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“Diktatör var” diyenler, o koltukları terketsin!

05 Mart 2019 Salı

Dün öylesine dokunmuş, bırakmıştım..

Ne bileyim, kadronun hemen tamamının Gezi’ci olduğunu.. AK Parti düşmanı olduğunu..

Ben sandım ki..

Listedeki tanıdığım üç isimden ikisi Gezi’ci..

Sorun da o kadar..

Aldanmışım.

“Kadın haklarında güncel sorunlar sempozyumu” başlıklı İstanbul Üniversitesi’ndeki etkinlik, yarın başlıyor..

Sempozyuma katılanların tamamının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşıtları olduğunu söylesem, arada kalan bir-iki kişi bana sitem etmez sanırım..

Etkinliğe katılanların isimlerini alıp, kısa kısa araştırma yaptım.. “Hayret, hayret, binlerce defa hayret..

Bu ülkede, AK Parti 17 yıldır iktidarda mı?” diye sordum kendi kendime..

Ve cevap veremedim..

Hemen peşinen söyleyeyim..

Dünkü yazıma yorum yapan okuyucularımın bazıları, İstanbul Üniversitesi yönetimini suçlamışlar.

Hayır, üniversite yönetimi değil suçlu..

Suçlu, sistem..

Bu rezilliğe onay veren, yılların birikimi olan tüm yapı..

Düşünebiliyor musunuz..

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde de halen öğretim üyesi olan Saibe Oktay Özdemir isimli bir kadın..

Anayasa değişikliği ile ilgili referandum sırasında.. Bir başka öğretim üyesinin paylaşımını onaylayıp, yaymış.

Ne deniyor orada?

“HSK’nın 6 üyesini seçecek.. Anayasa Mahkemesi’nin 12 üyesini seçecek.. Milletvekillerini seçecek.. Bakanları seçecek..”

Böyle böyle gidiyor..

Dersiniz ki..

“Seçecek olan kişi..

Babadan gelen bir miras gereği oturduğu koltuktan..

Tombala çekip seçme yapacak..

Seçilenler için hiçbir kural yok..

Hiçbir kriter yok..

En başta, kimin seçeceği ile ilgili bir özgür seçim yok..”

Böyle sanıyorsunuz..

Gerçek ne?

Sen de giriyorsun seçime.. Tayyip Erdoğan da..

Çatır çatır kazanıyor..

Ondan sonra da..

Anayasa ve kanunlardaki kriterlere bakarak, liyakat sahibi olanlar, seçiliyor..

Bugün geldiğimiz noktada.. Zaten görüyorsunuz.. 

Ne diyorlardı?

“Anayasa Mahkemesi’nin 12 üyesini, yeni başkan seçecek” diyorlardı.

Seçti mi? Hayır..

HSK’daki 6 üyeyi, mahallesindeki kasaptan, bakkaldan, kunduracıdan seçecek gibi hava veriyorlardı..

Öyle mi oldu?

Hayır..

Profesör geçinen insanlar..

O algıyı yaptılar..

O algı ile yetinmediler..

Referanduma “evet” oyu vereceğini söyleyen insanları tahkir ettiler..

Nasıl?

Aynı kadın “İşte bu” edası ile paylaşmış..

“2 erkek, 2 seçmen, 2 vatandaş, 1 tanesi evet, 1 tanesi hayır diyor, Aradaki farka beraber bakalım tekrar” diyor..

Tahmin ettiğiniz gibi, referanduma “hayır” diyenlerden ağzı laf yapanı tam 1 dakika 33 saniye konuşturup övmüş.. Ardından değişikliğe “evet” diyen bir vatandaşı sadece 15 saniye konuşturup, onun “Dış güçler evet diyorsa hayır dememiz lazım” şeklindeki dil sürçmesini fırsat bilip, aklı sıra “evet”çilerle alay etmiş..

“Hayırcılar akıllı. Evetçiler konuşmasını bilmiyor!” algısı oluşturmaya çalışmış..

Aynı Prof.’un, PKK’nın başlattığı, 7 Haziran seçimleri sonrasındaki saldırılarda yaşanılanlar için desteklediği şu paylaşıma ne dersiniz: 

“Bilinmeyen bir kavgaya feda ettiğimiz şehitlerimize ne kadar ağlasak az. Barışla oynanmaz. Bugün bunu her iki taraf da gördü.” 

PKK’nın yollara mayın döşeyip, askerlerimizi şehit etmesi, aslında “Bilinmeyen bir kavga” imiş..

Bu Prof.’un neyi kastettiğini siz anlıyorsunuz. “Devlet başlattı savaşı” demek istiyor da..

Açıkça söyleyemiyor..

Bir paylaşımı daha, 13 Ağustos 2015’te.. 

“Davutoğlu sözü dolaştırmayıp herkesi oyaladık dese daha dürüst olacak, romantik lafların zamanı değil, ülke zor bir dönem yaşıyor”

Bu ideolojik paylaşımı yapan birisi, hukuk fakültesinde ders veriyor..

Ve..

Utanmadan, sıkılmadan, bunlarla aynı görüştekiler, sürekli şu tezi pompalıyorlar: “Bu ülkede diktatör var!”

Hain Can Dündar ile CHP’nin Mahmut Tanal’ını da destekler tarzda paylaşmamış olsa..

Belki siz yine “Acaba” derdiniz..

Acaba macaba demeyin..

Bir de şu paylaşımını okuyalım, FETÖnün propagandası ile ne kadar örtüşüyor, görün:

22 Ara 2013.. Yönetmelik yaparak soruşturma yapanları değiştirerek masumuz deliller sahte diyen bakan ve hükümet cezaevindekileri tekrar yargılamalıdır”

FETÖ’cü HSYK üyeleri 17-25 Aralık operasyonunu hedefe götürmek için canhıraş çalışıyor.. Destek vermek de, bugün dahi hukuk fakültesinde öğretim üyeliği yapan Prof.’a düşüyor.

Bir başka isme geçelim.. Aynı etkinlikteki Av. Şükran Eroğlu’na bakıyoruz.. 

Gezi eylemlerinin organizatörlerinden.. 3. Köprü yapılırken, “Talan bu” diye açıklama yapanlardan.. Bu isim için, bu kadarı yeter sanırım.. 

Bir başka isim, Nil Karabağ Bulut..

PKK’nın eylemlere başladığı 2015’te, bakın onların felsefesine uygun ne paylaşım yapmış:

“Çocuklarımızın her gün ölümle karşı karşıya olduğu bir ülkede niye yaşanır? Artık ölmemek için yaşamak evresini geçmiş olmamız gerekmez mi?”

Benzer paylaşım devam ediyor:

“Vicdansızın kalbi ipotekli, zihni bulanık, lisanı bozuktur. Kalbini, zihnini, lisanını temiz tut. Bu nasipsiz yangını vicdan söndürecek.”

Bunları söyleyenler, imam hatiplerin orta kısımlarının açılmasına onay verirler mi?

Tabii ki vermezler. İşte paylaşımı:

“1 Ekim 2015

4+4+4 ile binlerce kız çocuğu okulu bıraktı! http://sendika1.org/?p=296007” 

Bu hanımefendide de, vatan haini Can Dündar sevgisi had safhada.. Levent Üzümcü sempatisi had safhada..

Hatta Levent Üzümcü’nün basın bürosu memuru gibi, “Şehir Tiyatroları’ndan ihracım nedeni ile kamuoyuna açıklamam” başlıklı bildiriyi takipçilerine aktarıyor..

Eeee?

Bunlar resmi kurumlarda, paneller düzenleyecekler. Kendi kafalarından adamlarla hükümete hakaret edecekler..

Devlet de seyir mi edecek?

Var mı böyle bir dünya?

Lütfen..

Lütfen efendim.

Herkes ilkeli olsun..

“Diktatör var” diyenler..

Bulundukları koltukları terketsin..

Yok öyle, “Diktatör” deyip, üniversite binası içinde, kafana göre propaganda yapmak..

Can’cığınız Almanya’ya çoktan gitmiş..

Siz de ikileyin..

İkilemiyorsanız..

Haddinizi bilin, maraza çıkartmayın..

 

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YORUM YAZ

  • sukrusukru26 dk önce
    Kenan evrene ditatör diyemeyen kanişlerin hepsi ne hikmetse Erdoğan'a diktatör diye havlamaktan kendini alamıyor.Oysa evrenin bir emri ile biryerde toplaşıp kuyruklarını kıstırıp mıyk mıyk ediyorlardı.Isırdıklarıda sadece vatandaşlar oluyordu.
  • Mehmet AliMehmet Ali28 dk önce
    Boş beleş yazılara devam diyorsun anlaşılan. Reis ülkeyi nasıl yöneteceğini sana mı soracak? Kimi rektör yapacak, kimi bakan kendisi karar verir. Türkiye'nin dengeleri var, Radikal İslamcılara mı bıraksın ülkenin yönetimini, mümkün mertebe liyakata dayalı atama yapacak elbette. Ayrıca, Başkalarını da ülkeden kovacağına, beğenmiyorsan sen yürü git Arabistan'a tutan mı var elini? Gerçi sen de kaçsan, diğer dinciler gibi, kapağı gidip Hristiyan ülkelerine atarsın ya neyse, ikiyüzlülüğe alıştık artık, şaşırmayız.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN42 dk önce
    BUNLAR ÜLKENİN HAKİMİ OLAN ZİHNİYETİN ASALAKLARI.DÜNYA ONLAR İÇİN TANZİM EDİLMİŞ.DİĞERLERİ ONLARIN HİZMETKARI,ŞAKŞAKCISI ..İTİBAR ONLARA,HÜRMET ONLARA,EMRETME ONLARA,MAKAMLAR ONLARA..HER ŞEYİN İYİSİ ONLARA.ÇÜNKÜ ONLAR,ÖZEL YARATILMIŞLAR.EN İYİ ONLAR KONUŞUR,EN İYİ ONLAR DÜŞÜNÜR.EN ÇOK ONLAR OKUR,DİĞERLERİNE EN AZ BEŞ BASARLAR..OYLARINI BİLE DİĞERLERİ İLE DENK GÖRMEYECEK KADAR DEMOKRATTIRLAR.ASLINDA ONLAR BU MİLLETİN BAŞINA BELADIRLAR. BUNU DA BİLİRLER VE BUNDAN DOLAYI DA AYRI BİR HAZ DUYARLAR. ...DİBİNE KADAR YOLLARI VAR VE GİDECEKLERİ YER DE ORASI ZATEN.ELLERİNE SAĞLIK,BUNLARI TEŞHİRE DEVAM..
  • HALUK yıldırımHALUK yıldırım56 dk önce
    İşte bu ağzına kalemine yüreğine sağlık abi
  • YaziyorumYaziyorum1 sa önce
    Dandan hakan,koltukdan ,mutfak koltuguna gectinse guc sende,cunki bir konutda ,mutfak dort odaya bedel yine iyisin soz sende aslinda iyi bir meslek niye hem kendini hemde baskasini yoyurursun bunu bilneyenler duysun.eger insanlar bilseler yok birbirinden farki ,fakat unuforma,temsil ettigi makam.bir cetin dogani dusun simdi sifir iflaz guzel gunler gelecek once vatan hainkerine goz yummak yok onlar temizlenecek yoksa onlarin kirlerinden vatandas bitlenecek.herseyin bir baslangici,ve bitisi vardir son cirpinis biri diyorki ben sevdigini,takla atki bileyim diyor,cok takla atan vatani satan,da taklsa atan olur kotuluk yapan kotuluk bulur yukari kimin elindeyse onun adina ulur.
  • ademadem1 sa önce
    3 köprü beykoz konaklarının fiyakasını bozdu görüntüsüyle gürültüsüyle
  • ertanertan1 sa önce
    Geziye eşim ve çocuklarımla katıldım diyen ülkücü meral ile katılmalıyız diyen türkkan ideolojinizle gezi kaosunun neresini bagdaştırdırdınız derim
  • burakburak1 sa önce
    Bu ülkeyi tesev tüsiad chp abd alman ingiliz israil fransız büyükelçiler istişaresi ile yönetilmedigi sürece tek adamlık diktatörlük hırsızlık yolsuzluk saray saray yancısı var denecektir.
  • veliveli1 sa önce
    Diktatör algısına oynayanlar, batılı akıl hocalarından öyle gördüler. " bir adama kırk defa deli desen deli olur" mantığı. Bunlar 40 milyarlarca kez dediler olmadı ama azimliler(!) bir o kadar daha diyecekler. Çünkü hiç utanmaları yok. Akıl hocaları veya biyolojik babaları Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa vs. kendi ülkelerindeki basın sansürleri, göstericilere karşı davranışları, gerçek muhalif fikirlere karşı tavırları görmezden gelinecek. Ortadoğunun tescilli diktatörleriyle, gaddar katilleriyle "barış zirveleri" zırvalarıyla onları meşrulaştıracaklar. Sonra içerideki pek çoğune idüğü belirsiz veled-i zinalar biyolojik babalarına boyun eğmeyen onların pisliklerini her seferinde yüzlerine vuran, adam oğlu adamadönüp dönüp diktatör diyecekler. "Ya tutarsa"..ha?
  • MUŞLUADAMMUŞLUADAM1 sa önce
    İstanbul Üniversitesi Rektörü ve Genel sekreteri İMAM HATİP LİSESİ MEZUNUDUR. Ama solculardan, kamalistlerden korkup, çekindikleri de acı bir gerçektir. 10 sene İÜ hizmetim sürecinde şahit olduğum manzara bu. Bir İmam Hatipli olarak sözde imam hatipli genel sekretere ulaşmakta zorluk çekerken hatta görüşemezken solcular , kamalistler adeta ellerini kollarını sallayarak gıyabında hakaretler ederek makamına çıkıyorlardı. ÇOK ŞÜKÜR BÖYLE KIFAYETSİZ YÖNETİMLE ÇALIŞMIYORUM. Küçük adam yüzünden solcularla bayağı tartışmış, savunmuştum ama boşuna olduğunu gördüm. BUNLAR İMAM HATİPLİ OLMANIN KAYMAĞINI YİYEN KÖTÜ MİRASYEDİLER.İÜ sini bu kötü mirasyedilerden temizleyip adam gibi adamları yerleştirmek gerekirki böyle hadsizlere meydanı boş bırakmasınlar.
  • ŞenerŞener1 sa önce
    Bunların söylemleri doğru mu o zaman? "Siz sandığınız kadar çok değilsiniz, bizde sandığınız kadar az değiliz" dedikleri bu muydu acaba?
  • ŞenolingŞenoling4 sa önce
    Yazının sonu biraz komik olmuş. Hem diyorsunuz ki diktatör diye birşey yok. Hem de aynen diktatörlüklerde olduğu gibi diktatör diyenlere hadleri çok iyi bildirilir. Ayrıca atamaların hepsi liyakata göre yapıldığına göre koca Turkiye’de kendi damadından başka ekonominin başına geçecek adam yok demek ki. Başkanlık sistemi iyi ve adil bir sistem değil, kontrol ve yetki konusunda sıkıntıları çok büyük. Hayır diyenler erdoğan için değil, sistem kötü olduğu için itiraz ettiler. Evet diyenler ise tam tersi, sistem iyi olduğu için değil erdoğan aday olduğu için evet dediler. Referandum öncesi evet diyecek tanıdıklarıma hep şu soruyu sordum. Başta erdoğan olmasaydı ve böyle bir öneri başka bir partiden gelseydi, yine evet der miydin?
  • YaziyorumYaziyorum4 sa önce
    Diktatororler milletin hakkini yerler yinede sucu baskalari,yapti derler.bir devrin cokusu video izledim.bu diktatorler,eskiden duyardiksayisi. 12 olup hepsi asker kokenli sanator varmis hukumet ve devlet yonetimini dizayin eden her mesru kelami onlardan dinlerlermis yasi doksan olsada,akil sagligi olmasada yerinden kalkamasada ,memleket onlarin.cok sukur o zinozorbalarin, adinida unuttular.fosiller vampirler insan kanindan,besinlenirler diktatorler, ulkenin sahibi gorenler ,birkismi Avrupaya gittiker bir turku,var gittiler terk ettiler vicdansizlar arsizlar vatansizkar yureksizler ancak ,sanmayin yaptiklariniz taptiklariniz sizi kurtaracak .bir fisatda onlarda hak ettiklerinin karsiligini bulacak.
  • DandanHakan DandanHakan 6 sa önce
    Evet var !!!! Koltuktan kalktım ve mutvak sandalyesine geçiyorum !!!! Diktatör' ün daniskası hemde !
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer7 sa önce
    Gerçek..diktatörlere..onursal..hukuk..cübbesi..giydirenler (12..eylül..darbecisi..Kenan'a..fahri..hukuk..beratı..veren..Anayasa.mahkemesi..üyeleri..şaka..gibi)..karşı..çıkmayı..bırakın..alkışlayıp.."2.Atatürk"..diye..yağcılık..çekenler..şimdi..İnsan..hakları..hukukun..üstünlüğü...diye..bır..bardak..suda..fırtına..çıkarıyorlar..Kaleminize..sağlık..

Ali Karahasanoğlu

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