Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki serbest mi bırakıldı?

Abdullah Şevki son dakika haberleri. Gün geçmiyor ki çocuk taciz haberi ya da çocuk kaçırma haberleri gündeme gelmesin. Çocuk tacizlerinin arttığı şu günlerde Zümrüt Apartmanı adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki’nin kaleminden skandal ifadeler çıkmış. Küçük bir çocukla müstehcenlik ifadelerin yer aldığı sapkın kitaba çok büyük tepkiler gelmesinden sonra skandal kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı. Abdullah Şevki sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sapkın yazar Abdullah Şevki’nin serbest bırakılması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Türkiye daha Samsun Vezirköprü’de 7 Mayıs’ta kaybolan ve önceki gün ayakkabısı ve elsibeleri bulunan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ın üzüntüsünü yaşarken, çocuk tacizini meşru hale getiren sapkın bir kitap ortaya çıktı. Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki sapkın kitabında kaleme aldığı satırlarla sapkınlıkta sınır tanımadı.

Müstehcenlik suçundan soruşturma başlatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine, Abdullah Şevki hakkında, kaleme aldığı kitapta yer alan bazı ibareler nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi uyarınca "müstehcenlik" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Şevki'nin, soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne gelen kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu da emniyete teslim olduktan sonra gözaltına alındı.

'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki ve yayınevi sahibi Alaattin Topçu adliyeye sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan Şevki ve Topçu, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu kitaptaki ifadelerin, Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yazar, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal işlemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce gerekli yasal sürecin başlatıldığı, ilgililer hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti.

Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı Abdullah Şevki kimdir? Abdullah Şevki kaç yaşında nereli?