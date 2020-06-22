Zorunlu maske kullanımına uymayanlara 900 lira para cezası

İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında zorunlu maske kullanımına uymayanlara karşı 900 lira para cezası verilmesi konusunda aldığı karar, 22 Haziran Pazartesi günü itibariyle uygulanmaya başlandı. Ankara’da da vatandaş yasak çerçevesinde maske takma kuralına uymayı sürdürdü, maskesiz gezenlere ise polis ve bekçi ekipleri yasağın başladığı noktasında uyarıda bulundu, kurallara uymayanlara ise idari para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği talimat doğrultusunda 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren zorunlu maske takılması kuralına uymayanlara idari para cezası uygulaması başladı. Maske takma zorunluluğu olan illere İstanbul, Ankara ve Bursa’nın ardından Samsun da eklendi. Böylece maske takma zorunluluğu olan illerin sayısı 48’e yükseldi. Korona virüs salgınında Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis ve Çanakkale’de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Bu kapsamda maske takma kuralına uymayan kişilere 900 lira idari para cezası kesildi. Başkentte Kızılay Meydanı’nda bekçi ve polis unsurları da vatandaşlara yönelik maske denetimini sürdürdü. Ankara’da vatandaşlar büyük ölçüde belirlenen kurallara uydu ancak kurallara uymayan kişilere de polis idari para cezası uyguladı.