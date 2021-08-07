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Teknoloji ZTE Axon 30 özellikleri nedir? ZTE Axon 30 fiyatı
Teknoloji

ZTE Axon 30 özellikleri nedir? ZTE Axon 30 fiyatı

ZTE Axon 30 kaç lira? Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan Axon 30'un ram özelliği güncellendi. Telefonun ram kapasitesi 30'a çıkarıldı. Peki, Axon 30 kaç para?

Yeniakit Publisher
2021-08-07 09:13:00 -
ZTE Axon 30 özellikleri nedir? ZTE Axon 30 fiyatı

Günümüzde akıllı telefonlara olan ilgi katlanarak büyüyor. Telefon eskisi gibi yalnızca 'Alo' demek için değil bankacılıktan, internet kullanımına pek çok alanda tercih ediliyor. Geçtiğimiz günlerde ZTE, Axon 30 modelini tanıtmıştı. Son olarak 8 ve 12 GB Ram'e sahip modelin Ram kapasitesi sanal olarak 20 GB'a çıkartıldı. Böylece Axon 30, 20 GB RAM'e sahip ilk telefon oldu.  Peki, Axon 30 kaç liraya satılıyor?

ZTE Axon 30 özellikleri nedir? ZTE Axon 30 fiyatı

Axon  fiyatları RAM ve depolama alanına göre farklılık gösteriyor. Axon 'a minimum 3000 liraya maksimum ise 4200 lira civarında bir rakama sahip olabilirsiniz.

ZTE Axon 30 teknik özellikleri

Ekran: 2460 x 1080 piksel Fulll HD+ çözünürlüğünde 6,92 inç, 120 Hz ekran tazeleme hızı sunan OLED panel

İşlemci: Adreno 650’nin eşlik ettiği 8 çekirdekli Snapdragon 870 7nm işlemci

RAM: 6 GB/ 8 GB/ 12 GB/20

Depolama: 128 GB/ 256 GB

Arka Kamera: 64 MP ana kamera, 8 MP 119 derecelik geniş açı kamerası, 5 MP 3cm makro ve 2 MP derinlik sensörü

Ön Kamera: Ekrana gömülü 16 MP değerinde ana kamera

Batarya: 55 W değerinde şarj olabilen 4200 mAh kapasiteli batarya

Bağlantı: 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 6 (2.4 GHz ve 5 GHz), Bluetooh 5.1, GPS, USB Type-C ve NFC

İşletim Sistemi: MyOS11 arayüzüyle Android 11

Boyutlar: 170.2×77.8×7.8mm

Ağırlık: 189 gram

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