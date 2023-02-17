Zoruna mı gitti koçum? Bir de profesör olacaksın

Türk milletine ve Türk devletine düşmanlık yapmayı vazife addeden solak Birgün gazetesinin pişkin yazarı Yalçın Karatepe, ülkemizi sarsan deprem sebebiyle düzünlenen yardım kampanyasına burun kıvırdı. 1999 depremi sonrasında da kamu kurumları yardım kampanyalarına destek verdiğinde tek ses etmeyen Karatepe, iş AK Parti iktidarına gelince yan çizdi.

Karatepe, özetle şunları kaydetti:

"Kamu kaynaklarının kullanılmasını “yardım” olarak tanımlamak doğru değildir; çünkü bu, anayasal bir zorunluluktur.

Fakat bunun böyle bilinmesini istemedikleri çok açık. (...) Kamu gücünü kullananların, gözümüze sokarcasına, kamu kaynaklarını nasıl da büyük bir fedakârlıkta bulunarak deprem mağdurlarına aktardıklarını düşünmemizi istiyorlar. (...)"