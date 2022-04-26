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Yemek Tarifleri Zülbiye tatlısı tarifi | Zülbiye yemeği nasıl yapılır? Zülbiye yemeği hangi yöreye aittir?
Yemek Tarifleri

Zülbiye tatlısı tarifi | Zülbiye yemeği nasıl yapılır? Zülbiye yemeği hangi yöreye aittir?

Arpacık soğan, sarımsak, nohut ve etin eşsiz buluşması olan zülbiye ya da diğer adıyla sülbiye tarifi Ramazan sofralarınızı lezzetlendiriyor. İşte zülbiye yemeği nasıl yapılır merak edenlere, enfes zülbiye tarifi ve malzemeleri...

Yeniakit Publisher
2022-04-26 13:40:00 - 2022-04-26 13:48:34
Zülbiye tatlısı tarifi | Zülbiye yemeği nasıl yapılır? Zülbiye yemeği hangi yöreye aittir?

Zülbiye yemeği hangi yöreye aittir?

Zülbiye, Konya Akşehir yöremize ait yöresel bir yemektir. Yanına pilav ve ayran çok yakışacaktır. Acı pulbiber serpmeyi, sofranıza acı biber turşusu koymayı da unutmayın.

Zülbiye yemeği tarifi

Yapımı için malzemeler

  • 400 gram dana kuşbaşı eti
  • 400 gram arpacık soğan
  • 10 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı tereyağı + 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı biber salçası 
  • 2 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 çay kaşığı kimyon 
  • 1 tatlı kaşığı sirke
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

Zülbiye tarifi Nasıl yapılır?

Zülbiye - Et Yemekleri Haberleri

Bir gece önceden nohutları ıslatın ve ertesi gün nohutları haşlayıp süzün. Sonrasında tereyağını eriterek tarife başlayın. Eriyen yağa etleri ekleyip, etlerin renkleri değişene ve suyunu salana kadar pişirin. Ardından, tencereye 1 tatlı kaşığı sirke ve 2,5 su bardağı da sıcak su ekleyin. Etleri yumuşayıp suyunu çekip, hafiften yağına kalana kadar kapağı kapalı şekilde kısık ateşte pişirin. Sonrasında, tencereye yıkadığınız arpacık soğanları ve bütün sarımsakları soyarak, doğramadan ekleyin. Arpacık soğanlar şeffaflaşana kadar tüm malzemeyi en küçük ocakta, 5 dakika kadar çevirin. Tencereye salçaları ekleyin ve yine kavurmaya devam edin. Sonra yemeğe haşlanmış nohutları ve baharatları ekleyin. Yemeğin üzerin 2 parmak geçecek kadar sıcak su eklemesi yaparak, kısık ateşte pişirin. Etler yumuşayınca yemeği ocaktan alıp, servis yapın.Afiyet olsun...

 

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Zülbiye Tatlısı tarifi

Malzemeler

3 bardak un
1 bardak süt
1 bardak su
2 yumurta
1 çay bardağı ceviz
1 kase Pekmez
Şerbeti için;
1 kg. şeker
5 bardak su
½ limon
Kızartma yağı

Zülbiye tatlısı tarifi nasıl yapılır?

Zülbiye Tatlısı tarifi - Mutfağım - Haber

1 kilo şeker ve 5 bardak su tencereye alınır. Şerbet bir iki taşım kaynayınca üzerine yarım limonun suyu sıkılır ve ılınmaya bırakılır. Ayrı bir tencerede 1 bardak süt ve 1 bardak su karıştırılır. Kaynamaya başlayınca üzerine bardak un devamlı karıştırılarak eklenir. Hamur ayrı bir kaba alınır. Üzerine 2 yumurta kırılıp yoğrulur. Hamur kalem gibi açılır ve düğüm şekli verilir. Hazırlanana hamurlar yağda kızartılıp hemen şerbetin içine atılır. Servis tabağına alınan tatlıların yarısının üzerine ceviz içi diğer yarısının üzerine de pekmez dökülür.

 

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