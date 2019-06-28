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Çok geç olmadan!

28 Haziran 2019 Cuma

Biz İstanbul’u bugün kaybetmedik be Reis!” diye başlayan bir özeleştiri metni dolaşıyor sosyal mediada. Yazan adını da yazmış aslında. Ben küçük dokunuşlarla aynen yayınlıyorum. Aslında “Reis”e yazılsa da, Abdurrahim Karakoç’un “Ha Hasan’a, ha sana!” misali, AK Parti’deki bakanlara, milletvekillerine, il, ilçe başkanlarına, belediye başkanlarına, bunların bürokratlarına yönelik bir eleştiri. Hatta hepimize! O zaman “Dinle ey nefsim!”

“-‘Yola çıktıklarımız’ı, ‘yolda bulduklarımız’a değiştirdiğimiz gün kaybettik. Partideki ‘ortak aklı’ bitirip, ‘toplam kalite’yi düşürüp, ‘istişare kanalları’nı kapattığımız gün kaybettik. ‘Dürüst-Liyakatliler’in yerine , ‘Çapsız-Sadakatliler’i(!) koyduğumuz gün kaybettik. Saraya bir sürü dalkavuk, şaklaban, yalaka doldurduk da, ‘mağrur olma padişahım senden büyük Allah var’ diyebilecek bir Behlül(!)leri yanımızdan uzaklaştırdığımız gün kaybettik. Henüz toplum birtakım isimlerin bir yerlere  atanmasını hazmedememişken, üst makamlara ehliyet ve liyakatı bir tarafa bırakıp, eş-dosta ve onların yakınlarını atadığımız gün kaybettik. Herkes de ‘metal yorgunluğu’ olurdu da, suçu günah keçilerine yıkıp, üst makamlardaki asıl sorumlularına dokunmayı unuttuğumuz gün kaybettik. Bizden önce bize yapılanları, misliyle bizden olmayanlara yapmaya başladığımız gün kaybettik. ‘Has bahçemiz yurdumuzdur, Aynı bağın gülüyüz biz’ türküleri söylemişken; bizim gibi düşünmeyen her Kürd’ü PKK’lı, her solcuyu Alman ajanı, her muhafazakarı FETÖ’cü ilan ettiğimiz gün kaybettik. İtiraz eden herkese bir kulp takıp dışladığımız, üzerine yürüdüğümüz için kaybettik!.

-‘Davanın lideri’yken, ‘liderin davası’nı gütmeye mahkûm edildiğimiz gün kaybettik. ‘Devletin bekası’nı, ‘iktidar bekamız’la eş tuttuğumuz gün kaybettik. Vesayetlerini sürdürmek için ‘Laiklik elden gidiyor’ derlerdi, onun yerine ‘beka elden gidiyor’ söylemini uydurduğumuz gün kaybettik. ‘Hayrunnas, men yenfeuannas’ anlayışı ile ‘Halka hizmeti Hakka Hizmet vesilesi’ bilen  siyaseti bırakıp, ‘milletin aklıyla ve ferasetiyle alay eden algı siyasetini’ seçtiğimiz gün kaybettik!.

-(Sözde)’Hoca Efendinin bir bildiği vardır’ derlerdi, aklımıza yatmadığında bile ‘Reisin bir bildiği vardır’ dediğimiz gün kaybettik.  Vatandaş bize ‘gönlünü’ vermişken, ‘akıllarını kiralamaya kalktığımız gün’ kaybettik. Hepimiz birer mücahiddik, etrafımızı müteahhidler çevirmeye başladığı gün kaybettik. 3Y: Yolsuzlukla, Yoksullukla ve Yasaklarla mücadele için gelmişken, Yandaşlıkla, Yalakalıkla ve Yalanla hemhal olduğumuz gün kaybettik. Şimdi ben bunları yazdım diye ; olmadık iftiralarla haysiyetim ve onurum zedelenmeye çalışılacak; O’cu Bu’cu Şu’cu diye arkamdan konuşulacak. Belki işimle, eşimle, aşımla tehdit edileceğim ya hani; hah işte biz ondan kaybettik be Reis! İstanbul ve diğer belediyeler elbet bir gün geri alınır da, yukarıdakiler oluyor diye, sen ‘yüz binlerce samimi dava neferini’, biz ‘hayallerimizi’ kaybettik be Reis!.”

Bakıyorum, herkes sonucu konuşuyor. Asıl cevabını arayan soru, ‘Biz bu noktaya nasıl geldik’. Bugün bizi üzen gerçek önümüze konulan fatura. Nasıl bu gidişi görmedik. Görmedik! Gerçeği görmemizi, gerçekle yüzleşmemizi engelleyen şeyler nelerdi? Bu duygusal mesaj, hakaret, tehdit içermiyor. ‘yaptınız’ demiyor, ‘yaptığımız gün kaybettik’ diyor. Şimdi herkesin oturup bu gerçekler üzerinde düşünmesi gerekir. Şu açık: “eski hal muhal! Ya yeni hal ya izmihlal” Eylem de değişecek söylem de! Kadrolar da!

Bu süreçte ‘destiyi kıran da, suyu getiren de’. Bunların aynı kefeye konmaması gerek. Yukarıdaki sözlerin özeti ya da bir benzeri şu Eba Müslim Horasani’nin sözleri değil mi “Onlar, zarar vermeyeceklerinden emin oldukları için dostlarını kendilerinden uzak tuttular. Kendilerine bağlamak ve kazanmak için de düşmanlarını yakınlaştırdılar. Yakınlaştırılan düşman dost olmadı. Ama uzaklaştırılan dost düşman oldu. Herkes düşman safında birleşince de, yıkılmaları mukadder oldu.” Bu akıbetten kurtulmak için, dostların çoğaltılması, düşmanların azaltılması gerekiyordu. Ama dost diye aramıza katılanlar fasık, mülhid, müfsid, iyi yüzlü, muhteris birtakım kişiler, iyileri kovdu, onlar köşe başlarını tuttular ve itibar gördüler. Ben dedim ki: bu adamları billboardlara çıkarıyorsunuz, yanınızda taşıyorsunuz da, biliyor musunuz ki, bu insanlar yüzünden samimi birtakım insanlar partiden uzaklaşıyorlar ve onlar seçimde ne kadar çok çalışırlar ve ortalıkta gözükürlerse, siz o kadar az oy alacaksınız!

Ağaç kurtları’nı hesaba katmadık. Hep dışımızla ilgilendik, içimize bakmadık. Şeytanın nefsine taht kurup oturduğu kişiler üzerinden Şeytan yaptı yapacağını! Şimdi asıl görev içimizdeki insin Şeytanlarından yakamızı kurtarmak olmalı. Allah’ın yardımı bize ulaşmadan işimiz zor.

Hani hep diyorum ya, her topluluk layık olduğu gibi idare olunur. İşte toplumun hali pür melali: ‘Türkiye’de toplumun dine ve dini değerlere bakışı araştırması MAK 2017’: % 14 Allah’a inanmıyor. % 25 Meleklere inanmıyor. % 24 Kur’an-ı Kerim’in vahiyle geldiğine yani Kur’an’a inanmıyor. % 74 Evindeki Kur’an-ı Kerim’i okumuyor. % 37 Peygambere, Hz. Muhammed (S.A.V.)’e inanmıyor. % 45 Kadere (Hayır ve Şerrin Allah’tan geldiğine) inanmıyor. % 27 Öldükten sonra dirileceğinize ve hesaba çekileceğine inanmıyor. % 68 Kur’an-ı Kerim’i Arapça hattından okuyamıyor. % 75 Hiçbir Kur’an Kursu’na eğitim almak amacıyla gitmemiş. % 83 Kur’an-ı Kerim’in Türkçe mealini hiç okumamış. % 77 Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) hayatını hiç okumamış. % 43 Hiç camiye gitmemiş. % 55 Ramazan ayında oruç tutmuyor. % 70 İslam dini ile ilgili bilgileri öğrenmek için okumuyor. % 78 Namaz kılmıyor. % 20 Dua etmiyor. % 59 Selamlaşırken ‘selamün aleyküm’ demiyor. % 46 Halifelik istemiyor. % 10 Günah işlediğinde pişman olmuyor. % 35 Gusül abdesti almıyor veya bilmiyor.’ Yahu, İmam-Hatiplilerde namaz kılan öğrenci sayısı ortalama %25. İlahiyatlarda %50! Bu kafa ile nereye gidebiliriz! ‘Ne sağcı, ne solcu futbolcu’ bir nesil geliyor.

Gençliği filan da eleştirmeyi bırakalım. Bu nesil kimin eseri! Daha doğrusu, hep birlikte sorumluyuz. Sanki gençler de anne-babasına ‘üf’ bile demeyen bir nesildi, ya da aileleri onları bu ahlakla yetiştirdi. Tencere yuvarlandı, kapağını buldu. Anneler çocuklarının karnını doyurmaya gösterdiği özeni çocuğunun kafasını doyurmaya gösteriyor mu idi. Çocuğunun elbisesinin temizliğine gösterdiği özeni çocuğunun kalbinin temizliğine gösteriyor mu idi sanki. Rüzgar ektik, fırtına biçiyoruz!

Seçim öncesi, AK Parti ilçeden bir grub İstanbul’da bir Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret eder. İmam Hatip son sınıftaki kız öğrencilerle sohbet ederler. “Oyunuz Binali beye herhalde” deyince aldıkları cevap şu olur: “Biz imam hatipliyiz diye AK Parti’ye oy vermeye mecbur muyuz, Ekrem beyin duruşu bize çok yakın geliyor.” Bizimkiler bunu beklemiyorlardı. Bizim tarlamızı başkaları sürmüştü, köprünün altından çok sular akmıştı. Güzel binalar yaptık ama, dışı birileri kıskandırırken, içi bizi yakıyordu! Bizim İmam-Hatip dernekleri, Vakıfları ‘Deist İlahiyatçı, Meslekçi’(!) beklemiyorlardı. Sahi, ‘biz eskiden eskiden’ ‘İrşad faaliyeti’ diye bir faaliyetimiz vardı değil mi. ‘Tebliğ’e çıkardık.  Şimdi ‘Deistlik’ten şikayet ediyoruz.  Neyse!  Halimiz bu! Şimdi ah-vah’ı bırakıp, takkemizi önümüze koyup düşünmemiz gerek. Tarikat, parti, vakıf, dernek, vakıf, evet şimdi övünme ve dövünme zamanı değil. Çözüm üretmeliyiz, Ne yapacaksak hemen şimdi! Zira yarın çok geç olabilir. Şimdi itiraf zamanıdır: İnni küntü minezzalimin! Selâm ve dua ile.

 

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  • MisafirMisafir39 dk önce
    Partiden, saraydan beslenen asalaklar, yalakalar, hayal tacirleri bu yazıyı görünce kudurmuşa dönmüşlerdir.
  • İşte gerçekİşte gerçek49 dk önce
    Bilimsel olarak açıklayalım. Biyolojide canlılar arasında bir ilişki türü tanımlanmıştır. Buna simbiyotik ilişki deniyor. Bu simbiyotik ilişki 3'e ayrılıyor. Bunlar sırasıyla; Mutualizm (türler arasında karşılıklı yarar), kommensalizm (Biri yarar yarar görürken diğeri ne yarar ne zarar görür) ve parazitizm (biri yarar görürken diğeri zarar görür). Yüce Allah biz insanları yaratmış ve yaratıcı tek olduğundan her şeyimizi çevremizdeki canlı ve cansız varlıklarda görebiliriz. Simbiyotik ilişki türlerini sosyal ilişkilerimizde, aile hayatımızda, iş hayatımızda vb. görebiliriz. Örneğin alkolikle oturursan seni alkolik, kumarbazla otursan seni kumarbaz, dindar biri ile oturursan seni dindar eder. Bence partilerde benzer ilişkiler vardır çünkü partileri insanlar yönetiyor ve insanda bir canlıdır. Ak parti eğer kaybediyorsa demek ki bir sıkıntı vardır. Bazı şeyler halka kötü yansıyor. Ak partiden yarar sağlayan amazarar veren veya faydası olmayan birileri (kommensalizm ve parazitizm ilişkisi) vardır. İşin bilimsel açıklaması bu. Halk nankör değil sonuçta aynı halk yıllardır Ak partiye oy veriyor. Ölçüm parametresi halktır. Ak partinin halkı dikkate alması gerekiyor. Ak partiyi temizlemenin yöntemi çok basit. Ak parti fikrine ve zihniyetine sahip olmayan ve Ak partiye girdikten sonra faydası olmayan veya zarar veren ama çok fayda gören kişiler belirlenip uzaklaştırılacak. Eğer bu kişiler Ak partinin her yerini kuşatmamışlarsa tabi. Eğer kuşatmışlarsa zor. Ağaç kurtlanmaya başlamadan ilaçlama yapmak lazım eğer geç kalınmışsa o ağaç kurur.
  • Hasan Yosunkaya-Diyarbakır Gönül Mimarları İnsiyatifi BaşkanıHasan Yosunkaya-Diyarbakır Gönül Mimarları İnsiyatifi Başkanı49 dk önce
    SAYIN Dilipak Üstadım ,kardeşlik adına lazım gelen çok şeyi yazmışsın.Reis bu dikkat çeken yazıları okuyor mu ? okumuyor mu ? Eğer okuyorsa bir gün gelir taşı gediğine koyar.;şayet danışmanları Reis bu yazılardan haberdar olursa tahtımız sarsılır,çıkarımız eksilir diye bu benzeri yazıları Reis’ten gizliyorlarsa veya her şey yolunda, bu yazıları yazanlar hainler taifesidir .diyorlarsa heyhat üç yüz yıldır kayıp ettiğimiz yolu tam bulduk diye sevinirken tekrar yolumuzu ve rotamızı kayıp ederiz.diye korkuyorum.Hani Rabbim Kur’anı Kerim’de bize”Allah (cc)’yaitaat edin, Resulullah (ass)’me itaatedin ,Sizden olan Emir sahiplerine itaat edin”Diyor tam da bu İlahiEmre uygun kendisineitaat edeceğimiz bir Emir sahibi bulduk.İçimizdeki akılsız ve hainleryüzünden kayıp etme tehlikesiyle karşı karşıyayız.Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
  • birisibirisi1 sa önce
    yapılan hizmetleri muhalafet de takdir ediyor. bir keresinde televizyondan ses geliyor erdoğan konuşuyor sandım meğer imamoğluymuş. taklit mi izinden gitme mi bilemem. yapılan yatırımlar yüzyıl yeter. daha kötüye gitmeden ekonomiye el atılsa. bir yolu vardır bu darboğazdan çıkmanın.bir de haksız yere fetöden mağdur olanlar var. herkes biz değil. olur böyle şeyler canları sağolsun demez kimse. adamın biri oğlumu fişlemiş fatih üniversitesinde okudu diye. yine de tek başına kalsa da ak partiden vazgeçmez. arasıra kızıyorum beni susturuyor.
  • NiyazNiyaz1 sa önce
    Genellikle duygularıma tercüman olan yazılarınızdan dolayı çok mutlu oluyorum.Ancak son yazınızda konuya sadece bir çerçeveden bakarak yazmışsınız.Tabikide hatalar var. hata insanlara mahsustur bunun yanında doğru yaptıklarınıda yazmalıydınız.Türkiyeyi ve bu hükümeti tanımayan birisi bu yazınızı okumuş olsaydı hiçde doğru bir yorum yapamazdı.Bu konu ile alakalı daha ayrıntılı yazılarınızı bekleriz..
  • Meriç in günahıMeriç in günahı1 sa önce
    Dilipak efendi bunları daha önceden bilmiyormuydunuz atı alan Üsküdar'ı geçmedimi söylediklerinizin hepsi doğru bukıyım 30 yılda ancak düzelir koca bir nesil heba oldu bunun vebali büyük olur
  • İlker durmuşİlker durmuş1 sa önce
    Sayın Dilipak yazılarınızı fırsat buldukça okuyorum ve muhafazar gördüm yazarlar arasında en tarafsız gördüğüm yazarsınız. Her görüşünüze katılmasamda, görüşlerinize saygı duyuyor ve değer veriyorum. Ben muhafazar biri sayılmam her haliyle orta halli biriyim. Ancak kul hakkı konusunda çok hassasım ve bu konuda Allahtan çok korkarım. Öyleki kimseye değil kötülük yapmak aklımdan kötü bir düşünce dahi geçirmem. Demem o ki: her cumada hoca kürsüde zere kadar hayırda şerde işleyen karşılığı görecek diyor.Az dini bilgimke, eğer Cenabı Hak'kın "Hak" ve "Adil" sıfatınıönce ruhumuza sonra yeryüzünde hakim kılmaz, onu sahiplenmezsek, yere düşrmezsek, yere düşmüşse tutup kaldırmazsak hata haşa çiğnersek hiçbir konuda değil başarıyı yakalamak. Zerreyi ihnal etmiyen Allahtan bahsini geçtiğimiz yüce sıfatlarına sahip çıkmayan bizlerin ne yardım istemeye yüzümüz olur nede hakkımız vardır. İslam dünyasının hali ortada dua ile olsa en mürevveh ülkeler ve insanlar olmamız gerekirdi. Lütfen size demiyorum kusurlu benim gibi müslümanlara diyorum. Lütfen Allahı kandırmaya kalkmıyalım. Garip vicdanlarda a"Ah" lar bırakmıyalım. Allaha dürüstlük ve doğruluk konusunda "Hak" konusunda gavur, kafir dedklerimiz kadar yakın olalım her şey kendiliğinden düzelecektir. Bu sözlerim niye böyleyiz diye serzenişte bulunan ben ve benim gibileredir. Selam dua.
  • EmeklEmekl1 sa önce
    Doğru söze ne denirki gerçekler bir çırpıda dile geldi sayın Dilipak beyfendinin dediği gibi gerçeklere beyni kapalı olanlar padişahım senden büyük Allah var diyemediklerinden bugün ahlakta-ekonomide batma noktasına geldik sayın Erdoğan beyi çevreleyen akıl vatan için değil kendi ve başka akıl için çalıştılar 31 Mart seçimlerinde bile sayın Erdoğan beyin kabullendiği bir seçimi ne ettilerse yenilettiripBugünkü duruma düşürdüler
  • CevdetCevdet1 sa önce
    Fetö nun 15 temmuzda yapamadigini maalesef isine gelmeyen herkesi fetö cülukle suclayan saray dalkavuklari yapti an itibari ile fetö darbesi amacina ulasmistir.hemde ak partinin kendi eliyle. Yuzbinlerce masum insan fetö cu damgasi ile isinden asindan esinden olduhani ibadet kismi ile isimiz yoktu. 45 yillik omrumun 30 yili refah partisi ve devaminda ak parti icin calismakla gecti ta ki 15 temmuzdan sonra fetocu diye zulum edilen masumlari gorene dek bu zulum durmadikca masumlarin gonlu alinmadikca ne ak partiye oy veririm ne de etrafima verdiririm bu kadar net konusuyorum. Memuriyetten cikarilanyuzbinlerin % 90 ni Ak partiye oy veriyordu feto sevdasina bindiginiz dali kestiniz hey bre gafiller
  • Hacı GençHacı Genç2 sa önce
    Niçin kimse ekonomi iyi olmadığı için olanlar oldu demiyor. İflaslar, konkordatolarvs
  • Yüksel AKYÜZYüksel AKYÜZ2 sa önce
    Ya Abdurrahman hocam. Duygularımıza ne güzel tercüman oluyorsun. Allah senden razı olsun. İnşallah ikazların işe yarar...
  • Mülayim TMülayim T2 sa önce
    1. Çok geç oldu zaten, 2. En sona doğru verdiğiniz istatistiklerin tümden ortak bileşkesini aldığınızda milletin en mutedeyyin kesiminin bile, -iyimser oran veriyorum-, %90 ının ahireti tehlikeye girmiş durumda, üstelik bu 17 yıllık ak parti iktidarında, iktidarda iken olmus.. yoksa siyasette, ticarette, partide,pırtıda, vs. dünyevi işlerde kaybetsen ne olur, bu gün giden yarın fazlasıyla gelir, ancak insanlar ebedi hayatı umursamaz duruma geldiler ve sizin de çokça yazdığınız gibi, dünya hayatı bizi mahvetti, ama yakında göreceğiz,.. asıl meselenin ne olduğunu...
  • Tufan pınar Tufan pınar 2 sa önce
    Bu yazı çok güzel analiz olmuş sağ ol hocam
  • TimurTimur2 sa önce
    Babacan parti kuracakmis, kredilerin amerikanin prensi. Kimler varmis kimler: A. Gül, S. Ergin, siki durun karanlik adam Besir Atalay ve genirmekten 2 cümleyi bir araya getiremiyen Fetö ulaki Fehmi Koruuu. Insanlari Kredi batagina düsüren Babacan, Türkiyeyi kurtaracakmis. Ne hallere düstük ya RAB, Özali örnek alip 4 egilimi birlestirecekmis. Türkiyeye ve Türk halkinada bu yakisir, ...
  • murat dıkmenmurat dıkmen2 sa önce
    aynen katılıyorum abdurrahman abıye ve o yazıyı kaleme alan arkadaşa dogru soze ne denır
  • MehmetMehmet2 sa önce
    Değerli hocam bu gün içinde bulunduğumuz sorunların sonuçlarını büyük bir samimiyetle anlatmışsınız.Bunlar hep sonuç hocam ya sebepleri , neden bu durumdayız? Aslında kişiler üzerinden düşüncelerimi anlatmayı istemem ama başka türlü anlatamam . Nihat Hatipoğlu hakkını helal etsin . Nihat Hatipoğlu bir konuşmasında şöyle diyordu : Müslümanın zengin olmasında hiç bir sorun yok yeter ki helal yolla kazanılmış olsun . Kalbinde dünya malının bir kıymeti olmadıktan sonra ( Tahminim imam hanefiye atıfta bulunuyordu.)Bu cümlede küçük bir paradoks var. Kalbinde olmayan şey senin dünyanda neden yer bulsun ki ? Hepimiz bir insana baktığımızda sebebini bilemeyiz ama ruhuna dair bir his sahibi oluruz sonradan yaşadıklarımız hislerimizde haklı olduğumuzu kanıtlar. Ben Mursinin son görüntülerini gördüğümde gözlerinde hüzün ve sakin bir mutluluk vardı. Hocam benim bahsetttiğim mutlu müslümanişte buydu .
  • Yunus 16 Yunus 16 2 sa önce
    HDP = PKK + FETÖ = AMERİKA. BU TERÖR ÖRGÜTLERİNİN OY ATTIĞI YERE OY ATIP, BU İTTİFAKIN İÇİNDE OLMAK. ALLAH AKIL FİKİR VERSİN. AKIL TUTULMASI YAŞIYORSUNUZ. EMPERYALİSTLERE SİYONİSTLERE BAYRAM YAPTIRDINIZ.!!
  • Mertürk Mertürk 2 sa önce
    Elin gavurundan dış borç alıp hizmet yatırımları Yol,köprü ,hastane ,havalanları vb. yapmak akıl karı değil. Halkımız bunlara layık değilmi peki ? Elbette ,en güzellerine ,en iyilerine layık, ama bunun için önce çalışıp üretip ,gelir kazanç elde etmek gerek. Vermeden almak Allaha mahsustur. Çalışmadan ,üretip gelir elde etmeden, kamu özel dışardan yüzmilyarlarca dolar borçlanıp ,inşaat ve hizmet yatırımları ile kalkınmaya kalkarsanız, dış borç tuzağına düşersiniz. Elbette yeterli finansın ,sermayenin yoksa dışardan borçlana bilirsiniz. Ama bu aldığınız borcu ilkönce sanayi ,üretim ,ihracat ile fabrika kurarak üretime aktarmanız lazım. Bu şekilde birkaç yılda aldığınız borcu ,üretim ve ihracat ilegeri ödediğiniz gibi ,daha sonraki yıllarda ,inşaat ve diğer hizmetler için ,dış borca gerek kalmadan sürekili bir gelir elde edersiniz. Akıl,mantık, mü'min feraseti bunu gerektirir. Sıcak para dahil kamu+özel 600 milyar dolar dış borcumuz var. 2002 de bu miktar 120 milyar dolardı. Bu dış borcu çevirecek ,döviz grliri getirici sanayi üretim altyapımız olmadığımız için ,döviz fiyatı sürekli artıyor. Çocuklarımız ,hatta torunlarımızın üzerine ağır bir dış borç yükledik.Sn Cumhurbaşkanını ,etrafındaki kriptolar yanlış yönlendirip, kaynaklarımızı ilk önce ,inşaat ve hizmet yatırımlarına yönlendirip, bizi sürekli dışardan gelecek borç paraya ve sıcak paraya mahkum ettiler, ekonomiyi dış sabotajlar açık hale getirdiler. Son 17 yılda ,düşük kur ile ,yerli üreticinin rekabet gücü yok edilerek,ekonomide samayinin ağırlığı ,28% lerden ,16% lara düşerek, ülkenin tassaruf ve finans üretme kabiliyeti yok edildi. Çünkü sanayi,fabrika ,üretim ,tassaruf üretir,finans üretir,ülkeyi dışa bağımlılıktan kurtarır
  • Medine GÜVEN Medine GÜVEN 2 sa önce
    Tamda bu işte halkın bahsettiği konu ama devlet büyüklerinin kaale almadığı şimdi durup düşünün bende istemezdim ama buna siz sebep oldunuz eyvallah bu yazıyı kaleme almanız bizim duygularımıza tercüman olmuş
  • H.baydilH.baydil2 sa önce
    Mükemmel
  • Materyalist muhafazakar kafaMateryalist muhafazakar kafa2 sa önce
    Yunus 16 sen ne kadar materyalist bir adammışsın yahu biz burda milletin imanı gidiyor sadece dünyacı olduk müşrik miyiz münafukmıyız kafirmşyiz belli değil. Sen neden bahsediyorsun. Bu saydıklarun seni cehennemden kurtaracaksa böyle devam et.
  • Yunus 16 Yunus 16 3 sa önce
    NANKÖRLEEEER, NANKÖRLÜK YAPMAYIN
  • Ömer Faruk SuÖmer Faruk Su3 sa önce
    Sülayman Özışık'ık hükümetin hatalarını sayıp döktüğü yazının altına yapılmış bir yorum :Burhan ACAR
  • Yunus 16 Yunus 16 3 sa önce
    NANKÖRLEEEER, KIÇINIZA KINA YAKIN. KANAL İSTANBUL DURDU, KİM BİLİR KAÇ YIL ERTELENİR! İNGİLİZ FRANSIZ ALMAN RUS SEVİNİYOR! SİZDE SEVİNİYORMUSUNUZ? FATİH, YAVUZ, OSMAN GAZİ, ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜLERİNİ DURDURAMADINIZ! İSTANBUL HAVALİMANI NI DURDURAMADINIZ! SİZİ GİDİ GEZİ ZEKALI NANKÖRLER. OTO YOLLARI TÜNELLERİ KÖPRÜLERİ KULLANIYORMUSUNUZ? RAHAT RAHAT İSTANBUL İZMİR ANKARA ANTALYA..... YOLCULUK YAPIYORMUSUNUZ? NANKÖRLÜK ETMEYİN, YİĞİDİ ÖLDÜR HAKKINI YEME DİYE ATA SÖZÜMÜZ VARDIR! İSTANBUL HAVA LİMANINA GİDİN DE GÖRÜN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ.
  • REİSREİS3 sa önce
    Sayın dilipak: sizde bilirsiniz Temizlenmeyi isteyen TEMİZ bir HAYAT arzu eden tüm AYRI SINIF AMEL ve AKIL"danALLAH cc kulları ile İÇERDE birlikte ÇALIŞAN ve DIŞARDA onlardan OY isteyen AK partinin GÜCÜ ve güzelliğinin YEGANE KAYNAĞI bu ANLAYIŞTIR..CHP've PKK'nın TEK TİP DİN"siz ve ALLAH"sız MİLİTAN kadrosu ve OY' veren seçmenin-den FARKICUMHUR kadrosu ve seçmeni ALLAH'a cc ve AHİRET gününe İMAN edenlerin birliğidir TÜM günah ve sevaplarıyla BİRLİKTE (sizin aradığınız ERDEM"liler)
  • Vahdet turanVahdet turan3 sa önce
    Eğitimde kemalist rejimin ürünü bu insalar.
  • MEHMET ÇORUHMEHMET ÇORUH3 sa önce
    BİR TANE ADAM TANIDIM BU SÜREÇTE CANLA BAŞLA CALIŞAN METİN KÜLÜNK METİN ABİ ADAM GİBİ ADAM
  • KemalKemal3 sa önce
    Evet,sizin doğrularınızı her ne pahasına olursa olsun,destekleyenleri düşman,azılı düşmanları dost bildiniz,perinçekler,atesitler,maocular yandaş,yalaka ve yalancı oldu.Onların hatırı Hakkın hatırının üzerine çıktıve sonuç
  • kibarcikkibarcik3 sa önce
    muhterem işinözü 8ci paragraftahakıkaten ilk cıkanları yolda buldukları capsızlarla cenc ettıler veselam
  • MücahidMücahid3 sa önce
    Yani bu din bu ümmet size emanet edilmişti de emanete sahip cikamadiniz öyle mi.. uyanın uykudan bu dava hiçbir zaman size emanet edilmedi. Daha doğrusu ak Parti'nin böyle bir davası hiç olmadı. Oraya Mal mülk makam vs için geldi. İslami değerleri sadece kullandı. Ve hikaye bitti. Nokta.
  • GökhanGökhan3 sa önce
    Hocam, aklımızdan gecenleri ifade ettiğin için şukranlarımı sunuyorum....
  • İlyas Karslıİlyas Karslı3 sa önce
    Nefis bir yazı.
  • isimsizisimsiz4 sa önce
    bir not daha düşeyim şuraya. efendim akp yol yapmış köprü yapmış... soru: BİZ BU HERİFLERİ BAŞIMIZA BABALARININ HAYRINA MI GETİRDİK?! tabii ki yapacaklar. iktidar icraattir. kimse üç beş icraat yaptı diye milleti kendine köle zannetmesin. ayrıca: yapılan 300-500 bin km yol hayatı boş yere, sırf MEB'in ÖSYM'nin canı işkence çekti diye kararan milyonlarca hayatın kaçta kaçını karşılayabilir?! evladına köle muamelesi yapanların istikbalden baklava börek bekleme hakkı yoktur!
  • ademadem4 sa önce
    rıfat rumuzlu yorumcu niye beş benzemez diyorsun hiç anlamamışsınız halk yapılan soygundan talandan binlerce bankamatikcinin haram yemesine karşı cıktı din nedir bil ahlaktır peygamberimize en şiddetli karşı çıkan bile el emindemiş yalan söylemez kandırmaz dürüst demiş inadından inanmamış senin reis dediklerinin her söylediğine gerçekten inanıyor musunyalan talan israf nolacak artık bırakın günahlarınız arsi alaya çıktı çok ahh aldınız kurban olduğum cenabıallahım siz onu unuttunuz
  • isimsizisimsiz4 sa önce
    pekala MEB ile hayatımızı karartan, kişisel gelişime dudak büken, biz öğrencilere köle muamelesi yapan AKP'nin oyumuzu hak ettiğine niye inanayım? sen söyledin diye mi? yoksa reisin dindar bir yaklaşım içinde diye mi? HA BU ARADA! ülke özgür bir ülke, anayasada herkes müslüman olacak diye bir dayatma da göremiyorum.
  • Ahmet çelikAhmet çelik4 sa önce
    Aslında hep aynıydı reis sadece gerçek yüzü ortaya çıkıyor
  • EmrahEmrah4 sa önce
    Ha bu arada elesririlerimizi yayinlAyin
  • Kenankolsuz66@gmeil.com[email protected]4 sa önce
    Reis diye başlayan arkadaş var ya;çooook haklı.Eleştirenleri hain ilan ettiler.Ellerindeki imkanları kaybetmemek için!Allah rızası için çalışanlar uzaklaştırıldı.Diğerleri zaten çalışmayı bilmiyordu.İçinde samimiyet olmayan irşad,teblğde işe yaramadı.
  • Arzu KavıkArzu Kavık4 sa önce
    Şuözeleştırı yazısı güzel de, "Reis" diyen hiç kimse külliye ye " saray" demez, çok ilginç!!!! Bu memleketin %10u hakiki müslümanmı, acaba bende bunların arasında olabilmeyi başarabilecekmiyim diye düşünürdüm(çok mu abartıyorum diye de kendimi sorgulardım) Bu araştırma maalesef tezimi doğruluyor galiba
  • NİĞDELİNİĞDELİ4 sa önce
    VALİ YARDIMCILIKLARI SAYISI GÖZÜPEK VE SAĞLAM BÜROKRATLARLA ÇOĞALTILMALI.HER VİLAYETTE TÜM KURUMLARI SÜREKLİ DENETLEMELİ.VAZİFESİNİ TAM YAPMAYAN VE SAKLANAN KURUMLAR VAR.KONUSUNA HAKİM , KURUMLARI SÜREKLİ KONTROL ALTINDA TUTANİDARECİLERİN ÇOK FAYDASI OLACAKTIR.GELİN DOĞRU OLANI HEMEN YAPALIM.
  • OsmanlıOsmanlı5 sa önce
    Şahsım adına yazıyı olumlu buldumYorum yapan olurlarsa muhakkak kendi duygu ve düşüncelerini paylaşacakları.Ancak unutmamamız gereken bir şey var hepimiz bu gemideyiz gemi batarsa bizde batarız.Tarafgirliği fanatikliği bir tarafa bırakıp hakkaniyet ile davranmak bizlere daha çok kazandırmazmı.Yapılan güzel şeyleri desteklemek ancak kötü şeyleri tenkit etmek hepimize yüklenmiş bir sorumluluktur.Millet olarak bizler samimi dürüst ve sorumluluklarımizi hakkıyla yerine getirirsek yönetici diye seçtiğimiz insanlarda aynı çizgide olacaktırMuhakkak asalak yalaka tipler olacak onlarda bu pota içinde eriyeceklerdirBize düşen her şeyi tenkit. etmek değil zaman zaman ben ne yapıyorum diye kendimizi de sorgulamaktır.
  • RifatRifat5 sa önce
    Tüm bunlara katılıyorum vakat asl olan gerçeğe bakalım : seçimi 5 benzemez parti bir araya geldi % 54 aldı,ak parti nin adayı Yıldırım ise % 48 aldı,İstanbul daki ak parti nin aldığı seçimlere bir bakın,,zaten bu oyu ak parti alıyor,dolayısıyla ak parti ve cumhur ittifakını doğru dürüst oy kaybı bile yok,,,AYRICA BU 5 BENZEMEZ PARTİ IRKI KIRIK BÜYÜK ŞEHİRLERDE BİR ARAYA GELİP KAZANDILAR,TEK TEK GİRSELER ZATEN KAZANMA ŞANSLARI YOK,IRKI KIRIK OLMAYAN YERLERDE ZATEN CUMHUR İTTİFAKI RAHATLIKLA ALDI,,,sonuç olarak hatalar düzeltilmli,millete hizmete devam edilmeli,çünkü bu ideolojik 5 benzemez bizi kaosa götürür ALLAH muhafaza,ALLAH bu 5 benzemeze asla fırsat vermesin !
  • Abdurrahman Yağcı Abdurrahman Yağcı 5 sa önce
    Fındık fiatlarını bile bakana bırakmayıp Reisin kendi açıklamasından yola çıkarakherşeyi ben yaparım diyen zihniyet kaybettirdi bu şeçimihayatımızı sol zihniyete mücadele eden birinin İmamoğluna saldırıyı görünce onu savunmaya geçenlerin farkı bu 800 bin
  • Yunus 16 Yunus 16 5 sa önce
    NANKÖRLEEEER, NANKÖRLÜK YAPMAYIN! NEREYE BAKSANIZ HİZMET GÖRÜYORSUNUZ, ERDOĞAN IN MÜHRÜNÜ GÖRÜYORUZ. ESKİ İKTİDARLAR! SADECE BOLU TÜNELİ 14 YILDA BİTTİ O DA BU İKTİDARA NASİP OLDU!! ŞİMDİ ONLARCA TÜNEL KARA YOLU TÜNELLERİ, HIZLI TREN TÜNELLERİ, OTO YOLLAR, KÖPRÜLER (körfez Osman Gazi köprüsü 70 yıllık hayaldi) Çanakkale köprüsü yüz yıllık hayaldi YAKINDA BİTER. DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVA LİMANI!! (Almanlar istemiyor, CHP de istemiyor!!!) SAYMAKLA BİTMEZ!! HASTANELER! AVRUPA DAN ASYA DAN AFRİKA DAN HASTALAR GELMEYE BAŞLADI!!! STADYUMLAR, KAPALI SPOR SALONLARI, BÜYÜK CAMİİ LER....... NEYMİŞ ÇAMLICA CAMİİ çok büyükmüş! ŞEREFSİZLİK YAPMAYIN, STADYUMLAR DA ÇOK BÜYÜK ÜSTELİK 15 günde bir maç yapılıyor! ÜSTELİK TAMAMEN DEVLETİN PARASI! BÜYÜK CAMİİ LER HAYIR SEVER İŞ ADAMLARININ PARASI İLE BİTİRİLİYOR! TEMEEEL ÇAMLICA CAMİİ DE DEVLET İN PARASI ÇOK AZDIR, DEVLET İN PARASI STADLARA GİTTİ! ONU NİYE ELEŞTİRMEDİN TEMEEEL. NANKÖRLÜK ETMEYİN GÖZÜNÜZÜN GÖRDÜĞÜ YERDE ERDOĞAN IN İZLERİ VAR! NANKÖRLEEEEEEER ALLAH TAN KORKUN. DİNİMİZ İSLAM IN YAŞANMASINDA ÇOK KOLAYLIKLAR YAPTI, ÇOK HİZMETLER YAPTI! İNSANLAR ÖRTÜNME DE, CAMİİ YE GİTMEDE, MEMUR İŞÇİ CUMA NAMAZINA GİTMEDE SIKINTI YAŞIYOR MU?...... NANKÖRLÜK YAPMAYIN. YİĞİDİ ÖLDÜRÜN HAKKINI YEMEYİN.
  • meleknurmeleknur5 sa önce
    CHP YE OY VEREN YORUMCU: YORUMUNUZ BEĞENDİM. İŞTE BİZ BUYUZ. HEPİMİZ BİRBİRİMİZİN KOMŞUMUZUN HAKKINI HUKUKUNU KORUDUĞUMUZ MÜDDETÇE BİZE BİRŞEY OLMAZ. OYLARIMIZI KİME VERİRSEK VERELİM YETERKİ FİKİRLERİMİZ BOZULMASIN
  • Behice ozyurtBehice ozyurt5 sa önce
    Bı yazı bukadarmi net ve güzel olur tamda su içinde bulunduğumuz durumu ozetlemis net Allah razı olsun
  • TURANTURAN5 sa önce
    Toplumun çöküşü aileden başlar yıllar önce çocuk gelişimi ve aile konulu panele katılmıştım konuşmacıların söyledikleri kulaklarımdan hiç gitmez "çocuğunuzla arkadaş olun."toplumumuzda sorunun başladığı nokta bu idi.Çünkü ailede her ferde bir rol biçilmeli burada verilen mesaj bizi bugünlere getirdi.Ailede baba,Anne,çocuklar herkesin ayrı bir rolü var.Baba ve anne ailenin en etkin rolünü üstlenir aileyi korur,bütünleştirir,yol gösterir,evin ödevini ve saygınlığını korurlar.Çocuklarına arkadaş değil baba ve anne olurlar.Evdeki saygı ve sevgi ortamını sağlamayan aileler toplumun çöküşünü hızlandırır.
  • behiceozyur@gmail.com[email protected]5 sa önce
    Bı yazı bukadarmi net ve güzel olur tamda bulunduğumuz durumu ozetlemissiniz Allah razı olsun
  • Hayta Hayta 5 sa önce
    Reise mektup adı altında be kadar da saçmalama yapmış elbet partiye yeni kişiler gelecek ve zaten böyle fırsat bulup eleştiri yapanlar güya öz eleştiri adı altında hiçbiri oy vermemiş ve hatta heyacan la imamoğlunun kazanmasını beklemişler dir ve kimse unutmasın sn yazarın seçimden önce işaret ettiği yanlışlardan dolayı kaybedilmedi seçim sadece aday İmamoğlu güclü bir enerji dağıttı siz ak parti çok yanlış tı derseniz o zaman Anadolu insanı niye verdi bu partiye ki Anadolu en bilinç li seçmeni dir ülkenin şehirler getto kaynayan ve yeni gençliği sosyal medya gençliği olduğu için ve inanın Yıldırım yerine daha karizma aday bulunsa şimdi kimse bunlari konuşmayacaktı ki fark atardı
  • şükrü onukşükrü onuk5 sa önce
    İstanbullular hizmete oy vermedi , ne imar barışı ne kentsel dönüşüm ne ulaştırma alt yapısı ne sağlık hizmetleri hiç biri açmadı , birebir ilgive kaynakların direk kendilerine aktarılması işi hoşlarına gitti ., pışpışlanmayı sevdi , Algıya kandı , bedava ,beleş işihoşlarına gitti ,nasrettin hoca nın göle maya çalma fıkrası gibi ya tutarsa diyerek sandığa gitti ,her şeyde bir hayır var .Kısa zaman aralığında bu kadar yoğunluklu keskin dönüşte bir projeydi ,daha önce çok denenmiş projeler tutmasa da bu tuttu .
  • Chp ye oy veren vatandaşChp ye oy veren vatandaş5 sa önce
    Belirttiğim gibi Chp ye oy vermiş bir vatandaşım. Fakat ben sizin, siz benim yurttaşımsınız. Sizin çocuğunuzu korudum ve korurum hukukunuzu da.benim çocuğumu da siz koruyun hukukumu da. Bir insana tapamayız öyle değil mi! Hiçbir insanın öyle bir vasfı yok. Yaptığımız seçimlerde, mesela diyelim İstanbula belediye başkanı seçtik... Seçtiğimiz kişi hırsızlık mı yapıyor, yalancı mı, partizan mı, bölücü mü veya adil değil mi ve hatta inanç ve duygularımızı mı sömürüyor? Tutup kulağından indirmeliyiz o makamdan. Ve dahi hangi makamda olursa olsun bunu yapan. Sadece verdiğimiz oylarla değil, her an denetleyici ve sorgulayıcı olmalıyız. Yalancının, riyakarın, hırsızın yüzüne bunu haykırmaktan korkaracak neyimiz var! Bu ülkede birlikte barış içinde ilelebet yaşayabiliriz. Çocukluğunda teravih namazlarına kar yağarken giden biri olarak size şunu önemle hatırlatayım. Bu ülkede dindar insanlara saygı duyulurdu (numaracılara değil). Sadece bu özelliği sebebiyle dahi emin insan, güvenilir insan, saygıdeğer insan kişi muamelesi görür hürmet edilirdi. Oysa bugün gelinen duruma bakın! Mutlu muyum? Elbette hayır. Umarım üstümüzdeki tüm karanlık yok olur da hep beraber mutlu yaşarız. İyi günler dilerim.
  • Chp ye oy veren vatandaşChp ye oy veren vatandaş5 sa önce
    Belirttiğim gibi Chp ye oy vermiş bir vatandaşım. Fakat ben sizin, siz benim yurttaşımsınız. Sizin çocuğunuzu korudum ve korurum hukukunuzu da.benim çocuğumu da siz koruyun hukukumu da. Bir insana tapamayız öyle değil mi! Hiçbir insanın öyle bir vasfı yok. Yaptığımız seçimlerde, mesela diyelim İstanbula belediye başkanı seçtik... Seçtiğimiz kişi hırsızlık mı yapıyor, yalancı mı, partizan mı, bölücü mü veya adil değil mi ve hatta inanç ve duygularımızı mı sömürüyor? Tutup kulağından indirmeliyiz o makamdan. Ve dahi hangi makamda olursa olsun bunu yapan. Sadece verdiğimiz oylarla değil, her an denetleyici ve sorgulayıcı olmalıyız. Yalancının, riyakarın, hırsızın yüzüne bunu haykırmaktan korkaracak neyimiz var! Bu ülkede birlikte barış içinde ilelebet yaşayabiliriz. Çocukluğunda teravih namazlarına kar yağarken giden biri olarak size şunu önemle hatırlatayım. Bu ülkede dindar insanlara saygı duyulurdu (numaracılara değil). Sadece bu özelliği sebebiyle dahi emin insan, güvenilir insan, saygıdeğer insan kişi muamelesi görür hürmet edilirdi. Oysa bugün gelinen duruma bakın! Mutlu muyum? Elbette hayır. Umarım üstümüzdeki tüm karanlık yok olur da hep beraber mutlu yaşarız. İyi günler dilerim.
  • ahmetahmet5 sa önce
    Allah hak ettiğinizi versin. Bu kadar hata işleyip bir aldatıldık lafıyla sorumluluktan kurtulanlar var ya dünya da işiniz iş ama ahirette Allah hak ettiğinizi versin. Haram lokma sizi bu hale getirdi.
  • UMUTUMUT5 sa önce
    GÜNEŞ MUTLAK DOĞACAKKARANLIĞI BOĞACAKHER ŞEY GÜZEL OLACAKZULÜM ELBET BİTECEKHAK YERİNİ BULACAKHER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK
  • Ankara - İstanbul Ankara - İstanbul 5 sa önce
    Ankara’da ve İstanbul’da seçimi kaybettiren bürokratlar neden hala görevde . Bilen var mı???
  • Seçim ve Bürokrasi Seçim ve Bürokrasi 5 sa önce
    Ülkeleri siyasetçi eliyle bürokrasi yönetir . Bürokrasiyi düzeltmeden başarılı olma şansı asla olamaz .Bunu da bir türlü akıl edemiyorlar . Çok ilginç ..
  • SECİH BAŞARAN SECİH BAŞARAN 6 sa önce
    ŞÜKÜR Kİ BİZİM TARAFTA ÖZELEŞTİRİ VAR. ONLAR KAYBEDİNCE ÜZÜLÜP SUSUYOR, BURUNLARINDAN KIL ALDIRMIYORLAR. YA BİZ, SEÇİMDEN ÖNCE BAŞLADIK KENDİ KEMDİMİZİ ELEŞTİRMEYE. ALLAH BÖYLE EMRETMİYORMU; SERVET VE İKTİDARI KİMİ ZAMAN EKSİLTİP KİMİ ZAMAN ARTIRACAM DİYE. VERİNCE ŞÜKREDİP AZGINLARDAN OLMAMIZ GEREKTİĞİNİ, EKSİLTİNCEDE ŞÜKREDİP SABRETMEMİZ GEREKTİĞİNİ. BÜTÜN BUNLARI BİR SEBEBE BAĞLAYAN ALLAH DEĞİL Mİ? VE BU SEBEBİDE İNSANLARIN ONA OLAN BAĞLILĞINA VE EMİRLERİNE OLAN İTİATINA BAĞLAYAN O DEĞİLMİ? AKPARTİ, CHP, İP, DİP HEPSİ BAHANE...
  • Yunus 16 Yunus 16 6 sa önce
    KESİNLİKLE BU ELEŞTİRİ DEĞİL! SALDIRI! (Sözde)’Hoca Efendinin bir bildiği vardır’ derlerdi, aklımıza yatmadığında bile ‘Reisin bir bildiği vardır’ dediğimiz gün kaybettik.""BU NASIL BİR KARŞILAŞTIRMA!! ERDOĞAN I, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ BAŞKANINI!! (SÖZDE) HOCA, ŞARLATAN, HAÇLININ PAPAZI, AMERİKAN IN AJANI, TERÖRİST BAŞI İLE ÖLÇÜYOR.. BU YAZIYI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN, FETÖ CÜDÜR, ELEŞTİRMİYOR! GOL ATMAYA ÇALIŞIYOR.!! NANKÖRLEEEER! NANKÖRLÜK YAPMAYIN! HİZMETLERE BAKIN
  • VEYSEL ŞAHİNER VEYSEL ŞAHİNER 6 sa önce
    KALEMİNE KUVVET USTADBU YAZIYI OKUMASI GEREKEN REİS KEŞKE TENEZZÜL ETSEDE OKUSA AMA OKUMAZ ETRAFINDAKİLERDE ONA SÖYLEMEZLER PARELEL REİSLERDEN ALLLAH BİZİ KORUSUN
  • Muhammet UÇURMuhammet UÇUR6 sa önce
    Allah yardımcımız olsun birde müslüman diziler yapılmalı ve ahlak bozucu dizilere müdahale şart gençler için
  • Ramazan Mürsel YücelRamazan Mürsel Yücel6 sa önce
    Biz aklımızı başımıza alırsak eğer, kaybettiğimizi düşündüğümüz şeyler bizim kazançlarımız oluverir. Sonuçta dünya imtihan dünyası ve imtihan olmadan göçüp gideceğimizi düşünmek cahilliktir. Biz tabanda; "Gereksiz övgüden, şarlatanlıktan ve ne yaparsan yap haklısın ağamcılıktan vaz geçersek", tepede de istişare mekanizmalarını kurup, toplumun ve ekonominin psikolojik tarafını çözecek adımları da atarsak, irtifa kaybetmeyi bırakıp tekrar yükselişe geçeriz.Bu toprakların sahipleri yönetimdekiler değil, toprağın üstündekiler de değil. Bu toprakların sahibi, başta kainatın da sahibi olan Allah(cc) dür. O nedenle fazla anlam yüklemeyin bu seçim gibi basit şeylere. Herkes kendi imtihanına baksın, herkes işini yapsın.
  • metin atesmetin ates6 sa önce
    abdurrahman beye katiliyorum
  • TEkTEk6 sa önce
    Uzun uzadıya yorum yapmaya gerek yok . REİSyakınındaki yalakalardan , asalaklardan , menfaatperestlerden , ihalecilerden , işini görmek için reise yaklaşmaya çalışanlardan bir an önce kurtulmalıdır. BU saydığım kişiler hem il teşkilatları hem ilçe teşkilatları hem de belediyleer için geçerlidir.
  • yazıYORUMyazıYORUM6 sa önce
    Bizim başımıza Erdoğan gibi dindar görünen müslümanların sıkıntılarını çözen ama yinede müslümanların dertlerine derman olayan dırdırlarını mızmızlanmalarını kesmek, onları mutlu etmek için çalışıp çabalayan kişiler değil, Dinden diyanetten bihaber ama dine "saygılı" dindara saygısız kişiler, çağdaş Atatürkçü laik batıcı evrensel değerlere önem veren cinsiyet eşitlikçisi liderler musallat eyle yarebbi! Bizi layık olduğumuz gibi yönettir layık olmadığımız halde bize lütuf ve ihsanda bulunarak şimdiki gibi azıttırma yarebbi!!! Erdoğan müslümanları kandırdı ya, şimdi kimseyi kandırmayan İmamoğlu gelsin sizleri yönetsin sayın yazar ve şürekası sizde kına yakın!!!
  • Cevdet küçük Cevdet küçük 6 sa önce
    Bu yazıyı ayda bir yayınlayin.hayırlı günler s.a.
  • Ömer Ömer 6 sa önce
    Abdurrahman bey tam duygularıma tercüman bir yazı yazmışsınız. Fakat dinleyen olacağını hiç sanmıyorum.
  • MehmetMehmet6 sa önce
    Dilipak kalitesini konuşturmuş. Altına imza atılacak bir yazı. Sizin mahalledeki .. bu yazıdan ne anlar bilmiyorum.
  • yazıYORUMyazıYORUM6 sa önce
    Yaw Erdoğan sen pisliklere bulaşmış ne büyük günahlar işlemişsin beee, sen bu ülkenin başına gelen en kötü şeymişsin de milletin haberi yok çok "şükür" 2 SEÇİM KAYBETTİNDE aydınlanmış oldu millet, aslında güzel diye yapılan hiç birşeyi sen yapmamışsın etrafındaki liyakatli insanlar yapmış, sen aslında etrafına liyakatsız ehliyetsiz yalaka ve dalkavukları dolduracak kadar basiretsizmişsin, eşine dostuna akrabana kişisel çıkar sağlamak için makanını mevkini korumak için yapmayacağın kötülükte yokmuş senin meğerse! Esasen senin dava diye bir derdinde yokmuş işin gücün sana muhalefet eden masumlara şucu bucu diye iftira atmakmış, aslında sen liyakatli dostlarını yolda bulduklarına değişmeseymişsin bu ülkede hiç Gezi Kalkışması olmayacakmış, FETÖ de haliyle kalkışmaya kalkmayacakmış, ABD de memnun, AB de memnun herşey tıkırında gidecekmiş belli ki. Ama sen bütün kötülüklerin mimarı olarak ülkedeki işe yaramayan çıkarcı ve menfaatçi kafası çalışmayan tek bildikleri yalakalık ve dalkavukluk olan vasıfsızları etafına toplayıp organiz bir şekilde memleketi batırdın ya! Demek ki 17-25 aralıkta söylenenlerde gerçekmiş besbelli, hatta 15 Temmuzu bile kontrol etmiş olabilirsin ERDOĞAN, bir seçim kaybettin düşmedin ama sendeledin ya, şimdi seni düşürüp bir tekmede biz vuralım sana ERDOĞAN!Bırak artık Becermedin ERDOĞAN!!!!
  • Yunus 16 Yunus 16 6 sa önce
    Hocam, BU ELEŞTİRİLERE NE KADAR KAYILIYORSUNUZ? Bilmiyorum. BEN HİÇ KATILMIYORUM. ÇÜNKÜ SOKAKTA KAHVEDE HALK ARASINDA KONUŞULAN BUNLAR DEĞİL. MİLLET 1. SURİYE LİLERİN BELİRSİZLİĞİ 2. FETÖ YARGILAMALARININ EŞİTSİZLİĞİ! SİYASİ FETÖ CÜLER YARGILANMADI! 3. SON DAKİKADA ERDOĞAN, ÖCALAN IN MEKTUBUNU KONUŞMASI, AHMET KAYA NIN MEZARININ TAŞINMASI YORUMU! HERŞEYİ BİTİRDİ!.. SEÇİM YENİLGİSİNİ BAŞKA BAŞKA YERLERE ÇEKMEYE GEREK YOK. ELEŞTİRİ YAPIYORUM DİYE ALGI YAPIYORLAR!! FETÖ CÜLER ELEŞTİRİ YAPIYOR GİBİ GÖRÜNÜP YERDEN YERE VURUYORLAR. NANKÖRLÜK YAPMASINLAR. İKTİDARIN ÇOK ARTILARI VAR ÇOK.
  • sade vatandaş"a sade vatandaş"a 6 sa önce
    aydın seni de ....
  • DertliDertli7 sa önce
    Bunları biz biliyoruz tüm davası olanlar biliyor yukarıdakiler ne zaman anlayacak istekler hala sipariş olarak algılanıyor hayırlısı Allahtan
  • SükûtSükût7 sa önce
    Meseleye biraz da kazananlar nasıl kazandı diye baksak. Mesela adamların partisi bilmem kaç seçim kaybetti kimse kırılmadı gücenmedi ümitsizliğe düşmedi. Nice beceriksiz insanları aday gösterdiler, büyük bir teslimiyetle kabul ettiler. Hiç hizmet üretemediler ama onlar biz pislikte de yaşarız suyumuz akmasa da olur dediler davalarından vazgeçmediler. Biz de ne oldu herkeste bir kırılganlık alınganlık siz de buna dahil olmak üzere kendi nefsi duygularımızdan dolayı güya davayı terk etmedik ama davamızın adamını terk ettik diyor küskün küskün konuşuyorsunuz. Olan kime oldu karşı sokaktakiler parti çalışsın bize ne demediler teşkilat var bize ne demediler herkes çoluk çocuk yaşlı genç demeden çalıştılar. Biraz da buralardan yazın. Ümitsizlik aşılamak yakışmaz bir müslümana.
  • Mehmet Öztopuz Mehmet Öztopuz 7 sa önce
    Parayı ve teknolojiyi iyi kullanamadık.Kur an ve peygamber ahlakiyla ahlaklanabilsek.Rabbim bu şuuruversin bizlere inşallah. Tayyip Er ne yapsın.Herseyi tayyibe yikma kolayciligi.Peygamberler bile nefislerini hesaba cekip af dilerken bize ne oluyor.tabi tayyip var vur abaliya.Once biz kendimizi kendi evimiziduzeltmekle başlarsak. Rabbim yolları kolaylaştıracaktır.Amin.saygilar.
  • HanIfi. KahveciHanIfi. Kahveci7 sa önce
    Butun. Yazdiklarina. Katiliyorum. Eline. Saglik. Allah. Razi. Olsun.
  • T. C. T. C. 7 sa önce
    Sn. Dilipak, Benim en büyük ve keskin beklentim başkanlık sistemine geçişten sonraki olması gereken veya beklenen icraatlardı. O süreci de gördük ve uzun zaman da geçti. Eee sonuç, hiçbir umudum kalmadı...
  • H.ÖZCANH.ÖZCAN7 sa önce
    Dört dörtlük bir tespit yazısı! Her sonucun mutlaka bir sebebi vardır, hoca sebepleri sıralamış, tabi ki daha çok şey var. Hocam Allahtan yardım dilemiş, Allah bilmeyene bir, bilene bin yardım eder. Din ile ilgili bilinmesi gerekenleri sıralamışınız da ancak, insanı dindar yapan, ADALET, AHLAK,SEVGİ, HOŞGÖRÜ, SABIR, PAYLAŞIM, DÜRÜSTLÜK, İNSANLIK onlardan öne alınmadıkça, ne Müslümanı ne dini kurtaramayız, din de bir aldatma ve sözde imandan ibaret kalır. ŞEKİLDEN ÖZE DÖNMEMİZ GEREKİR. İman, ibadet; sadece insan olmaya yardımcı değerlerdir. İNSAN OLMAYANIN İMANI, İNANCI OLMAZ.
  • Osman PoyrazoğluOsman Poyrazoğlu7 sa önce
    Eyyy doğrucu davut geçinen sözde Yeni Akit, Neden sadece kalemine sağlık ağam/Paşam gibi yorumları yayınlıyorsunuz. Sansürün şerefsizlik olduğunu dilinden düşürmeyenlerin başında geliyorsunuz ama güç elinize geçince şerefsizlik dediğiniz sansüre dibine kadar sarılıyorsunuz. Neden en iyi kalemlerinizden olduğunu lanse ettiğiniz sözde yazarlarınızın saçma sapan fikirlerini yüzlerine vuran yorumları gizliyorsunuz. Yanlız sizin lehinize olduğunda hak adalet tarafısınız, Aleyhinize durumlarda boklu karga. Tahammül edemiyecekseniz yorumları kaldırın, Yada şerefiniz onurunuz varsa hepsini yayınlayın, Tabiiki götünüze güveniyorsanız yorumları cevaplayabilirsiniz. Ve tartışırız, Bu durumda cehaletiniz bütün çıplaklığı ile ortaya dökülür ki buna asla yanaşmazsınız zira bugüne kadar hiçbir kaypak buna yanaşamadı..
  • Allah GörüyorAllah Görüyor7 sa önce
    Sayın hocam, gerçekten çok güzel yazıyorsunuz. Masumun sesini duyan var mı? Başka yanlışlarımız yok mu? Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste diyerek alınan ahları nereye koyalım. Eden bulur diyerek yaptığımız yanlışları nereye koyalım. Sui zannı tavan yapmayı nereye koyalım. İftiradan ortalık geçilmiyor. Ama söylem çok güzelde uygulama tam tersi olunca bütün çabalar boşa. Din sanki istismar ediliyor görüntüsü var, var değil tam karşılığı da denebilir. Yinede biz yağ gibi üste çıkıyoruz. İnandırıcılık yok. CHP zamanında başörtüsü mücadelesi sonucu başörtümü çıkarmadığım için istifaya zorlandım. Şimdi de adı ADALET olan partim tarafından yargısız infazla damgalandım. Bana damgalama yerine sizinle çalışmak istemiyoruz denilse idi, istifanızı verin denilseydi, inanın verirdim. Ama bunun yerine sui zannı tavan yapıp iftira ile hain damgası vuruldu. Sahi CHP den ne farkımız var? At gözlüğüyle bakmaya devam mı edeceğiz? Üç maymunu oynamaktan vazgeçersek görmeye duymaya bilmeye başlarız. Laf çokta icraat olmadıktan sonra doğruları büyüleyerek söyleseniz ne olur. Darbecinin, soru çalanın, yargıya, polise fesat karıştıranın canı cehenneme! Ama hiçbir şeyden haberi olmayana yapılan zulme ne diyeceksiniz? Geciken adalet adaletsizliktir. Adımız adalet olacak 3 yıldır ohalkomisyonu karar versin de sonucumuz ret gelecek olursa adalet aramaya başlayacağız. Neredeyse 3 yıl olacak. Yargısız infaz ile iftira ile işimizi elimizden al, üstelikte hiç hakketmediğimiz halde kocaman hain damgasını vur. Acaba nerede hata yapıyoruz? Çocuklarım bu yüzden dinden uzaklaştı. Annem üzüntüye dayanamayarak kalp krizi geçirip öldü. Dost bildiklerim sizin sui zannınız ile uzaklaşıp gitti. Yapılan yanlışların daha hangi birini yazayım. Yazmakla bitmiyor. Ama görmek istemeyince "Biz nerede yanlış yaptık" diyerek yağ gibi üste çıkmaya devam ediyoruz. Yanlışa devam edecekseniz, durmak yok yola devam. Daha sonra pardon filmi gibi pardon diyeceksiniz ama kul hakkını nasıl ödeyeceksiniz? Mevlam neyler neylerse güzel eyler. Tekrar söylüyorum. Darbecinin, soru çalanın, yargıya, polise fesat karıştıranın canı cehenneme! Bana fetöcü diyen asıl kendisi fetöcüdür ve asıl kendisi kriptodur. Allah herkesi görüyor.
  • ayhan yılmazayhan yılmaz7 sa önce
    Abdurrahman abim. yanlış çizgidesin. ne kadar çok iktidar gördük. her iktidarın artısı oldu eksisi oldu. bu iktidarında artısı var eksisi var. kıyas ettiğimizde bu iktidar daha iyi değil mi?olaya sadece böyle bakılırsa Tayyip Erdoğanın kıymeti anlaşılır.
  • Mustafa bilican Mustafa bilican 7 sa önce
    Yuregine kalemine saglik .sayin abdurrahnan abim . Keske ,keske ,denesek hep.Allh razi olsun gonlumuze hitab ettin . Sorularimiza cavap verdin insaallah bundan sonraki surec cizdigin okculer dogrultusunda garejet eder .sanki bir guc adete kazannak icin kaybet me mucadelesi verdirdi,siligan a fis , soylemler vs .( Yani bize olumu gosterip ,hastaligami razi ettiler.acaba)
  • ÖMER ORDU KMARAŞÖMER ORDU KMARAŞ7 sa önce
    DİLİNE YUREĞİNE SAĞLIK ABDURAMAN HOCAM EĞER KULAK VERİRLERSE KURTULURLAR SELM VE DUAAİLE
  • cihan koçcihan koç7 sa önce
    Ah hocam ne güzel söylediniz. Hani İbrahim Hakkı hazretleri der ya Mevlam görelim neyler neylerse güzel eyler; seyret ki! pencereden içeri girme ama maalesef görüyoruz ve yaşıyoruz söyledikleriniz ibretle bakılıp seyredilecek bir film şeridi gibi hayat kısa ve devamsız insan ömrü az hakikati anlamayan bilmeyen bir topluma dönüştü baştaki imam ama cemaati imama uymuyor. Toplum maddeten refaha ulaştıracakken manen sefalete sürüklendi gönüllerde iman nuru olacağına dünya meşgaleleri ve hırsı ile doldu sanki hiç ölmeyecekmişiz gibi. Ah hocam güzel yazmışsınız ama bu tarikatler, cemaatler ne iş yaparlar sadece ülkeyi yöneten mi suçlu hani gönül erleri, hani o eskiden İslam nurunu söndürülmeye çalışıldığında baş veren insanlar. Dünya hırsı öyle bir sarmış ki! insanı ne anlattığı hakikatte ihlas ve samimiyet ve nede yapılan amelde samimiyet ve ihlas var tüm bunların hepsinde dünyaya olan muhabbet Allah'a olan muhabbeti geçmiş zor imtihanlar bekliyor bizleri işimiz eskiden olduğundan daha zor Allah sonumuzu hayır etsin. Son olarak Kim Makam, Şan ve Şöhret isterse bilsin ki O Allah'ındır. Makam, şan, şöhreti inanlar ve bu minvalde yaşayan gönül dostları maddi ve manevi şöhreti bırakıp Allah için ahirette insanlara azık hazırlamaları için hazırlasınlar. Dünyada makam olacağına ahiretteki makam için mücadele edelim. Selam ve dua ile
  • FatihFatih7 sa önce
    Hadi ordan önce karşınızdaki düşmanı yenin ondan sonra oturun içinizdeki çürükleri temizleyin. Altta yazıyı haklı gören arkadaşlar CHP gelince çok mu iyi olacağını sanıyorsunuz. Ne yapsaydı reis elinden tutup da mevki makam verdiği insanların hain çıkmasından sonra en yakınında olup da çok fazla iş bilmeyenleri yanına almasaydı. Reis ten önce adının kimsenin bilmediği BABACAN'ın parti çalışmaları yaptığı bir yerde damadını hazinenin başına getirmesi neden yadırganıyor ki, siz olsanız ne yapardınız acaba
  • KemalKemal7 sa önce
    Daha beter olsunlar... Yoksa GİTMEYECEKLER... Bu ülkenin muhafazakar insanları bile İstanbul'u CHP kazandı diye seviniyorsa CHP yüzünden değil. AKP yüzünden...BİZZAT yaşadığım birşey yazayım... Ev aldım, bir belge lazım oldu, inşaat şirketine gittim. Neyse sorumlu kişi içeriye buyur etti. Telefonda biriyle konuşuyor. Ne diyor biliyor musunuz? "Oranın problemi çözülsün diye PARTİYE 1 MİLYON LİRA VERDİK". Anlatabildim mi?
  • OğurOğur7 sa önce
    Katılıyorum.
  • sade vatandaşsade vatandaş7 sa önce
    dilipak sen bu köşeden her gün senelerce bir yerlere ulaşamadın biz ne yapalım sürekli olarak yapılan yanlışları belgelerle belediyeye veya bakanlara veya ilgili yerlere iadeli tahütlü mektup atarak veya karğo ile göndererek sorunları dile getiriyorum bir allahın kuluda adam gibi cevap versin yahu hep ilgileniriz yada bu konu ile biz ilgilenmiyoruzşimdide ilgilenmeyin artık neden aramalar peşindende koşmayın nedenler burada yazdıklarımdır
  • TALİP TUNCERTALİP TUNCER8 sa önce
    Allah razı olsun,yüreğine kalemine sağlık,bu zat hepimizin tercümanı oldu.inşallah birileri buna kulak verir.
  • SerdarSerdar8 sa önce
    Örnek verelim bir şehirde 3 ak parti milletvekili var. 3'nünde muhafazakar halkla bir iletişimleri yok. Mesela Ak partiye yıllardır oy veren muhafazakar kesim bir işi olduğunda iletişime geçecek kimseyi bulamıyor. 3'de şehirde bazı kurumlara kendi adamlarını idareci atamışlar akraba ve zenginler dışında kimsenin işini yapmazlar ve inanın bir çok kişi diyor ki bu şehrin sahibi yok. Ak parti % 30-35 oy oranı var insanlar dindar diye Ak partiye oy veriyor. Ak parti ise bu %30-35'lik kitleye hakaret eder gibi bu kişileri seçmeye devam ediyor. Yazık Ak parti halktan koptu CHP halkla kucaklaştı. Ak parti adaletten uzaklaşıp İslam davasında olmayan kişileri içine aldıkça CHP halkla dindarlarla kucaklaştı.
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 8 sa önce
    BUNU YAZAN DOĞRU İSE NEDEN REİSE BUNLARI AÇIK AÇIK ZAMANINDA SÖYLEMEDİNİZ ŞİMDİ İSİMSİZ OLARAK DOLAŞIYOR BU YAZI BİR İNSAN EVVEL ALLAHCC KORKAR NEDİR BU REİS KORKUSU REİS ADAMMI KESİYOR ADAMMI ÖLDÜRÜYOR NİHAYETİNDE ODA İNSAN VE İSTİŞAREDEN ANLAYAN BİZLERE ORTAK AKIL ORTAK FİKİRİ ÖĞRETEN KENDİSİDİR BUNLARA YERİ VE ZAMANINDA SÖYLENSE VALLAHİ BUNLARI TEK TEK DİNLEYİP ÇÖZÜM ÇARELERİ BUNLARI SÖYLEYENLERLE BERABER ARAYACAĞINA İNANIYORUM VE BUNLARIN YİNEDE ORTAK AKIL VE İSTİŞARE KURULLARIYLA BAŞARACAĞINA İNANCIM SONSUZDUR SİZLER VE BİZLER REİSDEN DAHAMI ÇOK ÜLKEYİ SEVİYORSUNUZ DAHAMI ÇOK İNSANIMIZI SEVİYORSUNUZ NE ÇİLELERLE KURDUĞU GÖZÜ GİBİ BAKIP BÜYÜTTÜĞÜ AK PARTİYİ SEVİYORSUNUZ EĞER DOĞRUYSANIZ SEVGİNİZ ÇOK ÜSTSEVİYEDESE AÇIKCA REİSE UYGUN BİR ZAMANDA MÜNASİP BİR ŞEKİLDE İZAHINI YAPIN DNLEYECEĞİNE ADIM GİBİ EMİNİM .
  • AYDIN SÖYLEMEZ"EAYDIN SÖYLEMEZ"E8 sa önce
    AYDIN ŞÖYLE ŞÖYLE SÖYLEDİ;"AYDIN .... SENİ".
  • Zuhal donmezZuhal donmez8 sa önce
    Yorumlarınızı okuyorum doğrulari söylüyorsunuz acaba sizi duyuyorlarmi bizlerde bu duruma üzülen insanlarız bizde bu gidişin sonu iyi olmayacak diye düşünüyoruz eyer toparlamazlarsa
  • hasanhasan8 sa önce
    "Anneler çocuklarının karnını doyurmaya gösterdiği özeni çocuğunun kafasını doyurmaya gösteriyor" bu cümle gerceği anlatıyor aileler cocuklarına gerceği anlattıkca 17 yılda yapılanları anlattıkca gencler din bezirganlarına mucahitlik ten muteahhitliğe gecenlere oy vermiyor Türk gencliği GÜMBÜR GÜMBÜR geliyor bundan sonra din bezirganlarının iş zor
  • ZAFER YILMAZZAFER YILMAZ8 sa önce
    AK PARTİ operasyonlardan, saldırılardan sonra haklı olarak hem makas değiştirdi hem yola çıktığı arkadaşlarından bazılarını durakta bıraktı. Bu ayırım zamanla AK PARTİ içindeki simalarına değişmesine yol açtı. Bu da doğaldı. Hem belediyeler hem iktidar aynı merkezdeydi. Taşınması kolay bir sorumluluk değildi.Başkan Erdoğan bütün gerilimlere rağmen kendisi 2002'de YÜZDE 34 ile gelmesine rağmen zor olanı istedi ve BAŞKANLIK sistemini getirdi. BAŞKANLIK sistemi dışında her zaman iktidarda ya da iktidar ortağı olacakken rotanın değişmesi gerektiğine karar verdi. Bunu kolay kolay kimse yapmazdı. Ama Erdoğan yaptı.İŞTE BU NOKTADAN SONRA PARTİLERİN eskiden olduğu gibi bir önemi kalmadı. Mecburen İTTİFAKLAR YARIŞACAKTI!ADAYLAR, ÇATI ADAYLARI ÇIKACAKTI... Gelen sistemin doğasına uygun olan buydu. AK Parti ile yola çıkan ve sonra çeşitli nedenlerden yolları ayıranlar bu sistemle birlikte farklı kulvara geçtiler. Artık ne AK PARTİ eski AK PARTİ'ydi ne de CHP...AK PARTİ eleyerek, CHP ise değişerek gidiyordu! Deniz Bey'in kasetle koltuktan inmesinden sonra partinin kimyası tamamen değişmişti. Zaten istenen buydu!Garip bir tesadüf vardı!AK PARTİ ülkede sistemi değiştiriyor, Türkiye'nin de bölgedeki önemi giderek artıyordu.DOĞU AKDENİZ, KIBRIS, AVRASYA DENKLEMİ, ÇİN İLE YAKINLAŞMA gibi başlıklar ABD'yi çok ama çok rahatsız ediyordu.Ankara, AVRASYA ekseninde yer arayıp bulunca tansiyon fırlıyordu! Menderes de Demirel de BATI'nın iki yüzlülüğünü görünce RUSYA kartını oynamış ama kaybetmişlerdi. Erdoğan bunu biliyordu. Ancak geri adım atmayacaktı. Atmadı da! Hiç hem de. Ve bütün saldırılar böyle püskürtüldü. Erdoğan'ın dirayeti ve kararlılığı DEVLETE filiz verdi.Ancak AK PARTİ ile yürüyen ya da yolları kesişen çok isim bu eksende değildi.İçlerinde elbette Rusya ile Çin ile yakınlaşmayı savunan isimler vardı. Ancak Erdoğan'ın yolundan gitmek istemiyorlardı...Daha da ileri gidenler vardı!Ortada görünmeseler de "NASILSA BAŞKANLIK GELDİ! GETİRİLDİ! ARTIK ERDOĞAN'A İHTİYAÇ KALMADI" diye fısıltılarla konuşuyorlardı... İşte bu fısıltılarla konuşanlara dikkat edilmeliydi...Kimse sonsuza kadar iktidarda kalamazdı. Bu ayrı! Söylemek istediğim başka! Bu görüş oyun kurucular arasında kabul gördü.Ve bu nedenle EKONOMİK OLARAK BİR RAHATLAMA İMKANI VERİLMEMESİ İÇİN KENDİ ARALARINDA GİZLİCE ANLAŞTILAR...Aslında isimleri saymak, sıralamak isterim. Ancak bunun kimseye bir faydası olmaz... Ben arka planda gördüğümü aktarmak istiyorum.PARA ile finansal durgunluk ile her iktidarın yapacağı kusurlar büyütüldü ve insanların gözüne sokuldu adeta! Bu İSTANBUL'da kaybı getirdi. İmamoğlu elbette taze bir isimdi. Büyük de başarı elde etti. Ancak olay AK PARTİ'nin İSTANBUL'u kaybetmesinin çok ötesindeydi. Ankara ve İstanbul'daki bazı odaklar ERDOĞAN'sız bir TÜRKİYE istemekte. Bu nedenle PARA MUSLUKLARINI ASLA VE KAT'A GEVŞETMEYİ DÜŞÜNMÜYORLAR...İstanbul seçiminden sonra parlayan İmamoğlu'nun önünü açmak için ortak hareket edecekler gibi... İmamoğlu'nu eleştiriyor değilim. Sadece arka planı aktarıyorum. İstanbul kazanılmışken Erdoğan kaybetmişken sizce birkaç yıl daha beklerler mi? Hiçbir akıllı siyasi hareket beklemez!Zamanın ruhuna uygun hareket ederler. Edeceklerdir de. Yeni parti kurulur mu? Yeni isimler sahne alır mı? Çatırdama sesleri duyulur mu? BİLEMEM... Ama ortaya kimse çıkmasa da çıkması muhtemel bütün isimler BİR ÇATI ADAYININ ARKASINDA YER ALACAKTIR. O ÇATI ADAY şimdilik İmamoğlu gibi durmakta... BAŞKANLIK ile birlikte birbirine benzemeyen eğilimler bir araya gelecekti.İSTANBUL seçimlerinde geldi!Kendi aralarında ÇATIŞMA başlamadan yeni bir hamle yapmak isteyeceklerdir! Özellikle AK PARTİ'nin yani ERDOĞAN'ın ekonomik durgunluğu atlatmadan geleceklerdir. Kemal Bey önceki gün "REFERANDUM" dedi bile... İstanbul seçimi bir son değil başlangıç. Türkiye'deki iktidar kavgası tırmanarak devam edecektir... Türkiye tarihi bir karar ile AVRASYA EKSENİNDE yer alacağını açıklarken ABD-İNGİLTERE hattı buna sessiz kalmak istemeyecektir. İşte bu hatta çok önemli siyasi ve ekonomik figürler yer almaktadır! İşin içinde PARA ile gelme felsefesi var!Erdoğan şimdiye kadar olan bütün saldırıları püskürtü! Milleti yanına alarak bunu başardı. Ancak şimdi gelenler milleti cebinden yakalayıp hamle yapmakta. Bu en zor oyundur! İçinden çıkılabilir mi?Elbette! Erdoğan gibi bir lider bunu yapabilir! Belki de sadece Erdoğan yapar... Ancak yine de Erdoğan'ın en zor mücadelesinin bu olduğu bir gerçek... İstanbul merkezli tansiyon hiç bitmeyecektir. Bir sebep bulunup kaşınacaktır. Erdoğan'ın elini uzattığı AVRASYA ekseni ANKARA'dan uzak kalıncaya kadar gelmek isteyenler olacaktır.Bunu hem ANKARA'da hem İSTANBUL'da göreceğiz...Erdoğan DİKTATÖR'dü! Değil mi! Böyle yazmıyorlar mıydı! Ne oldu peki. İmamoğlu gelip seçimi kazandı. Nerede dün yazılanlar!Yapılan bazı dominant hatalar nedense ERDOĞAN'a fatura ediliyor! Sistemli bir şekilde! Hiç kusuru yokken hem de... Böyle bir kamyon örnek var. Karşıdakiler yüksek bir koordinasyon içinde geliyorlar. Adım adım, sessiz sessiz... AK PARTİ bunları görmediği ve duymadığı sürece işi zor! Çok ZOR! Öncelikle partide çok hassas bir RADAR sistemi kurulmalı...Kolay değil ama kurulmalı.Buradan başlanmalı....ERGÜN DİLER DEN KESİT. BU DAVADAKİ EN SAMİMİ İNSAN REİSİMİZ DİR.NOKTA
  • KUKU8 sa önce
    15 Temmuz sonrası atanan yöneticilerin, komisyon üyelerinin vs bir araştırılması yapılsın. Bakın neler çıkacak. Örneğin, O malum süreçten sonra atanan bir rektörü düşünün, atandığı kurumda o malum konuda alenen "devletin savcısı var hakimi var" diyor.Aynı durumda olan o kadar atanan var ki, hemen hemen çoğunda sadece makam ve para var ... Ne devlet umurlarında hen de devlet. Haşat ettiler kurumları...
  • Beyaz BulutBeyaz Bulut8 sa önce
    Beyefendi, bir ilave yapmak isterim; temiz kalpli olmanın yegane şartı inançlı olmak değildir. Dindar olmadığı halde gözü iyilikten başka şey görmeyen ve hayatını buna ve paylaşmaya adamış nice insanlar vardır. Tıpkı benim gibi. Lütfen göz ardı etmeyiniz. Saygılarımla.
  • eryeteryet8 sa önce
    bu kadar içten bu kadar samimi ve bir o kadar da doğru olan bu yazının altına imzamı atıyorum Ama bundan ders çıkaracak zevatı da arıyorum bulamıyorum.
  • tayfuntayfun8 sa önce
    sayın abdurrahman hocam elini vicdanına koy allah için konuş.akp 2002 de iktidara gelmeden önce bu toplum böylemiydi.Yani %14 ateist %24 kurana inanmayanmı vardı.dinle imanla gelip parayla aldanırsan şeytan cehennemine giden yolu hazırlar sana.
  • ErmanErman8 sa önce
    Sayin abim bu siyasetten.iktidarin yaptiklarindan bizi kendilerine nefret ettirdiler.bu tesbitleriniz dogru.Allaha kitaba resule inancimiz olmasaydi bizfe yolumuzu kaybetmis olurduk.artik akp nin islami degil semaye sinifinin partisi olduguna inaniyorum.sermayeye hizmet kendine hizmet olmus kafasiyla yasiyorlar.
  • birisibirisi8 sa önce
    güç el mi değiştiriyor. baktım belediye başkanı adaylarının mal varlıklarına birkaç ömür lazım onları biriktirmeye. baba malıyla falan olmaz. bizim için farketmez. kim gelse bir menfaatimiz olmuyor. 184 e şikayetim olmuştu. çevremdekilerin dediği gibi doktorlar haklı çıktı.elimde olsa gatanın ve haydarpaşanın nöroloji bölümlerini toptan değiştirirdim. yerlerine bazı özel hastane doktorlarını atardım ücretleri neyse. sesimi duyuramıyorum. devlete doktorlara karşı çıkmak oluyor. gerektiğinde özel hastanelerde harcamak için bir kenara 30 40 bin lira ayırmak şartmış. kolay işleri hallediyorlar da zor kritik durumlarda ne yapacaklarını bilmiyorlar.
  • Erdal KocaErdal Koca8 sa önce
    Sayın Dilipak; Ak Parti iktidarı hiç kimseye bahane bulmasın. Zira çeyrek asırdır iktidardalar. Olumlu, olumsuz her şeyin sorumluluğu onlara aittir. Müslümanlar ya da inananlar bu hale gelmişse sebebi gene onlardır. Sorumluluğu ona buna atmasınlar. Vebal de onların sevap da onların

Abdurrahman Dilipak

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