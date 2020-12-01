CHP’ye “namus”u, Demirel ile Erbakan kazandırmış!

CHP Milletvekili ve dahi avukat Ali Mahir Başarır, “Haddimi aştım, böyle kastetmemiştim” dese..

Söyledikleri öyle yenilir-yutulur cinsten şeyler olmasa da..

Yine de bu kadar uzun süre tartışılmayacaktı..

Ama adamlar hem küstah, hem de geri adım atmıyor..

Hem kendisi geri adım atmıyor..

Hem de partisinin yönetimi..

Üç gündür tartışıyoruz, adam yine utanmadan “Sözlerimin arkasındayım” diyor.

Sanki kayda değer, övünülecek bir söz söylemiş gibi..

Dediği ne?

Virgülüne dokunmadan aktarıyorum:

“Tank Palet Fabrikası nedir? Ordudur tabii.. Bu ülkenin namusudur.. Benim namusumdur!”

Fabrikanın satılarak, menkul mal gibi Türkiye dışına çıkarılması benzeri bir durum söz konusu değil..

Fabrika, eskiden olduğu yerde.. Hatta modernize de edilmiş durumda..

Yönetim yine Milli Savunma Bakanlığı’nda..

Söz sahibi aynı..

Sadece işletilmesi sırasında, ekonomik açıdan rekabet edebilir pozisyon sağlaması amacıyla, dışardan sermaye girişi yapılmış.

Ama bu sermayenin, fabrikanın üretiminde söz sahibi olmamasına da dikkat edilmiş, sınırı % 49’da tutulmuş.

Sermayenin % 51’i de, tüm söz hakkı da, Türkiye’de.

Bunlar bir yana..

İlginç olan şu ki, Ali Mahir Başarır, bizden daha milliyetçi pozlara yatarak “namus” üzerinden bir söylem geliştiriyor..

Hani “namus”un gerçek anlamı üzerinden, günlük hayatta karşılığı ile ilgili olarak bu CHP’liye sorsak.. Bir değerlendirme istesek..

“Bu ilkel kavramlardan kurtulmamız lazım. Nedir namus? Nedir böyle ilkel anlayışlar?” diyeceğinden emin olduğum Başarır, şimdi “namus” kavramının mecazi anlamı üzerinden, bize caka satıyor..

“Tank Palet Fabrikası nedir? Ordudur tabii.. Bu ülkenin namusudur.. Benim namusumdur” diyor.

O zaman buyrun, Mahir Başarır’ın bu anlamdaki namusunu sorgulayalım..

“Tank Palet Fabrikası” üzerinden, Başarır’ın partisinin “namus”unu masaya yatıralım..

Tank Palet Fabrikası, bu ülkede yıllarca tek başına iktidarda olan CHP döneminde mi açılmış?

Hayır..

CHP’nin tek başına iktidarda olduğu dönemde, tank palet fabrikamız yokmuş.

Tank Palet Fabrikası, Mahir Başarır’ıa göre, “namus” ile eşdeğer olduğuna göre..

CHP iktidarı döneminde, zorunlu olarak, “namussuz” mu oluyoruz?

Takdiri size bırakalım..

Sözün şehvetine kapılıp, yeni tartışmalar açmayalım..

Anlayan anladı..

Başarır’ın “namus” anlayışı; “Tank Palet Fabrikası”nın varlığı ile, hatta “varlığı”nı da bir kenara bırakın, “sermayesinin tamamının yerli olması” ile özdeşleştirildiğine göre..

Tank Palet Fabrikası da, CHP’nin tek parti yıllarında henüz açılmamış olduğuna göre..

Sonuç cümlesini siz kendi kafanızda kurun, yüksek sesle tekrarlayın..

Devam edelim, Tank Palet Fabrikası’nın, biraz amatörce diyebileceğimiz şekilde, ne zaman planlandığını aktaralım..

Tarih ne?

1967..

Süleyman Demirel’in başbakanlığı döneminde temel atılıyor...

Yani bu ülkeyi yıllarca tek başına yöneten CHP, bir tank palet fabrikası açmamış.. 1960’da darbe yapan askerler, Mahir Başarır’ın namus olarak gördüğü tank palet fabrikasını, bu ülkede açmamış..

Demirel temelini atmış..

1973’teki Sanayi Bakanlığı’nın MSP’de olduğu dönemde, Erbakan’ın başbakan yardımcılığı döneminde Tank Palet Fabrikası hizmete girmiş.

O tarihte CHP’liler, kendileri de koalisyon ortağı oldukları için..

Açıkça dillendirememişler ama..

Medyadaki adamları sayesinde..

“Erbakan Hoca, parayı Arifiye bataklığına yatırdı” diye alay etmişler..

Erbakan Hoca’nın “ağır sanayi” söylemini makara konusu yapmışlar..

“Tank üreten fabrika.. Fabrika üreten fabrika” sözleri ile alay etmişler..

Şimdi kalkmışlar..

“Tank Palet Fabrikası namustur” diyorlar..

“Tank Palet Fabrikası” eğer namus idiyse, CHP niye, tek başına iktidarda olduğu dönemde o fabrikayı açmadı?

Erbakan açmak istediğinde de, onunla alay etmeye kalktı?

Ve şimdi kalktılar..

Gerçek anlamda Erbakan Hoca’nın bu ülkeye kazandırdığı Tank Palet Fabrikası üzerinden, bize caka satıyorlar..

Erzincan’daki fabrika temelini TBMM’ye getirip, “Bakın sizin attığınız temel işte bu” diyen CHP milletvekillerini unutmadık..

Şimdi de..

Bu CHP milletvekilinin, Erbakan Hoca’nın açtığı Tank Palet Fabrikası üzerinden geliştirdiği söylemi unutmayacağız..

Bu arada..

Şunu da hatırlatalım..

Bakmayın siz bunların, fabrikanın yönetimi ile ilgili hiçbir söz hakkı verilmediği halde..

Tank Palet Fabrikası’na getirilen sermayeye karşı çıkmalarına..

Günlük hayatlarında, dış sermaye ile içli dışlıdırlar..

Ama o sermayenin, Katar’dan değil..

Katar’dan İngiltere’ye gidip, oradan buraya geleni ile içli dışlıdırlar..

Katar’dan direkt gelirse..

Yani İngiltere avantasını almamış ise..

İşte o zaman..

CHP kafası, bu işe karşı çıkar..

“Niye İngiltere’nin payını vermiyoruz” diyerek, itibar operasyonuna soyunur.

Hem de boylarından uzun söylemlerle..

“Namus” derler..

“Ordu satıldı” derler..

Hainliklerini ifşa ederler..

Kimin adına çalıştıklarını ortaya çıkarırlar..

TSK’nın dünya genelinde çok daha itibarlı bir duruma geldiği şu günlerde..

Ordumuza Alman’ın, Fransız’ın, ABD’nin laf yetiştirdiği bir dönemde..

Bir de bu CHP’liler kafayı çıkarıp..

O yabancılarla birlikte, TSK’ya hakaret ederler..

Katar, İngiliz Borsası’nın % 10’un satın alır..

Bu adamlar “Orda ne oluyor? İngiltere katar katar satılıyor” demezler..

Ama..

Aynı Katar, Türkiye’de borsaya ortak olunca..

Kıyameti kopartırlar..

Türkiye’yi düşündükleri için mi?

Hayır..

İnglitere’yi düşündükleri için..

Çünkü daha bir yıl önce, Borsa’daki aynı hisse, Avrupa merkezli bir bankada iken, tek laf etmeyenler..

Şimdi o hisse, Türkiye Varlık Fonu tarafından satın alınıp, çok daha yüksek bir değerle Katar’a satıldığında kafa çıkartıyorlar ise..

Bunların hainlikleri..

Çok daha net ortaya çıkmış demektir..