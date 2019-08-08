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Katilin canı can da öleninki patlıcan mı?

08 Ağustos 2019 Perşembe

Ceza infaz yasasındaki indirimler, gizli aflar cinayetleri âdeta teşvik ediyor. Ortada bir yığın kan dondurucu cinayet haberi var, okuyunca insan, neden kanunlar katilleri koruyor diye sormaktan kendini alamıyor.

Cinayet haberleri insanın tüylerini ürpertiyor. Birkaç örnek vereceğim.

Bülent Çiftçioğlu, 1990’da öz babasını av tüfeğiyle öldürmekten ceza evine girmiş, yatıp çıkmış. 2012’de Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde arkadaşı Hasan Kıyar’ı 28 yerinden bıçaklayarak öldürmüş, içeri girip çıkmış. Çıkar çıkmaz 17 Mart 2009’da boşandığı eşi Ayşegül Kapusuzoğlu’nu öldürmüş. Çiftçioğlu hakkında genç kadını öldürmekten dava açılmış, ağırlaştırılmış müebbet, yağma suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmiş. 

Bir başka gazete haberi şöyle:

İstanbul Safaköy’de 21 Temmuz Pazar akşamı magandaların sürdüğü iki otomobil, makas atarak ilerlerken önce birbiriyle çarpışıyor, sonra biri durakta otobüs bekleyenlerin arasına dalıyor, 8 kişi yaralanıyor. Yaralılardan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Begüm Kartal kurtarılamıyor ve ölüyor. Sürücü yakalanıyor ve adliyeye sevk ediliyor, tutuklanıyor. Sürücünün sarhoş olduğu, uyuşturucu kullanmaktan, cinsel tacizden sabıkasının bulunduğu belirtiliyor.

Bir başka haber de ceza infaz yasalarının katillerin lehine işlediğini ortaya koyuyor:

“Bursa Gemlik’te ailesiyle kavga ettikten sonra saat 23.30 sıralarında dışarıya çıkan Emre K. (25), sahur için fırından aldığı ekmeklerle evine giden Müslüm Erdoğan’a (26) saldırdı, bıçakla yaraladı. Çevre sakinleri olay polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Müslüm Erdoğan, ambulansla hastaneye kaldırıldı, ameliyat edilen Müslüm Erdoğan’ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Evine gidip üzerine değiştiren Emre K. 5.5 saat sonra da Halit Karaş’ı (36) karnından bıçaklayarak öldürdü. Polis düzenlediği operasyonla Emre K.’yı yakaladı ve gözaltına aldı. Yapılan aramada üzerinden 21 santimetrelik bıçak çıktı. Emre K. her iki olayda da karşılaştığı kişilere “Neden bana yan baktın?” diye sataştığını söyledi; Erdoğan ve Karaş’ı tanımadığını ifade eden söyleyen Emre K.’nın sorgusu sürüyor.”

Emre K.’nın 4 bıçaklı vukuatı var, serbest bırakılmış. 

Geçen hafta Adıyaman’da bir çocuk öldürüldü, katil 4 ay cinsel istismardan içerde yatmış. Çıkmış, masum bir çocuğun canına kıymış. 

Her gün memleketin bir köşesinde çocuk kaçırılıyor, kaybediliyor, uzun aramalar sonunda cesedine ulaşılıyor. Katiller, caniler, psikopatlar hak ettikleri cezayı almıyor; aldıkları ceza kadar içeride kalmıyorlar. 

Katiller, aldıkları cezanın 2/3’si oranında içerde yatıyor. 30 yıla mahkûm olan 20 yıl yatıyor, bu arada gizli afla dışarı çıkıyor, 5 yıl kala açık cezaevine naklediliyor, 1-2 yıl kala denetimli serbestlikten çıkıyor. İndirimler, iyi hal uygulamaları, açık ceza evine konmalar sebebiyle caniler, kısa sürede dışarıya çıkıyor, topluma karışıyor ve yeniden cinayet işliyorlar. 

Yasalar; katil, sanık ve suçluları koruma kanunu hâline gelmiş.

Cinsel tacizciler, bıçaklayıcılar, hırsızlar, katiller infaz yasalarından faydalanarak topluma karışıyorlar. Hepsi saatli bomba, patlıyorlar.

Suç işleyenlerin büyük bölümü aynı kişiler.

Adam bugün uyuşturucu kullanıyor, yarın hırsızlık yapıyor, öbür gün adam bıçaklıyor, bir bakıyorsun tutuksuz yargılanıyor, ancak adam öldürünce tutuklanıyor.

Adam öldürenler ömür boyu yatmalı, iyi hâl uygulaması, ceza indirimi uygulanmamalı. 

Suçlulara ceza indirimi onları cesaretlendiriyor, adam yatar, çıkarım, diyor. 

Bıçakla, silahla yaralamalar ağır cezalarla cezalandırılmalı. 

Mükerrer hırsızlık, dolandırıcılık, kavgayı alışkanlık hâline getirenler tutuklu yargılanmalı. 

Polis uyuşturucu kullandığından şüphelendiği kişileri tahlile gönderebilmeli.

İçeriye girip çıkan kişilere toplum iyi gözle bakmıyor, işveren iş vermiyor. Böyleleri topluma adapte olamıyor ve suç işlemeye devam ediyor.

Ceza evine düşen kişiler doktora gidip sınırsız ilaç yazdırıyor. Hangi ilaçların uyuşturucu etkisi yaptığını biliyorlar, farklı ilaçları alıp birleştirip uyuşturucu olarak kullanabiliyorlar. 

En önemlisi cezaevleri ıslah evine dönüştürebilmeli. 

Ceza evlerine girenlere işledikleri suçlardan pişman olmalarını sağlayacak eğitim verilmeli. İnsanlara aldıkları cezaların sadece devlet kanunlarına göre olduğu, Yüce Allah’ın verdiği cana kıyanlara ebedi cehennem azabı vereceği anlatılmalı. Bu hayattan sonra ebedî bir hayatın insanı beklediği açıklanmalı, Allah’ın ezelî kanunları izah edilmeli. Öfkesine, nefsine, hırsına mağlup olup suç işleyenlere ebedî cehennem azabından kurtulabilmek için pişman olmak, tövbe etmek, iyi ameller yapmak gerektiği anlatılmalı. 

Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve MEB ile daha fazla iş birliği yapmalı. 

 

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  • Vahap KalyoncuVahap Kalyoncu2 sa önce
    AK partiyi bu adaletsiz infaz yasası bitiriyor ,demedi demeyin.
  • İşsizİşsiz3 sa önce
    Sanığa verilen ceza 30 yıl ay gün hapis cezasıdır. Sanığa verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartla tahliye) çıkarıldığında YATARI: 15 YIL 0 AY 0 GÜN HAPİS cezasıdır. Sonuç ceza 2 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince Sanık denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamaz.Sanık 13 YIL 0 AY 0 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılır.Sanığa verilen ceza 10 yıldan fazla olduğundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği gereğince cezanın 1/10'u olan 3 YIL 0 AY 0 GÜN HAPİS cezasını kapalı ceza infaz kurumunda çekmesi gerekmektedir.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN6 sa önce
    SAYIN HOCAM,EĞER DEDİĞİNİZİ YAPSINLAR ,ÖNCE BAŞTA BAZI MALUM SİYASİLER OLMAK ÜZERE,BÜTÜN LGBT SEVERLER,EZAN DÜŞMANLARI,İLERİCİ VE DEVRİMBAZLAR "İRTİCA CEZAEVLERİNDE HORTLATILIYOR..CEZA EVLERİNDE DAEŞ Lİ YETİŞTİRİLİYOR" DİYE BAS BAS BAĞIRIRLAR..FERTLERİN İSLAM DIŞI YAŞANTISININ NETİCESİ ,SUÇLARDAKİ ARTIŞ VE VAHŞET OLUYOR..DEVLET DE DİNİMİZİN EMRETTİĞİ HUKUKU UYGULAMA KONUSUNDA ,YETKİSİZ OLUNCA MEMLEKETİMİZ SUÇLU CENNETİNE DÖNÜŞÜYOR VE HATTA DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA..ALLAH(CC) MASUMLARI BUNLARIN ŞERLERİNDEN MUHAFAZA BUYURSUN ,İNŞALLAH..ELLERİNİZE SAĞLIK.
  • ÖmerÖmer7 sa önce
    Hep söylüyoruzmutlaka ağır cezalar getirilmeli idam olmalı kur anı Kerim de kısasta hayat vardır hükmü uygulanmalı ama suçlular gülerek hapise girip çıkıyor polis ne yapsın batının kanunlarının canı cehenneme cani katliam yapıyor beş on senede çıkıyor böyle adalet olmaz milyarlık soygun yapanlar serbest kalıyor halkın mal ve can emniyetini kim koruyacak
  • 1111111111111111111111111111119 sa önce
    eksik bile yazmış.kanun yoksa adalet yoksa suçlu resmen suça teşvik ediliyor havası oluşturuluyorsa , böyle kanunun da yasanın da savcısının da ... olmaz kanunlar caydırıcı olmazsa olacağı bu...bu eksiklikleri görmeyenlere etkili ve yetkili olanlara duyurulur.
  • NadimNadim10 sa önce
    Şahsen devlete ve hukukuna zerre kadar güvenmiyorum. Bütün kargaşaların nedeni devlettir. Türk hukuku alçak güruhların hamisi haline dönüşmüştür. Başka devletlerde caniler katiyyen serbest bırakılmazlar.Batı'da kimse kasıtlı öldürme ve yaralama nedeniyle akıl hastası olmanın dışında ağır cezadankendini kurtaramaz. Türkiye'dekihukuk suçluları koruma ve kollama vazifesini ifa etmektedir. Dünya'da eğitilemeyen ve yasa dinlemeyen tek millet Türklerdir. Hepsini barbar olarak nitelemek tabii olmaz. Yasalar iyi insanları da sanki suça teşvik ediyorlar. Müslüman halk mağdurdur. Yargı ve yönetimde hainler oldukça huzurumuz sadece tahtalı köyde olsa gerektir
  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu10 sa önce
    Sayın Kavaklı nihayet ülke gerçeklerini görmeye başladın. Gözündeki at gözlüklerini çıkarıp atman çok iyi olmuş. Böyle yazmaya devam ederseniz iktidar da hata ve suçlarını görür ve kendine çeki düzen verir. Bundan önce o kadar iktidarı hak etmediği halde övüyordunuziktidar ne oldum delisi., zafer sarhoşu olmuştu.
  • Şükrü MUTLUŞükrü MUTLU10 sa önce
    Hapishaneye girme korkusu oladíktan sonra gerisi boş.Hapse giren kişiler boş bırakılmamalı.Suçuna göre ağır işlerde çalıştılmalı ki oraya girmemek için kendini frenleyebilmeli.
  • zehra erdemzehra erdem10 sa önce
    iyi yazmışsında suçsuz yere içerde yatanlar ne olacak iftira ile yatan ne kadar insan var biliyormusunuz evet kanunlar suçluları koruyor masum olanlar yıllarca içerde yatıyor
  • Kemalist Düşmanı AkpartiliKemalist Düşmanı Akpartili10 sa önce
    Kemalistlerin kurduğu sistemde kanunlar şöyle işliyor; adam öldürürsen mutlaka öldürülen bir halt yemiştir! Kahraman gibi bir kaç yıl yatar çıkarsın, adam yaralarsan, yaraladığın adam daha hastanede yatarken (ör. Murat Alan) sen ertesi gün yeni yaralamalar için dışarıdasın! FAKAAAT! Heykele yan bakmayacaksın, yakın tarih ile ilgili konulara hiç girmeyeceksin! İşte o vakit hayatını söndürürler! Normal bir ülke olsak KATİLLER İDAM EDİLİRDİ, CANA KIYAN KENDİ CANINA KIYILMASINI GÖZE ALIRDI!!!
  • dur düşündur düşün11 sa önce
    "Yasalar; katil, sanık ve suçluları koruma kanunu hâline gelmiş.Cinsel tacizciler, bıçaklayıcılar, hırsızlar, katiller infaz yasalarından faydalanarak topluma karışıyorlar. Hepsi saatli bomba, patlıyorlar.Suç işleyenlerin büyük bölümü aynı kişiler.Adam bugün uyuşturucu kullanıyor, yarın hırsızlık yapıyor, öbür gün adam bıçaklıyor, bir bakıyorsun tutuksuz yargılanıyor, ancak adam öldürünce tutuklanıyor." tesbitler güzel. yasalar maalesef hırsızı katili namussuzu korumak için çıkarılmış. masum insanlar böylelikle suça teşvik ediliyor. kimse hırsızıyla katiliyle yz yüze gelmek istemez. devlet adalet sağlamayonca vatandaş kendi adaletini sağlayıp cezasını verip temizliyor veya temizletiyor. kiracı kirayı ve ortak giderleri ödemiyor. "devlet ve yasalar benim yanımda diyor" emekli maaşına hacz konulamıyor. üzerinde bir bırakmamış devretmiş. mahkemeler yıllarca sürüyor. alçaklar yıllarca bedava oturup ısınma ve ortak gideri de ev sahibine ödetiyor. ev sahibine tek bir şey kalıyor. bir yolla bu alçağı temizletmek yoksa insan kahroluyor. cezaevleri ıslahevi değil besleme dinlendirme ve yeni katliam hırszılık kurgulama yeri. emniyette adliyede bir suş işlendiği zaman bunu kimin yapacağını biliyor. isterse eliyle koymuş gibi bulup getiriyor. suçların %99 eski sabıkalılarca işleniyor. onun için af çıkarmak vatan millete en büyük ihanettir. toplumda barış ve düzeni bozmak güvenliği tehlikeye atmaktır. yeni reform tamamen rezalet suç işlemeyi teşvik edip mağduru iyice mağdur ediyor. çocuklar yaşlılar hamileler yargılanmayacak cezaevine girmeyecek. yani sen yapma bunlara yaptır diyor. bunlara sınırsız suç işleme özgürlüğü veriyor.bunun adı adalet erformu oluyor.. vay memlektim. adaletsizlik adalet olmuş. ADALET HAKKIN TECELLİSİ HAKSIZIN CEZALANDIRILMASI OLMASI GEREKİRKEN TAM TERSİ. SUÇLU KORUNUP SUÇ İŞLEMENİN ÖNÜ AÇILIP MAĞDUR İYİCE MAĞDUR EDİLİP MEMLEKETTE HUZUR BIRAKILMAMAYA ÇALIŞILIYOR. özallikle KAMUDAKİ HIRSIZLIKLAR SERBEST HALE GELİYOR. savcılar isterse dava açAcak yani torpilli olan,zaten isimsiz ŞİKATELER ÇÖPE ATILIYOR. HLBUKİ KAMUDAKİ YOLSUZLUĞU ANCAK İSİMZİSİZ İHBARLARLA ÇÖZERSİNİZ. buda kamuyu talan ettirmenin başka versiyonuydu. şimdi alçaklar alçakca rahatça bu sayede kamuyu talana başladı. ucu siyasilere dayanan hırsızlIklara kimse bir şey yapamayacak. CUMUKLA BERABER SUÇLARDA NASIL BİR PATLAMA OLDUYSA BU YENİ DÜZENLEMEDEN SONRA DAHA VAHİMİ OLACAK.
  • HÜDA PARLI METİN P.HÜDA PARLI METİN P.12 sa önce
    KANUNLAR NEDEN KATİLLERİ KORUYOR:ELCEVAP:ÇÜNKÜ O KANUNLARI YAPANLAR HAÇLI HRİSTİYANLAR VE SİYONİST YAHUDİLER YANİ İSLAMIN,TÜRKLERİN VE TÜRKİYENİN DÜŞMANLARI O KANUNLARI YAPTILAR.HERHALDE MAZLUMU KORUYAN KANUN YAPACAK HALLERİ YOKTU DEĞİL Mİ?FETÖNÜN ARTIK HRİSTİYAN MUSEVİ TEŞKİLATI OLDUĞUNU AZ ÇOK HERKES BİLİYOR.BUNLARIN ADLİYEDE NE KADAR ETKİN OLDUKLARINI DA ARTIK HERKES BİLİYOR.
  • Bestami ERSÖZBestami ERSÖZ12 sa önce
    15 TEMMUZ Pensilvanya İBLİSİNİN darbe bulunanlara(Hashasiler mahkemede dalga geçiyor. Niye 5-10 sene sonra çıkacak biliyor), pkaka li domuz sürüsüne ve bahsedilen adı suçlaraİDAM ŞART
  • Mustafa Mustafa 13 sa önce
    Bakara Sûresi / 179.Ayet179. Ey (gerçeği düşünebilen tam) akıl sahipleri! Kısasta sizin için (umûmî) hayat vardır; olur ki sizler, (bu sayede keyfinize göre yaralama ve cinayetten) korunursunuz.Yüce Allah’ın; “Kısasta hayat vardır.” ifadesi, insanlığın hayat hakkını korumak içindir. Kısas, bir ödeşmedir ki öldürme, kesme ve yaralama gibi suçlara karşı, suçluya misli olan cezanın/âdil olan karşılığının mahkemece verilmesi ya da mirasçılarının fidyeye razı olmaları şekliyle olur. Şahsî suçlarda devletin suçluyu affetme yahut diyete razı etme veya diyeti reddetme yetkisi yoktur. Bundan dolayı artık öç ve kan dâvâları da önlenmiş olacaktır. Nitekim, İslâm öncesi, eski Türklerde de töreye göre kısas yapıldığından kan dâvâları yoktu. Çünkü ceza suça denkti. Ceza, suça denk olunca caydırıcı oluyordu. Bu sebeple, ölmeyi göze alamayan yaralama ve öldürmeyi de göze alamıyor; hem de Allah’tan korkuyordu. Çağdaş hukuk sistemleri bunu sağlayamamıştır.
  • Mustafa Mustafa 13 sa önce
    Laiklikte hayat yok. KISASTA HAYAT VAR. ÖLDÜRENİ ÖLDÜRMEKTE YARALAYANI YARALAMAKTA GÖZÜNÜ OYANIN GÖZÜNÜ OYMSKTA HAYAT VAR. .......bakara Sûresi..... 179 - Ey temiz akıl sahipleri! Kısasta sizin için bir hayat vardır. Ümit edilir ki, korunursunuz.
  • Mikail okuroğlu Mikail okuroğlu 13 sa önce
    Batıdan alınan la bu kadar yavaş-yavaş eritiliyo

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