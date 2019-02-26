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Zorluoğlu: "Seçime günler kala her saatin büyük kıymeti var"

Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, Sürmene’de partisinin ilçe belediye başkan adayı Rahmi Üstün ile sahaya inerek hemşehrilerinden destek istedi.

26 Şubat 2019 Salı 16:23
Zorluoğlu: "Seçime günler kala her saatin büyük kıymeti var"

Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, Sürmene’de partisinin ilçe belediye başkan adayı Rahmi Üstün ile sahaya inerek hemşehrilerinden destek istedi.


Sabah saatlerinde gittiği Sürmene’de ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığı’nda teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Zorluoğlu, burada partililerle seçim sürecinde izleyecekleri yol haritası ve uygulayacakları strateji hakkında istişare toplantısı gerçekleştirdi.


Toplantıda yaptığı değerlendirmede, Sürmene’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılımıyla coşkulu ve geniş katılımlı bir miting gerçekleştirdiklerini ifade eden Zorluoğlu, “Sürmene mitingi bizleri daha da motive etti. Cesaret bulduk. Ben ilçe teşkilatımıza ve emeği geçen teşkilat mensuplarına, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza ve Cumhur İttifakı ortağımız MHP teşkilatına teşekkür ediyorum. Bu yerel seçimlerin ne anlama geldiğini esasında hepimiz biliyoruz. 31 Mart seçimleri sadece bir yerel seçim değildir. 31 Mart Seçimleri, sonuçları itibariyle Türkiye’nin genel siyasetini de yakından ilgilendiren bir seçim olacak” dedi.


Seçimlere az zaman kaldığını anımsatan Zorluoğlu, “Zaman çok hızlı geçiyor. Bu bakımdan her günün ve her saatin kıymeti var. Mutlaka çok çalışmamız lazım. Daha fazla gayret göstermemiz lazım. ‘Bu iş nasıl olsa garanti, Sürmene’de Rahmi başkanımız, Trabzon’da da Murat başkan kazanacak’ dersek bu iş zorlaşır. İnşallah kazanacağız ama ilave her bir oy belki Edirne’deki belki İstanbul’daki açığı kapatacak. Buna bu nazarla bakmamız lazım. Meseleye sadece Sürmene, sadece Trabzon olarak bakarsak yanılırız. Meseleye bir bütün olarak, Türkiye olarak bakmamız lazım ve seçim çalışmalarımızı da bu perspektifle yürütmemiz lazım. Tevazuyla, samimiyetle, sabırla, gayretle, azimle çalışacağız. İnşallah Mevlâ da bize bu çalışmalarımızın karşılığını verecektir” diye konuştu.


Göreve gelmesi halinde Sürmene’ye ve Trabzon’a en güzel hizmetleri getirmenin gayreti içerisinde olacaklarını kaydeden Zorluoğlu, “Yeni yönetim anlayışımız kapsamında büyükşehir belediyesi olarak sadece Trabzon’a, sadece Ortahisar’a değil, 18 ilçenin tamamına hizmet götüreceğiz. Belediyemizin kaynak ve hizmetlerini 18 ilçenin tamamına yayacağız. Bu anlamda Sürmene ilçemiz de kendine düşen payı fazlasıyla alacak ve Sürmene’de çalışırken de en yakın çalışma arkadaşımız Rahmi kardeşimiz olacak. Allah yar ve yardımcınız olsun” ifadelerini kullandı.


Toplantının ardından beraberindeki partililerle semt pazarında ve civardaki iş yerlerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirirken vatandaşların yakın ilgi ve teveccühleriyle karşılaşan Zorluoğlu’na AK Parti Sürmene İlçe Başkanı Hüseyin Azizoğlu ve ilçe başkan adayı Rahmi Üstün de eşlik etti.


İlçenin önemli geçim kaynaklarından biri olan tersanecilik alanında faaliyet gösteren firmaları da ziyaret eden Zorluoğlu, incelemelerde bulunduğu tersanelerde firma sahiplerinden faaliyetleri hakkında bilgi aldı.


Sürmene’deki temaslarında ulaşım aracı olarak seçim otobüsünü kullanan Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, Hükümet Caddesi, Yeniay Mahallesi ve sahil yolunda da vatandaşları selamladı.


Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, ilçe teşkilatında kuruluştan bu güne hizmetleri bulunan AK Partililerle bir araya geldiği yemeğin ardından ilçeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:23
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