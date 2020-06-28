  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

28 Haziran 2020

15 Temmuz’a doğru
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

28 Haziran 2020

Tekerlekli sandalyeden mutluluğa basket!
Ali Akben
Ali Akben

Ali Akben

28 Haziran 2020

Maskeler fora
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

28 Haziran 2020

“Cübbe ile türban bir arada olmaz” diyen zalimden miting çağrısı!
Halil Kışlacık
Halil Kışlacık

Halil Kışlacık

28 Haziran 2020

Tablo..
İlhan Oral
İlhan Oral

İlhan Oral

28 Haziran 2020

Fatiha suresinin mesajları (4) 
Kıvanç Tığlı Bulut
Kıvanç Tığlı Bulut

Kıvanç Tığlı Bulut

28 Haziran 2020

Evliliğin ilk yılları
Rasim Bolbol
Rasim Bolbol

Rasim Bolbol

28 Haziran 2020

Demirel’i biz mi yanlış tanımışız acaba?
Taşkın Koçak
Taşkın Koçak

Taşkın Koçak

28 Haziran 2020

Namaz ve Rızık Arasındaki İmtihanım
Yaşar Değirmenci
Yaşar Değirmenci

Yaşar Değirmenci

28 Haziran 2020

Atalarımızın yanlışına da mı tâbi olalım?
Şii alimden 'Erdoğan' açıklaması
Dünya

Şii alimden 'Erdoğan' açıklaması

Lübnan'daki Şii alimlerden Şeyh Subhi Tufeyli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Fransa, Rusya, İtalya ve İsrail'in yanında..
Başkan Erdoğan’ın yayınına yapılan skandal kampanyaya Ahmet Hakan’dan yorum
Gündem

Başkan Erdoğan’ın yayınına yapılan skandal kampanyaya Ahmet Hakan’dan yorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Youtube’de gençlerle buluşmasında ‘dislike’ kampanyası yapıldı. Ahmet Hakan konuya ilişkin yazı kaleme alarak..
CHP'yi vatana ihanetle suçlamıştı: Makam için AK Parti'ye geçti umduğunu bulamayınca...
Siyaset

CHP'yi vatana ihanetle suçlamıştı: Makam için AK Parti'ye geçti umduğunu bulamayınca...

2014 yılında Antalya’nın Kepez ilçesinde CHP’li yerel gazeteci Eşref Ural, partisine ağır ithamlarda bulunup istifa etmiş ve AK Parti’ye geç..
Koşarak YKS'ye gireceği okulun kapısına gelen genç hayatının şokunu yaşadı!
Gündem

Koşarak YKS'ye gireceği okulun kapısına gelen genç hayatının şokunu yaşadı! "Bundan sonra benim okul hayatım bitti"

İstanbul'da YKS'ye gireceği okula son anda koşarak gelen öğrencinin sınava giriş belgesinin yanında olmadığı görüldü. Sınava giriş belgesini..
Dünya Türkiye'nin başarısını konuşuyor! Erdoğan Macron'un hayallerini suya düşürdü
Gündem

Dünya Türkiye'nin başarısını konuşuyor! Erdoğan Macron'un hayallerini suya düşürdü

Bloomberg, Libya’da Birleşmiş Milletlerce tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni silah zoruyla devirmeye çalışan Hafter’i meşru kılmak için ça..
Darbeci Sisi'den Libya hamlesi! Resmen onaylandı
Dünya

Darbeci Sisi'den Libya hamlesi! Resmen onaylandı

Mısır'ın Uluslararası Para Fonu'dan 5,2 milyar dolarlık kredi talebi onaylandı. Mısır'ın koronavirüs ile mücadele şemsiyesi altında temin et..
Emre Belözoğlu'nun Gökhan Töre itirafı kızdırdı
Spor

Emre Belözoğlu'nun Gökhan Töre itirafı kızdırdı

Fenerbahçe'nin, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendiği maçta Emre Belözoğlu ile Gökhan Töre arasında yaşananlar müsabakaya damga vururken Hi..
ASELSAN'dan mobil x-Ray cihazı! Sağlık Bakanlığına bildirildi
Teknoloji

ASELSAN'dan mobil x-Ray cihazı! Sağlık Bakanlığına bildirildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ın ürettiği mobil x-Ray cihazlarının CE Belgesini almak için Sağlık Bakanlığına bildirildiğini..
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’den şok çıkış! ‘Virüsten elleri yıkayarak, bunlardan elleri keserek kurtulabilirsiniz’
Dünya

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’den şok çıkış! ‘Virüsten elleri yıkayarak, bunlardan elleri keserek kurtulabilirsiniz’

Yolsuzluklarla ilgili konuşan İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ‘’Yolsuzluk koronavirüs gibi tehlikeli ve bulaşıcıdır. İkisi arasındak..
ABD'li komutandan Doğu Akdeniz uyarısı
Dünya

ABD'li komutandan Doğu Akdeniz uyarısı

ABD Avrupa ve Afrika Kuvvetleri Donanma Komutanı James Foggo, "Şimdi Rusya'nın Kırım ve Tartus'ta neler yaptığını ve Libya'da müstahkem mevk..
28 Haziran 2020

15 Temmuz’a doğru

Geçen haftalarda darbe tartışmalarının arasında gündem olan bir konu vardı: Cihat Yaycı’nın istifası konusu. Şimdi Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanının emir subayının FETÖ’cü olduğunu konuşuyoruz. Bir yandan da FETÖ operasyonları devam ediyor.

Haberi biliyorsunuz: Malatya’da Başsavcılık, TSK’daki kripto FETÖ’cüleri tespit etmek için sürdürdüğü soruşturma kapsamında, Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Tümgeneral Ali Serin’in emir astsubayı Kıdemli Başçavuş M.K., Ankara’da gözaltına alınarak Malatya’ya getirilmişti.

Cihat Yaycı görevden alınmadı, görev yeri değiştirildi. Bir ara bunu konuştuk, sonra başka bir göreve atanacağı söylendi, o da olmadı. Korona tartışmaları arasında konu unutuldu gitti. Yaycı FETÖ ile mücadelede önemli bir isimdi.  FETÖMETRE onun icadı. Bir hastalığı semptomlarından yola çıkarak teşhis etmek gibi bir mantıkla kurgulanmış bir FETÖ’yü tanıma kriterleri manzumesi FETÖMETRE.. Tabii her zaman her semptom aynı hastalığı ifade etmeyebilir de. Yani her sakallı dedemiz olmayabilir. Bir de siz bir sistem kurarsınız, o MİT, Polis, savcı, hakim, politikacı, vatandaş, bürokrat nasıl okur, nasıl anlar, nasıl uygular. FETÖMETRE kriterlerine gönderme yapılarak çok sayıda kişinin haksız yere gözaltına alındığını söyleyen de var. Tabii bunların faturasını, bir semptom analizi yapan kişiye yüklemek de doğru olmaz. Ama bu birilerinin bu kişiyi referans olarak gösterip, “Günah Keçisi” yapmasına da mani değil. Bakın bu kişi FETÖ’yü aile çevresinden yakından tanıyan biri. Darbe tertipçisi Hakan Üstem, Cihat Yaycı’nın kız kardeşinin kocası. O zaman FETÖ’cüler FETÖMETRE’nin mucidi birinden intikam almak mı istemişti.  

Libya ile münhasır bölge politikasının şekillenmesinde rolü olan bir isim olduğu için Batı’nın da öfkesini çekmiş bir isim. Yunanistan da bu isimden rahatsız. Libya, Yunanistan, Doğu Akdeniz, NATO ve AB çevrelerinde hep adı geçen bir isim olunca, basının da ilgi odağındaki biri. Bu da ona “şöhret olma” imkanı sağlıyor. Bu da ordu içinde rahatsızlık sebebi olacaktır.

Tam da bu sırada birileri, geçen yıl yapılan bir ihale ile ilgili olarak Yaycı adını gündeme getirince ve bunun hemen ardından görev yeri değiştirilip arkasından istifa haberi gelince konu bir anda gündem oldu. Yönetim, MSB ve TSK tartışmanın merkezinde yer aldı. Ama sonra konu unutuldu sanki!?.

Bana kalırsa unutulmuyor böyle şeyler. Şuuraltına bir tortu oluşturuyor. Toplumsal hafıza bu birikimler belli bir yoğunluğa ulaşınca patlıyor.

Bu konuda bir sürü şey söylendi ve sonra üstü örtüldü. Birileri Yaycı’yı karalamaya çalışırken, birileri onu istifaya götüren sürecin bir FETÖ operasyonu olduğunu iddia ediyordu. Hatta FETOMETRE üzerinden, FETÖ ile kripto, örgütsel ilişkisi olmayan birçok kişinin sanık olması ve mahkum olmasına, görevden alınmasına sebeb olunduğu için, Yaycı’nın bu girişiminin FETÖ yargılamalarının sulandırılmasına ve toplumda tepkilere sebeb olduğunu söyleyenler de var. 

FETÖMETRE falan var da, bir sürü sıradan insan FETÖ ile ilişkilendirilip görevden alınırken, yargılanıp mahkûm edilirken, peki nasıl oluyor da, tepe bürokraside bu kadar çok sayıda FETÖ iltisaklı olduğuna ilişkin ciddi şüpheler bulunan kişi, politika kurullarında, bilim kurullarında, Stratejik kuruluşlarda, Bakanlıklarda görev almaya ve yükselmeye devam ediyorlar!. 

Bu arada Almanya resmi bir açıklama yapmasa da FETÖ’cü Adil Öksüz’ün, Almanya’nın Heidelberg kentinde ABD kışlasında saklandığı biliniyor.. Evet Öksüz aylarca Amerikan Ordusu ve NATO tarafından kullanılan Almanya’daki kışlada kaldı. Bakalım şimdi ne olacak!.

Yani FETÖ bu kez askerleri devreye sokmadan işi siviller üzerinden kansız bir şekilde halletmiş olabilir mi?.

Siyasetçiler kendilerinden çok emin olmasınlar. Hz. Osman’ı şehid etmeye gelenlerin başında Hz. Ebubekir’in oğlu vardı. Alparslan’ın Bizans’la savaşından daha çok kendini yoran kardeşi ile olan çatışmasıydı. Fatih Bizans’la savaşırken Cem Sultan Vatikan’a sığınmıştı, Abdulhamid İngilizlere karşı kendini korumaya çalışırken, yan odada kayın biraderi ve yeğeni İngilizler hesabına çalışıyordu. Hz. Ali’yi, Hz. Hasan-Hüseyin’i şehid edenler kimlerdi!. Yusuf’u kimler kuyuya attı! Erdoğan’ın Yaverleri kimlerdi 15 Temmuz öncesi!. Peki şimdi yoklar mı!

Birileri sizi durup dururken metihte sınır tanımıyorsa, yükseklere kaldırıyorsa, bilin ki, bunu sizi yere çalmak için yapıyorlardır. AK Partililer, ANAP’ın son günlerini yeniden gözden geçirsinler, okurlarsa görecekler, tarih tekerrürden ibaret, çünkü ibret almıyoruz ve aynı delikten ısırılmaya devam ediyoruz. Nereden geldik, nereye gidiyoruz! Bu gidiş nereye, birlikte yola çıktıklarımız nerede, yolda bulduklarımız neredeler. Eba Müslim’e kulak verin: “Onlar,  zarar vermeyeceklerinden emin oldukları için dostlarını kendilerinden uzak tuttular. Kendilerine bağlamak ve kazanmak için de düşmanlarını yakınlaştırdılar. Yakınlaştırılan düşman dost olmadı. Ama uzaklaştırılan dost düşman oldu. Herkes düşman safında birleşince de,  yıkılmaları mukadder oldu.” Brütüs’lere dikkat! Onlar siyaset, bürokrasi, iş dünyası,  sanat, media, diplomasi, STK, her yerdeler. Kıral öldüğünde “yaşasın yeni kıral” diye sokağa ilk çıkacak onlardır, 15 Temmuz’da darbenin  başarısız olduğu belli olduğunda olduğu gibi. 15 Temmuz’un sene-i devriyesinde bazı şeyleri yeniden düşünmekte fayda var. Selâm ve dua ile. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Malkoç

CANI YANAN SABRETSİN..... CAN YAKAN İSE , CANININ YANACAĞI GÜNÜ BEKLESİN... HADİS İ ŞERİF...
  • Yanıtla

Barış

Üretilen insanlar ve zihniyet. sivri sinekler çok bataklık kalabalık. Allahtan başka dost ve yardımcı bulamazsın
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı