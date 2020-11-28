ZTE Watch Live tanıtıldı! 21 güne kadar pil ömrü sunuyor

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi ZTE, yeni giyilebilir teknoloji ürünü ZTE Watch Live'ı duyurdu. Hem tasarımı hem de özellikleriyle dikkat çeken yeni nesil akıllı saat, uygun fiyatıyla da dikkat çekmeyi başardı. Peki yeni akıllı saat kullanıcılara neler sunuyor?

1,3 inç büyüklüğünde bir TFT ekran ile gelen ZTE Watch Live, kalp atış hızı izleme, kandaki oksijen değerini ölçme ve uyku takibi gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor.

Kare şeklinde bir tasarıma sahip olan cihaz, tek şarj ile kullanıcılara 21 güne kadar kullanım imkanı sağlıyor.

Suya ve toza karşı oldukça dayanıklı olduğu belirtilen cihazda IP68 sertifikası da bulunuyor.

ZTE Watch Live fiyatı

İlerleyen günlerde satışa sunulması beklenen yeni nesil akıllı saat ZTE Watch Live'ın satış fiyatı 35 dolar olarak belirlendi.