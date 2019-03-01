0553 313 94 23

Zorluoğlu, Ortahisar’da destek turuna çıktı

Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, Ortahisar ilçesinin 1 ve 2 No’lu Beşirli mahallelerini gezerek esnaf ve vatandaşların desteğine talip oldu.

01 Mart 2019 Cuma 09:24
Zorluoğlu, Ortahisar’da destek turuna çıktı

Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, Ortahisar ilçesinin 1 ve 2 No’lu Beşirli mahallelerini gezerek esnaf ve vatandaşların desteğine talip oldu.


1 No’lu Beşirli Mahallesi’nde esnaf ziyaretleriyle başladığı programında, mahallede bulunan Beşirli Dolmuş Durağı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne de uğrayan Zorluoğlu, dolmuşçu esnafın sorunlarını dinledi. Kendisine iletilen sıkıntılar karşısında, 31 Mart’tan sonra büyükşehir belediyesinin yetkisi dâhilinde gerekenlerin yapılacağını belirten Zorluoğlu, şoförlerin sorunlarını istişare ve ortak akıl ekseninde çözeceklerini dile getirdi.


AK Parti kurucu İl Başkanı İbrahim Keskin, eski AK Parti Trabzon milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, MHP Ortahisar İlçe Başkanı Murat Gedikli, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Cumhur İttifakı mensuplarının da eşlik ettiği Zorluoğlu, ilçedeki ziyaret ve temaslarına 2 No’lu Beşirli Mahallesi ile devam etti. Bir çay ocağında mahalle sakinleriyle çay içip hasbihal ederek, 31 Mart günü partisine ve şahsına yönelik destek talebinde bulunan Zorluoğlu, daha sonra Ortahisar Belediyesi tarafından yaptırılan Selçuk Aydın Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti.


Gün boyu Beşirli sokaklarında çok sayıda esnaf ve vatandaşla bire bir görüşmeler gerçekleştiren Zorluoğlu, göreve gelmesi halinde, karşılaştığı ilgiye layık olacağını ve hemşehrilerine gayretle hizmet edeceğini bildirdi.


Akşam saatlerinde ise kentteki bir otelde Trabzon Berberler ve Kuaförler Odası üyelerini bir araya getiren yardımlaşma ve dayanışma yemeğine katılan Zorluoğlu, yemek öncesi masaları dolaşarak davetlilerle selamlaştı. Oda başkanı Hayri Berber’in, berber ve kuaför esnafının sorunlarını dile getirdiği açış konuşmasından sonra davetlilere hitap eden Zorluoğlu, kendisini tanıtarak başladığı cümlelerini, idarecilik ve belediyecilik tecrübelerini anlatarak sürdürdü.


Büyükşehir belediye başkanı seçilirse birçok proje ve hizmetin yanında, belediyede hâkim kılacağı yeni yönetim anlayışını en büyük projesi olarak nitelendiren Zorluoğlu, “Yeni yönetim anlayışımız 16 maddeden oluşuyor. Tamamını lansman programımızda paylaşacağız. Ancak, kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşım izleyeceğimizi buradan bir kez daha ifade ediyorum. Bu şehrin her bir ferdinin büyükşehir belediye başkanı olacağım. Huzurlarınızda bunun sözünü veriyorum” dedi.


Trabzon’a geldiği günden bu yana sıklıkla istişare ve ortak akıl vurgusu yaptığını anımsatan Zorluoğlu, “Bu şehirde inşallah tüm toplumsal kesimlerle bir araya gelerek, sorunların taraflarıyla buluşmaya gayret göstereceğiz. Sorunun parçası olanı, çözümün de parçası yapacağız. Belediyede güler yüzlü bir yönetim oluşturmayı hedefliyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı kapısından çıkan insanların, gülerek, huzurla oradan ayrılmasına imkân sunacak bir yönetim anlayışını oluşturmak istiyoruz. Belediye ekibimiz; ehliyetli, liyakatli, ahlaklı ve erdemli, öte yandan vatandaşa gönlünün kapısını açabilen kişilerden müteşekkil olacak. En yakın çalışma arkadaşlarımızı ilçe belediye başkanlarımız oluşturacak. Ortahisar’da Ahmet Metin Genç, geçtiğimiz 5 yıllık dönemde çok iyi sınav verdi. İnşallah 5 yıl sonra bir araya geldiğimizde vatandaşlarımızın bizler için yine aynı güzel duyguları ifade ettiğini görmeyi Allah’tan niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayrampaşa’da servis aracı devrildi: 11 yaralı
    1. Bayrampaşa’da servis aracı devrildi:..
    2. Doğu'da buzlanma ve çığ uyarısı
    3. Çiftçiye lisanslı depo desteği için..
    4. AK Parti binasına tank yürüten hainler..
    5. Meteorolojiden 5 il için kuvvetli..
    6. Premier Lig’de derbi haftası
    7. 3 makineye bağlı yaşayan Nurçin, bu..
    8. İSO Türkiye İmalat PMI şubatta 46,4'e..
    9. Borsa güne yükselişle başladı
    10. Kar yağışı Şirvan’da elektrik..
    11. Dolar ne kadar? Dolar TL bugün 1 Mart..
    12. Bebek arabası çalan hırsız yakalandı
    13. Şırnak Beytüşşbap’ta kar nedeniyle..
    14. "Karadeniz'de taşkınlara köklü bir..
    15. Ryan Donk geri sayıma geçti! 2 maç kaldı
    16. Beşiktaş, Kayseri deplasmanında
    17. Başkan Alıcık; “Halkımızla el ele, hep..
    18. Talasgücü 2 haftalık galibiyet..
    19. Hepsiburada ve Meizu'dan telefon ve..
    20. İstanbul Ticaret Odası, Turkiye İmalat..
    21. ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
    22. Kış aylarında oto yıkama sektörü durgun
    23. Tütün denetçilerine eğitim
    24. Silifke’de Adli Kolluk Koordinasyon..
    25. Kaş düşüklüğü yorgun ifade gösteriyor
    26. Türk Halk Müziği Yarışması’nın..
    27. Demiryolu işçilerinin zorlu kış mesaisi
    28. Kayseri’de evlenmelerde %3,6 azalma,..
    29. Çaldıkları kabloyu eritmek isteyen iki..
    30. O ülke yardım istedi! 25 saat içinde..
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!