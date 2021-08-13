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Aylan bebeklerin de, Emirhan’ların da katilisiniz!

13 Ağustos 2021


Ali Karahasanoğlu İletişim: [email protected]

Aylan bebeğin kıyıya vuran cesedi, hepimizi ağlatmıştı..

Ama birileri rol yapıyormuş..

Rol yapmış olmalılar ki, şimdi toplu bir göçmen düşmanlığı ile sahneye çıkıyorlar.

Tam da aşık oldukları Batılılar gibi..

Aylan bebeğin denizde boğulmasının sorumlusu, göçmenleri kovalayan vicdansız Batılılar değil mi?

Şimdi o batılılar, Türkiye’deki maşuklarını devreye aldılar..

Suriyeli göçmenler, bir ay önce mi Türkiye’ye geldiler?

Bir yıl önce mi?

Yoksa 11 yıl önce mi?

Üstelik Suriyeli göçmenlerin zirve yaptığı tarihler de, bugünler değil..

Geçtiğimiz yıllarda, çok daha fazla Suriyeli göçmen, Türkiye’de kalıyordu..

Siz, bu kadar elektrikli bir hava, hiç yaşamış mıydınız?

11 yıllık süreçte, söyleseniz söyleseniz..

Bursa’da bir tekil olayda bir gecelik bir gerginliği söyleyebilirsiniz.

Belki iki veya üç olay daha gösterebilirsiniz.

Ama bugün geldiğimiz noktada..

Sosyal demokrat olduğunu iddia eden CHP’nin Genel Başkanı’nın tahrikleri ile..

“Suriyelileri ülkelerine göndereceğiz” açıklamaları ile..

Her zaman övündüğümüz..

İslam’ın ensar-muhacir yardımlaşmasının yanı sıra..

Türk’ün de örfünde var olan yardımseverlik ruhuna rağmen..

 Sonraki yıllarda dönüp baktığımızda, sadece faillerinin değil, böyle bir Türkiye’de yaşadığımız ve bunlara engel olamadığımız için bizlerin de utanacağı günleri yaşıyoruz..

CHP Genel Başkanı kıvılcımı çaktı..

Ardından CHP’nın Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan devamını getirdi..

“Bunları Bolu’dan atmak için, 1 TL’lik suyu, 10 TL’ye fatura edeceğim” dedi..

Ve bu kafaya, tahmin ettiğiniz üzere, İyi Parti’den ayrılan Ümit Özdağ’ın “Sonuna kadar arkasındayım” açıklaması ile destek verdiği gibi..

Halen İyi Parti içinde siyaset yapan birçok isim de, göçmen karşıtı söylemlere destek verdi..

Daha iyi anlatabilmek için..

Şöyle somutlaştıralım..

CHP Genel Başkanı..

Bolu Belediye Başkanı..

İP kaçkını Ümit Özdağ..

Ve bazı İP’liler..

“Aylan bebeklere ölüm” dedi..

Ve şimdi, bu sloganın sonuçlarını yaşamaya başladık.

Biz, “Bu nasıl bir insanlık dışı tavırdır, nasıl bir vahşettir, anlamak mümkün değil..” derken..

“Aylan bebeklere ölüm” sloganı ekseninde gelişen tahrikler, 11 yılda hiç yaşanmamış olayları gündemimize soktu..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerinden etkilenen..

Belki CHP-İP’li isimlerin tahriklerine kanan bizim vatandaşlarımız ile..

O tahriklerden etkilenen ve sanki tüm Türk halkı kendilerine düşman gözü ile bakıyormuş gibi yanlış bir algıya düşen..

İki genç arasındaki kavgada..

Siyasilerin oluşturdukları gergin havanın sonucu olarak..

Hiç tasvip etmeyeceğimiz bir şekilde..

Ülkemizde misafir olarak bulunan bir Suriyeli, bilincindedir veya değildir, bilemem..

Ama belirtmemiz gerekir ki, büyük bir nankörlük yaparak..

Bir Türk gencini bıçaklayarak ölümüne sebep oldu..

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaktığı kıvılcım, böylece bambaşka bir evreye geçmiş oldu.

Hem ülkemizde misafir olacaksınız.

Hem de buradaki insanlardan birisini öldüreceksiniz..

Bu kabul edilebilir mi?

İşte bu aşamadan sonra, Ankara Altındağ’daki Suriyelilere yönelik saldırı olayları başladı..

Küçük kız çocuklarının, ağızının burnunun kanlar içinde kaldığı, taşlı saldırılar düzenlendi..

Dükkanlar, evler saldırılara uğradı..

Yakışıyor mu, Müslüman bir ülkeye, bu hareketler?

Yakışıyor mu, Müslüman bir halka, bu saldırılar?

Yakışıyor mu, “Binlerce yıllık geleneklerimiz var” diyen Türk halkına, bu yanlış fiiller?

Ve tam bu noktada..

11 yılda yaşamadığımız olayları, yaşamaya başladı isek..

Bir Türk gencini kaybetti isek..

Müslüman Türk halkının tarihe yanlış tanıtımına sebep olacak olaylara imza atmış görüntüsü vermiş isek..

Aylan bebeklere ağlarken..

Emirhanların cenazesini kaldırırken, misafirlerimize düşmanlık hisleri ile dolmuş isek..

CH’lilerin ve İP’lilerin bu sonuçta çok büyük sorumlulukları vardır.

Bu dakikada..

AK Parti’ye karşı, şu veya bu sebeple vicdan itirazı yapanlara da bir hatırlatma yapmamız lazım..

Şu veya bu, tekil bir olayda, bir FETÖ’cü olma iddiasındaki kişiye.. 

PKK’lı olma ihtimali ile takip edilen kişiye..

Haydi kabul edelim, hukuku zorlayan bir uygulama yapıldığında..

Türkiye’yi ayağa kaldıran Mustafa Yeneroğlu’lar..

Cihangir İslam’lar..

Mehmet Bekaroğlu’lar..

Abdüllatif Şener’ler..

Ahmet Davutoğlu’lar..

Ali Babacan’lar..

Temel Karamollaoğlu’lar..

Ömer Faruk Gergerlioğlu’lar..

Hüda Kaya’lar..

Ve daha nice CHP içinde konumlanmış muhafazakarlar, Deva ve Gelecek partileri içinde siyaset yapan bizim mahallenin kaçkınları..

HDP’ye transfer olan dindar görüntülü isimler..

İyi Parti içindeki, “Türk-İslam geleneği” edebiyatı yapan sözde ülkücüler..

Hepinize soruyorum.

Tekil bir olay göstermiyorum.

Bir partinin genel başkanının ağzından geliştirilen bir politik tavırdan bahsediyorum.

Sürdürülen, tahrik dolu konuşmalardan bahsediyorum.

Şuradaki bir polisin, bir rütbesiz askerin keyfi hareketinden değil..

Tespit edildiğinde savcılık soruşturması açılan, bir devlet görevlisinin keyfi hareketinden değil..

Belediye meclislerine alınan nefret dolu kararlardan bahsediyorum..

Nerdesiniz beyler?

Nerdesiniz ablalar?

Nerdesiniz vicdanlar?

Boğaziçi Üniversitesi’nde, aldatılmış İHL mezunu başörtülü kızlarmız..

Sakallı, dindar ailelerin çocuğu gençlerimiz..

Bakın, “vicdan” diyerek yaratılışa aykırı ve Allah’ın lanetlediği bir olayı meşrulaştırmak için sizler LGBTİ’lere bile destek verirken..

Sizi sahanın en önüne itekleyen dost görünümlü siyasetçiler.. Öğretim üyeleri.. Öğrenciler..

Ya göçmen düşmanlığı yapıyorlar..

Ya da..

Göçmen düşmanlığı yapanlara gözlerini kapatıyorlar..

Hani nerede vicdanınız?

LGBTİ’ler için dillendirdiğiniz vicdanı, Aylan bebeklere niye göstermiyorsunuz?

Emirhan’ların ölümüne sebep olacak olaylara, niye seyirci kalıyorsunuz?

 

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Yorumlar

Yeter artık

Ali bey, bir günde doğu türkistan meselesine bakış açısını yazsan..
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KATOLİK

ACABA CHP YE OY VEREN TÜRKLERE BU SURİYELİLERE YAPILANLAR YAPILSA İDİ ACABA BÖYLE MAZLUM ROLÜ YAPARMIYDIN HACI..))) O BEYİNLE GÜYA YAZI YAZIYORSUN HAHAHAH..
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