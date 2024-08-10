"Zulmü Fırçala" 308. gününde Dörtyol Meydanı'ndaydı... İsrail Barbarlığına haykırış!

Esenler Belediyesi, İlhami Atalay ve ekibinin siyonist İsrail’in Gazze’deki zulmüne dikkat çekmek amacıyla başlattığı “Zulmü Fırçala” etkinliğinin 308. Gününe ev sahipliği yaptı.

İlhami Atalay ve ekibi ile Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı ESEV (Esenler Sanat Evi) Sana Tatil yaz okulu öğrencileri “Zulmü Fırçala 308. Gün” etkinliğinde bir araya geldi. Esenler Dörtyol Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’da katıldı.

8-16 yaş aralığındaki Esenlerli öğrenciler, İlhami Atalay ve ekibi önderliğinde zulme karşı sessiz kalmayarak fırça darbeleriyle Filistinli kardeşlerine destek oldular. Farklı resim teknikleri kullanarak yaptıkları Filistin konulu çalışmaları büyük beğeni topladı. Geleceğin ressamlarının eserlerini inceleyen Göksu, çocuklarla birlikte resim yaparak destek verdi.

GÖKSU: HEPSİ YALANMIŞ

Minik ellerin İsrail barbarlığına karşı duydukları nefreti fırçalarıyla haykırdıkları sergideki eserler tek tek gezen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu her birine teşekkür etti. Burada bir açıklama yapan M. Tevfik Göksu, "Geçmişte, bize 21. yüzyılın geleceğinin nasıl olacağı hakkında şöyle söylenirdi: Savaşlar olmayacak, özgürlükler artacak. Artık küresel ve coğrafi sınırların farklı anlamlarda çizileceği bir dünyada yaşayacağımızı ifade ederlerdi. Ancak bize anlatılan her şey yalanmış” dedi.

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SONUNA KADAR YANLARINDAYIZ

İnsanlığa söylenen vaatlerin tam tersinin yaşandığını anlatan Göksu; “21. yüzyılda, tüm dünyanın gözü önünde çocuklar katlediliyor, bir millet soykırıma uğruyor ve sadece Müslüman oldukları için toprakları işgal ediliyor. O masum çocuklar, yeryüzündeki emperyalistlerin gözlerine baka baka şehit oluyorlar. Ama biz, vicdanlı bir milletin evlatları olarak 7'den 77'ye sessiz kalmıyoruz. Sonuna kadar kardeşlerimizin yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Bu nedenle bugün küçücük eller zulmü lanetleyip huzuru fırçaladılar" şeklinde konuştu.