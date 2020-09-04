Çok şık hareketler bunlar, devam edin, devam edin!

Bakmayın siz, ülkede diktatörlük olduğu iddiasında bulunanlara..

Onlar suçlarını bastırmak için, bu söylemi geliştiriyorlar..

Bırakın ülkede, seçimle işbaşına gelmiş olanların diktatörlük uygulamasını..

Tam aksine..

Ülkede seçilmemişlerin diktatörlüğü var..

Sahnedeki tanıtımda, “ülkede siyasi iktidarın seçimle belirlendiği” mavalı var...

“Çoğunluğu hangi parti alırsa, o siyasi görüş ülkeyi yönetir” anlatımı var..

Ama gerçekte..

Ülkeyi yönetenler, yıllardır sandıktan birinci parti olarak çıkamamış CHP zihniyetidir..

Onun içindir ki..

CHP’nin RTÜK’e yolladığı İlhan Taşçı işaret ediyor..

“Akit TV’ye hemen ceza verilsin. Acelemiz var. Bekleyemeyiz. Tren kaçıyor. Bir dakika bekleyecek vaktimiz yok” diyor..

Aylar öncesinden beri tartışılan konularla.. Aylar öncesinden uzmana yollanan konularla birlikte..

Akit TV’de 30 Ağustos’ta yaşanan bir KJ hatası, 3 günde RTÜK’ün toplantısına yetiştiriliyor..

O zaman soruyorum, “Bu ülkede seçimleri AK Parti mi kazanıyor? Yoksa CHP mi? Bu ülkeyi AK parti mi yönetiyor? Yoksa CHP mi?”

Uzman raporu dünkü kurul toplantısına yetiştirilmiş..

Peki toplantıda ne yapılmış?

Açıkça Akit’i hedef tahtasına koyan, işgal ettiği makam sebebi ile, yayın kuruluşlarına eşit mesafede olması gerekirken, önyargılı ifadelerle Akit’i yargılamadan mahkum etmeye kalkışan İlhan Taşçı’nın isteği çerçevesinde..

MHP ile HDP’li üyelerin birlikte hareket etmesi ile..

Hatta onlara AK Partili üyelerin de katılımı ile...

Akit TV’ye ceza verilmiş..

İşe bakın..

Sözkonusu Akit TV olunca..

Böylesine tartışmalı bir konuda..

“Maddi hatadan kaynaklı bir KJ idi” açıklamasına rağmen..

CHP’li, HDP’li, MHP’li üyeler, AK Partili üyelerle birlikte hareket edip, Akit TV’ye cezayı kestiler..

Hayırlı olsun..

MHP’lilerin, HDP’lilerle işbirliği..

Yetmez..

MHP’lilerin CHP’lilerle işbirliği..

Bunların peşine takılan AK Partililerin hep birlikte işbirliği..

Hayırlı olsun..

Ama şöyle bir eski kararlarına baksınlar..

İbret alsınlar..

PKK’nın yayın organı gibi çalışan televizyon kanalları için, HDP’li üyeler, bugüne kadar bir tane ceza verilmesi yönünde oy kullanmışlar mı?

MHP’liler, cevap versin bu soruya..

Bakın, Tele-1’inden, Halk TV’sine kadar.

Bırakın hatalı KJ’leri..

Açıkca Tayyip Erdoğan’ın zindanlara atılacağı, ayağından sallandırılarak asılacağı tehditleri yapan Halk TV yayınlarındaki açık kasti söylemlere bile..

CHP’li RTÜK üyeleri, bir defasında olsun, “Artık bu ceza gerektirir” demiş mi?

Bir bakın hele..

Onlar, bırakın maddi hataları..

Kasti söylemleri bile RTÜK toplantılarında, ölümüne savunsunlar..

Ama AK Partili üyeler..

Ortada kasti bir söylem olmadığı halde..

“Maddi hatadır” açıklamasına rağmen..

“Yok yok.. Kasti yapılmıştır” diyen CHP’lilerin peşine takılıp..

Akit TV’ye ceza kesilmesi yönünde, oy kullanmışlar..

Ne diyelim?

Akit için sık tekrarlanan sözdür: “Mahallenin dürüst tek çocuğudur.. Sadece muhalifleri değil, karşılıksız desteklediği iktidar bile, Akit’e dürüstlüğünün bedelini ödetir.”

Bir defa daha gerçek oldu..

Ben AK Parti’nin, AK Partililerin, Akit TV’ye karşı değil..

AK Parti’nin gerçek düşmanlarına karşı yiğit ve cesur hareket etmesini isterim..

Yapabiliyor musunuz?

İstanbul Barosu, DHKP-C sanığı Ebru Timtik’in fotoğrafını baro binasına astığında, fatura ağır olabilir düşüncesi ile, “Bizim rızamız dışında asıldı” dedi..

Haydi bakalım, Adalet Bakanlığı çıksın, İstanbul Barosu hakkında bir müeyyide uygulasın..

Sizin cesaretiniz, Akit’e mi?

Daha önceki gün, Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, Tele-1’de AK partililere, AK Parti yöneticilerine.. “Cahil” dedi.. “Kültürsüz” dedi.. “Çirkin” dedi..

Dedi de dedi..

Ben şimdi, AK Parti kontenjanından RTÜK’e seçilen bir üyenin, “Bu hakaretleri onaylayamayız.. Türkiye’nin yarısına hakaret edilmesine sessiz kalamayız” deyip, RTÜK’e “konu hakkında rapor alınması ve ceza verilmesi için ilk toplantıda konunun gündeme alınması çağrısı” yapmasını beklersem, çok şey mi istemiş olurum?

Dün akşam saatlerine kadar bekledim..

CHP’li İlhan Taşçı’nın, Akit TV için yaptığı girişimin benzerini, AK Parti kontenjanından seçilen birisinden, Tele-1 için duyamadım..

Aslında Mine Kırıkkanat’ın sözleri, sadece AK partililere yönelik değildi.

Tüm Türk halkına yönelikti..

Mustafa Kemal’e maddi hata ile yapılmış bir söylemi bile kabul edemeyen MHP kontenjanından RTÜK’e seçilen üyeler ne yaptılar?

Türk halkına “Kültürsüz” diyen bu kadının sözlerinin yayınlandığı kanal hakkında, “Rapor alınsın, ilk kurul toplantısına getirilsin” dediler mi?

Hayır..

O zaman amaç Türk halkı değil..

Onların bir tane tabu ları var.

Mustafa Kemal..

Türk halkına istediğiniz hakareti yapın..

MHP’lileri ilgilendirmez..

Ama..

“Türk halkını temsil ediyor, ilk cumhurbaşkanı bahaneleri” ile adeta taptıkları Mustafa Kemal’e bir eleştiri getirilirse..

Eleştiriyi boşverin..

Bir maddi hata yapılırsa..

MHP’liler, CHP’lilerle birlikte..

Hatta, CHP’yi de bir kenara koyun..

Bu ülkenin askerine, polisine kurşun sıkan PKK’nın uzantısı ve PKK’yı savunan TV kanallarına ceza verilmemesi için ölümüne mücadele eden HDP’lilerle birlikte..

Aynı oyu kullanırlar..

Eyvallah..

Her şeye eyvallah..

CHP ile, HDP ile ittifak kurup, Akit’e ceza vermeye de eyvallah..

Türk toplumuna bütün olarak salya sümük saldıranlara, şundan bundan korkup inceleme bile başlatılmamasına da eyvallah..

Biz oynanan tiyatroları, sergilenen riyakarlıkları her daim deşifre edeceğiz..

Kimlerin, kimlere karşı, kimlerle birlik olduğunu her daim anlatacağız..