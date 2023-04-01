Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi
Kış aylarında trafikte yer alan şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, bugün itibarıyla sona erdi.
Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması, 1 Aralık 2022'de başladı.
Geçen sürede araçların denetimi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyeler tarafından gerçekleştirildi.
Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesildi.
Söz konusu uygulama, bugün itibarıyla sona erdi. (İLKHA)
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