olduğunu..

% 10’luk İP’in MHP’ye katılımının tartışıldığını.

% 1’lik SP’nin, kendisini tasfiye etmeye hazırlandığını gördük..

Eeee..

Sırf siyasi iktidara düşmanlık üzerine politika üretirseniz..

Sırf Tayyip Erdoğan’ın ayağını kaydırmak için, aranızda hiçbir bağ olmayan partilerle suni birliktelikler oluşturmaya kalkarsanız...

Seçmen size öyle bir tokat atar ki..

Dimyat’a pirince giderken..

Bulgurdan da olursunuz..

En büyük çalkantı, CHP’de yaşanıyor..

Yıllardır Elazığ’da milletvekili kazanamayan CHP..

Haram oylarla..

Saadet Partisi’nin ve İyi Parti’nin oyları ile..

Milliyetçi seçmenin bulunduğu Elazığ’da kazandığı milletvekilini..

Şimdi disipline vererek..

İhraç etmeye çalışıyor..

Kimbilir, “Keşke Elazığ’da milletvekili kazanmasaydık” bile diyorlardır..

Sorun ne?

Elazığ’da milletvekili seçilen Gürsoy Erol, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifasını istemişti..

Parti meclisi de, bu isteği “kesin ihraç” talebi ile başlattığı soruşturma ile cevaplamış oldu..

Gürsoy Erol’un ihraç edilip edilmeyeceğini, önümüzdeki günlerde göreceğiz..

Ama yaşanılan olay.. 

Yıllardır Milli Görüş partilerinden üç tanesini Anayasa Mahkemesi kararı ile kapattıran CHP’nin, tam bir riyakarlığa imza atarak, “Bunlar çok güzel dindarlar” dediği ve güzelleme yaptığı Saadet Partisi’nden aldıkları destek ile kazandıkları milletvekilliğinin yararını göremeyecekleri gerçeğini önümüze koydu.. 

Hani diyordu ya, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı ve 1. Bölge Milletvekili Adayı Abdullah Sevim, “Bu seçim mazlumla zalimin, bu seçim ahı olanlarla ah alanların, bu seçim suskun ile sesi çok çıkanların, bu seçim Allah’a kul gayrında hür olanlarla; güce, makama, şöhrete tapanların seçimi olacaktır” diye..

Tam da öyle oluyor gibi..

Saadet Partililer sandıkta kendi partilerine oy verir gibi mühürü bastılar..

Ama gerçekte CHP’ye milletvekili kazandırdılar..

Ama Abdullah Sevim’in dediği gibi, mazlumla zalim arasındaki seçimde..

Kim ne yaparsa yapsın..

Mühür kime vurulursa vurulsun..

Adalet yine sağlandı..

Sıradan bir isim olarak açıklama yapacak olan Gürsoy Erol..

Saadet Partisi’nin sayesinde milletvekili olduktan sonra..

CHP Genel Başkanı’nı istifaya davet edince..

CHP’yi karıştırdı..

Belki de CHP’nin içinden yeni bir parti çıkartacak süreci başlatmış oldu..

Saadet Partililer şunu diyebilirler..

“Bakın, bizim oyumuz nelere kadirmiş!”

Hiç kusura bakmasın, Saadet Partili yöneticiler..

Onların böyle bir niyetleri yoktu..

Onlar..

CHP’ye destek vererek...

Alnı secdeli Tayyip Erdoğan’ı devirmede, gönüllü maşalık yapmak istiyorlardı..

Hesapları tersine döndü..

Kendi genel başkanları “Ayrılabilirim” dediği gibi..

Destekledikleri CHP de..

Gördüğünüz gibi..

“Ne halt yiyeceğiz şimdi”nin derdine düştü..

 

YORUM YAZ

  • LeylLeyl16 sa önce
    Yahu ali abi .....ağırlaştırılmış müebbet alan adamı tahliye ettiler muhtemelen diğerleride tahliye olacak bunları niye yazmazsın?
  • GaffariGaffari15 sa önce
    Saadet Partisi bu vebalin altında kalır.PKK ,Vatan hainlere yardım ederek kendilerini yok ettiler.
  • burakburak13 sa önce
    Milleti anketi 24 haziranda seçmen manda ve himaye kabul edilemez dedi
  • erginergin12 sa önce
    "gerçekler acıdır"ismi ile yazan kişi.Evet böyle bir tablo var. ama bu tamamen psikolojik, tamamen erich fromm un "robot uyumluluğuna"uyan bir durum." okumuş ,çağdaş, bilinçliinsan hiç muhafazakar olur mu, böyle partiler oy verir mi "özentisinden, ön kabulünden, robot uyumluluğundan başka bir şey değil . Bakın diğer ülkelerde, muhafazakar, liberal partilere oy verenlere hiç te cahil bilinçsiz gözü ile bakılmaz ve nitelenmez. çünkü zaten böyle birayrım fark olamaz Bu bize, özentili toplumlara has bir durum.
  • mehmet kirbircimehmet kirbirci10 sa önce
    secgili kardeşimm hep şahane yazıyorsun biz orta seviye insanlar çok güzel anlıyoruz yazdıklarını.hep bir eksik görüyorum bu yazdıklarını milletimizin kahır ekseriyetinin okuması alzım buda akit tvde her yazdığının her gün iki defa olsun yayınlanmasıdır.bunu devamlı yazıyorum lütfen uygulayınız babana ve sana allahtan devamlı yardım etmesininiyaz ediyorum.ve hep yaz HER NE KADAR GAYRET EDERLERSE ETSİNLER GÖKLERDEN GELEN BİR KARAR VARDIR.onlar anlamasalarda yürüyecektir bu karar allahın emri ile.
  • Ayşe Ayşe 16 sa önce
    Cumamiz mübarek olsunALLAH tuzaklarini başlarına gecirsngavura sirinlik yapanların
  • ESTERGONLU SEYDA NURESTERGONLU SEYDA NUR12 sa önce
    MUHTEŞEM BİR YAZI!.. TEBRİKLER,ELİNIZEVEYÜREĞİNİZE SAGLIK ALI BEY,
  • saitsait13 sa önce
    Tesbitine yüzde yüz katılıyorum bende yalnız yazlık la bağ evi ile dağ evi ile tanışan milliyetci ve muhafazakarlar sahillerdeki oturdugu mekan metre kararesi büyüyen esnaf komşu ev komşu mahalle baskısı hatta çocuğun okuduğu okuldan dolayı mahalle baskısından kurtulmak için mecburen yada kırk gün birine deli kötü iyi dersen sonucu
  • KürtogluKürtoglu10 sa önce
    Saadetli sözde müslümanlarin bu ihanetini asla unutmayacagiz..
  • adiladil10 sa önce
    hocama her şey iyi doğru yazmışın da cumhurdan hiç bahsetmemişsin mhp nasıl olduda oylarını korudu Akparti 7 civarında oyu kaybetti bu oylar kime neden gitti bunlarıda yazında görsek güzel olurdu
  • AykırıAykırı1 sa önce
    Doğru...
  • Gerçekler acıdırGerçekler acıdır14 sa önce
    SEÇİMLERDE sürekli ortaya çıkan bir gerçek var: Coğrafi ve toplumsal gelişmişlik göstergeleri; mesela eğitim, kentlileşme, girişimcilik gibi veriler yükseldikçe AK Parti’nin oy oranı azalıyor, bu göstergeler azaldıkça AK Parti’nin oyları artıyor.Avrupa’ya işçi olarak giden Türklerin çok yüksek oranda AK Parti’ye, buna karşılık Amerika’ya öğrenci, işadamı, ve profesyonel olarak giden Türklerin çok yüksek oranda CHP’ye oy vermesi de benzer bir tabloyu yansıtıyor.
  • IsmailIsmail9 sa önce
    Yazıklar olsun size deve kuşu gibi başınızı kuma koyup gerçekleri olan bitenleri tek gözle görürsün uz.turkiyenin birinci partisi olan refah Partisi'nin iktidarına eften puften olaylar le son veren ve olayları organize eden dinsiz imkansız Hürriyet Gazetesi yüzünden parti kapatıldı. Şimdi Erbakan hocanin ödülleri ni partiyi kspattiran uğur Dündar a verdiler. Onu tebrik ettiler aferin dediler. Bu ödülüsen hakettiği. Din düşmanı 8 mv.meclise döktüler. Müslümanların ayağını kaydirmek istediler ama Allah büyük tür. Oyunları gördü. Onları sildi person etti bu dünyada. Oburdunyada da onlarla hasr olurlar. Kişi sevdiği ile hasr olacak.
  • GolgeAdamGolgeAdam12 sa önce
    Hayir blogu daha da guclendigini sizde biliyorsunuz Ali bey niye dolandirip duruyorsunuz %42 dusenevet blogu cikti sandiktan.Beklenen tek sey sn Bahceli ne kadar sabredebilecek.
  • yuntdaglıyuntdaglı15 sa önce
    Peki süleyncilarin iyi partiye oy verin diye kuran öğretilen cocuklara bile telkinde bulunulması tam bir garabet degilmi. Tazecik beyinleri mandaciliga motive etmenin vatana millete ümmete ne faydası olacak
  • Erden canErden can21 sa önce
    Ali abi Allah sizden razı olsun bugünkü yazınızda mükemmel olmuş yüce Allah'ım yâr ve yardımcınız olsun amin
  • Hasan asyalıHasan asyalı1 sa önce
    Haramdan gelenin kimseye yararı olmaz
  • İkrarİkrar12 sa önce
    İsim yazmayim cevap olarak diyorki yorumcu ortaya atiyor isbati yok muhabbet olan tahliye oldu bu yazarin isi deyi hdp saklamiyor demirtas surreyya bilmem ney karayilan dagda bunlarin hatira reimleri yayinlaniyor kalkiyor akp icindekine ne demeli diyor onuda sen soyle terore desdek vemisse biz sirtimizi ypg yasladik demisse konus ve vebal alirsin
  • cemal aldırmazcemal aldırmaz5 sa önce
    ...Oyun haramıolur mu.? Bu gün düşman olanların., dünkü oylarını da haram kabul eder misiniz.
  • ŞanlıurfaŞanlıurfa14 sa önce
    Allah razı olsun kökü haram hocam mum dibine ışık verir
  • OkuyunOkuyun4 sa önce
    Bence abuk subuk beyinsiz kitle yaratma çabasından vazgeçip Ali Osman Aydın'ın bugünkü yazısına kulak vermelisiniz. Bu insanları düşman değil kardeş yapmaya çalışsanız çok mu kötü olur?
  • sefersefer13 sa önce
    Ali bey sabah programın çok iyi oldu devamı uzun olur inşallah
  • TürkTürk18 sa önce
    Ali bey ne demiş atalarimiz alma mazlumun ahini çikar aheste aheste
  • Allah ın kuluAllah ın kulu7 sa önce
    ACI GERÇEK OLAN; SİZİN ADAYINIZIN SİZİ ŞİZOFREN TANISI! BU SİZİN BAHSETTİĞİNİZ CHP VE ADAYINIZIN TESPİTİ, BİZ SİZE OKUYAMAZSINIZ DEMEDİK Kİ, ADAM OLAMAZSINIZ DEDİK. HERGÜN CUMA NAMAZI KILAN, YERLİ OTOMOTİVE KAPORTA DEYİP KÜÇÜMSEYEN, UZAY MADENCİLİĞİ PALAVRASI ATAN SİZİN ADAYINIZ. SİZ EĞİTİM SEVİYESİ YÜKSEK OLANLAR KADINA TACİZ OLDUĞUNDA ORTALIĞI AYAĞA KALDIRIP TACİZ DAVALI TEK MİLLETVEKİLİ OLAN ADAYA % 30 OY VERDİNİZ, BU BİR ŞİZOFRENİK VAKIADIR. OKUYORSUNUZ, EĞİTİM ALIYORSUNUZ AMA BU SİZE BİRŞEY KATMIYOR. NEDENİ ÇOK BASİT ASLINDA ÇÜNKÜ GENE SİZİN ZİHNİYETİNİZ BİR GÜNDE BİR MİLLETİN EĞİTİM SİSTEMİNE DİNAMİT KOYDU MAKAS GİBİ GEÇMİŞİYLE BAĞINI KOPARDI VE BU MİLLET HALA KENDİNE GELEMEDİ. ALLAH C.C SİZİN İÇİN ŞÖYLE BUYURUYOR '' KİTAP YÜKLÜ EŞŞEKLER''
  • estest13 sa önce
    HAcı bu HDP de herkes teroristte AKP li kac milletvekilinin kardeside aynı zamanda HDP den aday senin haberin var mı? Sıkıysa o konuyada deginsene gercek yuzunuzu herkes gorsun. Aslında goruyorda kiminiz makarnaya kiminiz ihaleye tav. Bari savunmayın. "işlerimizi götürelim" deseniz daha samimi olur. Ama savunmayın...
  • tuğrultuğrul9 sa önce
    Saadet Siyonistlere hizmet eder hale gelmiştir. Satın alınmışlardır yazık ki ne yazık !
  • İkrarİkrar15 sa önce
    Kotulukde ustune yok herkese satasiyor oyle yasiyor birgun yolda gidenin ensesine samar indiriyor samari yiyen birde vakiyorki sucu olmadigi halde bu samari niye bana vurdu diye dusunmedenyere yatiriyor olanca hinciyla ayaginin altina aliyorilk samar vuran muziplik buya demis benim ilk samar gibi olmadi simdi sadet adina layik olmayanlar halasadetin basarili oldugunu soyluyorsa pkk meclise tadidiginin farkinda deyil kazansa ne olur kaybetse ne olur insanda onur olur
  • hayırlı cumalarhayırlı cumalar10 sa önce
    de get yalan dünya
  • Lamazi.Lamazi.16 sa önce
    Oylarımız artmıştır. Seçimin kazananı SAADET Partisidir. (T.Karamollaoğlu)
  • cihadcihad12 sa önce
    sahte demokrasi dinininolusumlari olan partiler,secimler,demokrasi dininin yasaları asla cozum olamaz.bir musluman icin gecerli olan tek yasa şeriattir.kendimizi ve birbirimizi kandirmakla bi yere varamayiz.demokrasi dini yeryuzunde Allaha isyan eden insanların,toplumların buldugu bir yonetim seklidir.ummet olmus halifesine kavusmus cumalara erismek dilegi ile.
  • LütfiLütfi13 sa önce
    Burada seçim öncesi yorum yapan dünya saadetçi yorumcular ortadan kaybolmuş gözüküyorlar.
  • iyildiziyildiz10 sa önce
    "% 1’lik SP’nin, kendisini tasfiye etmeye hazırlandığını gördük"... Ancak rüyanda görürsün böyle bir şeyi... Yalanlarınıza, dolanlarınıza, iftiralarınıza rağmen SAADET kıyamet sabahını görecek inşaALLAH... Zerre kadar değeriniz kalmadı menfaatçiler...
  • melih53melih538 sa önce
    Sayın babacanın ekonominin başına geçeceği yazılıyor.yurt dışı ve yurt içi güven endeksi zirvede olan Sayın babacanın bu göreve gelmesi bizce her bakımdan mükemmel bir karar olacaktır.özledik Sayın babacanı..sakinliğini.doğal güven olgusunu.ondan iyi bir ekonomi sorumlu bulunamaz..
  • İkrarİkrar18 sa önce
    Selam ve dua ile gayesi vatan millet memleket ve allaha hic ihtiyac duymayanin besmelesiz her is guduk bir anlamda basarili olamaz cunku yarim kalir enbuyuk yardim allahindir ondan supemiz yok 24 haziran sabahi safak soktugercek guzler secildi hani bir mesur soz var basaramiyacaksiniz topunuz gelin alayiniz gelin sevinin bu teker kalmaz tumsekde bunlar ser ittifak hep ayni kalir sandiga gomsekde gecen selahattin onkibar bu cenazeyi kim kaldiracak cabuk gomun ayikirsa yine saldiracak tum herkese hayirli cumalar dilerim
  • hasanhasan14 sa önce
    Oylar çalındı yalan algısının kamuoyunda tutması için bundan sonraki seçimlerde ysk ve AA diğer illerden gelen verileri bir kenara koyup en az ilk 2-3saat ege marmara akdeniz sahil il ilçe sandık sonuçlarını kamuoyuna duyurmalı. Dolayısı ile Genelbaşkan yardımcıları da meral hanım da fox ve halktv habercileri de artı kaosa katkı vermek için hazır ve nazır bekleyen ideolojik sendromiçinde olanlarda mutlu olur
  • Serkan ÇakırSerkan Çakır15 sa önce
    Haram oy alanı, oy çalıp kul hakkı yiyenleri Allah bildiği gibi yapsın. Hakkımı helal etmiyorum. Etmiycem.Bu alem yalan alem. Bu yalan alemde güçleri var, Allah korkuları yok. Gerçek alemde iki elimiz yakalarında.
  • SertSert15 sa önce
    Hırsızlık herkes için suç ve günah değil mi sayın yazar

Ali Karahasanoğlu

Son Yazılar

Bugünkü Yazılar

İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak
Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak