Zorunlu dersler neler? Sınıflara göre zorunlu dersler farklılık gösteriyor. Bu sebeple zaman zaman hangi derslerin zorunlu olduğu araştırılıyor. Peki, liselerde hangi dersler zorunlu?

Zorunlu ders nedir?

Bir sınıf ya da okulda bütün öğrencilerin devam etmesi istenilen derslere verilen isimdir?

Zorunlu dersler hangileri? Zorunlu ders kaç tane?

Zorunlu dersler sınıflara göre farklılık gösteriyor. Son olarak 2019 yılında 9,10,11 ve 12.sınıflar için zorunlu ders isimleri ve sayıları açıklanmıştı.

9. Sınıfta tüm öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Matematik Uygulamaları, Doğa Bilimleri Deneyimi, Sosyal Bilimler Deneyimi olmak üzere 6 dersi zorunlu olarak alacak.

10. sınıfta öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Bilgi Kuramı, Yabancı Dil Grubu, Matematik Grubu, Fen Bilimleri Grubu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Grubu derslerinden en az birer tane almak zorundadır.

11. sınıfta öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Bilgi Kuramı, Yabancı Dil Grubu, Matematik Grubu, Fen Bilimleri Grubu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Grubu derslerinden en az birer tane almak zorundadır.

12. sınıf öğrencileri; Türk Dili ve Edebiyatı, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini zorunlu olarak alacak; ayrıca Disiplinler üstü Kariyer Dersleri olan Yabancı Dil Grubu, Matematik Ağırlıklı Dersler Grubu, Fen ve Teknoloji Ağırlıklı Derslik Grubu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Ağırlıklı Dersler Grubu, Sanat ve Teknoloji Ağırlıklı Dersler Grubundan 4 ders seçecek.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele"nin, okullarda zorunlu ders olarak okutulmasına ilişkin kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Kılavuz, "Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelede toplumsal farkındalıklar yaratılmalı, ailelerin ve gençlerin bilinçlenmesine yönelik bilgilendirici konferanslar, eğitici yayınlar, sportif, sanatsal ve kültürel çalışmalara ağırlık verilmeli." diye konuştu.

Kılavuz, psikolog ve sosyologların, uyuşturucu ile mücadele sürecine dahil edilmesini önererek, "Uyuşturucu ve madde bağımlılığına yönelik sağlık merkezleri kurularak sonuç alıcı tedaviler yapılmalı. Tedavi olarak bağımlılıktan kurtulan bireylerin sosyal yaşama uyum sağlayabilmesi adına çalışmalar yürütülmeli." değerlendirmesini yaptı.

Milli ve manevi değerlerin, uyuşturucu ve madde bağımlığına karşı en büyük silahlardan olduğuna dikkati çeken Kılavuz, şunları kaydetti:

"Türk gençliğinin damarlarındaki asil kanı kirletmemesi adına var gücümüzle çalışmalı, onları çağın vebasından ve geleceğimizi karartmak isteyen kirli ellerden korumalıyız. 'Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele' dersinin, ilköğretim, ortaöğretim, lise ve dengi okullarda zorunlu ders olarak okutulmasına dair kanun teklifimizi, Meclis Başkanlığına sunmuş bulunmaktayız. Kanun teklifimizin komisyondan geçerek yasalaşması en büyük temennimizdir."