Zuckerberg, Musk'a seslendi: Dövüşten kaçma

Mark Zuckerberg, Elon Musk ile yapacağı “kafes dövüşü” hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tesla CEO’sunun ciddi olmadığını ifade eden Zuckerberg, dövüş için gerçek bir randevudan kaçındığını ve kendisine herhangi bir tarih vermediğini belirtti.

Mark Zuckerberg: Elon Musk ciddi değil, arka bahçemde antrenman istiyor

Meta CEO’su Mark Zuckerberg tarafından Threads’te yapılan açıklama, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Musk’ın son zamanlarda paylaştığı “Antik Roma dövüşü” tweetlerine rağmen, etkinlik için gerçek bir tarih vermekten kaçındığını dile getirdi.

Zuckerberg açıklamasında, “Gerçek bir tarih önerdim. Dana White (UFC Başkanı) bunu hayır için yasal bir müsabaka haline getirmeyi teklif etti. Elon tarihi teyit etmedi, ameliyat olması gerektiğini söyledi ve şimdi arka bahçemde bir antrenman yapmak istiyor” dedi.

İki milyar arasındaki rekabet, Musk’ın Haziran ayında Zuckerberg’e karşı bir “kafes dövüşü” teklif etmesiyle başladı. Zuckerberg ise hiç gecikmeden bunu kabul etti ve Musk’tan konum göndermesini istedi. Ancak Musk’ın bir tarih belirlemekten kaçınması, Zuckerberg’in maçı iptal edeceğine dair iddialara yol açtı.

Uzun süredir jiu-jitsu eğitimi alan Zuckerberg, Antik Roma temalı maçta favori olarak görülüyor. Musk’ın dövüşü taahhüt etmesi halinde, planlamaya açık olacağını da ifade etti.

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Zuckerberg, “Elon gerçek bir tarih ve resmi bir etkinlik konusunda ciddileşirse, bana nasıl ulaşacağını biliyor. Aksi takdirde, devam etme zamanı. Bu sporu ciddiye alan insanlarla yarışmaya odaklanacağım” dedi.

Elon Musk veya şirket temsilcileri henüz Zuckerberg’in çağrısıyla ilgili olarak açıklamada bulunmadı. İki milyarder arasında yaşanması beklenen dövüş, sosyal medyanın da gündeminde kalmaya devam ediyor.