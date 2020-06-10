Zulmü her yerde haykırıyoruz

Hasan Eğrigöz Ankara

Diyarbakır annelerinin aylardır süren oturma eylemi ile 13 anne evladına kavuşurken, diğer anneler de 282 gündür HDP önünde. HDP’lilerin tüm tehdit ve kışkırtmalarına rağmen sivil direnişi sürdüren acılı aileler, bütün dünyayı etkisi altına koronavirüse rağmen de eyleme devam ediyor. Kronik hastalığı bulunan ve rahatsızlığı olan anneler ise, devletin aldığı tedbirlere uyarak HDP önüne gelmezken, evlat bekleyişini evlerinde sürdürüyorlar.

HDP/PKK’lılarca kaçırılan evlatlarının Ordu’daki evlerinde yolunu gözleyen Hizbullah-Latife Ödümlü Çifti, Akit’e yaptıkları açıklamada, “Yıllardır çektiğimiz bu acı, HDP önünde tuttuğumuz evlat nöbetiyle biraz da olsa hafifledi. En azından şimdi evladımız için bir şeyler yapabiliyoruz. Korkmuyoruz. Acımızı haykırıyoruz. İkimizin rahatsızlığından dolayı şu anda HDP önüne gidemiyoruz ama HDP’nin zulmünü her yerde hakırıyoruz. Salgın tehlikesi geçer, geçmez oturma eylemine katılacağız. Çünkü orası bizim acımızı hafifletiyor. Annelerle birlikte evlatlarımız için mücadele etmek bize mutluluk ve güç veriyor. HDP çocuklarımızı getirene kadar eyleme devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Orada olunca oğlum gelecekmiş gibi hissediyorum

İstanbul’dan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için Diyarbakır’a giden anne İmmihan Nilifırka, HDP il binası önünde evladına kavuşma ümidiyle aylarca sürdürdüğü oturma eylemini, şu anda İstanbul’da sürdürdüğünü ifade ederek, “Eylemi bırakmış değilim, İstanbulda’yım. Önümüzdeki hafta Diyarbakır’a gidip HDP önündeki oturma eylemine katılacağım. Annelerle birlikte HDP’ye karşı eylemimiz sonu kadar sürecek. Orası bana iyi geliyor. Orada olunca sanki evladım gelecekmiş gibi hissediyorum” diye konuştu. Van’dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için HDP önündeki oturma eylemine katılan anne Solmaz Övünç ise, çocuklarına kavuşana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyleyerek, “HDP benim çocuğumu nasıl götürdüyse öyle getirsin. Onun için burdayız. Biz diyoruz ki artık anneler ağlamasın. Çocuklarımızı dağa gönderiyorlar, kendi çocuklarını özel okullarda okutuyorlar. Benim ciğerimin parçasını söküp götürdüler. Evlatları dağa kaçırılan annelerin hepsi buraya gelsin. Bizim dayanacak gücümüz kalmadı. Ramazan’da, bayramda, hastalıkta burada çocuğumu kurtarmak için oturmaya devam ettim. Tüm Türkiye bize destek olsun” açıklamasında bulundu.