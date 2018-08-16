Zorlu’dan Başkan’a teşekkür üretime devam

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından gurur duyduklarını dile getirerek, üretime devam edeceklerini söyledi. Turan Erdoğan, açıklamasında; “Halkımız inşallah yerli ürünleri daha çok kullanacak. Zaten ‘yerli ve gururlu’ bizim sloganımız. Bu durum çok güzel bir şey. Bizler de daha çok çalışıp daha çok üreteceğiz. Şu anda yerli akıllı telefon satışları Türkiye’de aşağılarda, henüz istediğimiz yerde değil. Bundan sonra daha çok satış olacağını düşünüyoruz. (Sektörde yerli üretimin yüzde 40 seviyesine ulaşması) Türkiye’de 2018 sonu itibarıyla bu seviyelere ulaşırız demek için erken olur ama ulaşılmayacak rakamlar değil” ifadelerini kullandı.

Yerli ürün kullanma çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu da, “Ben senelerdir yerli üretime önem vermemiz gerektiğini söylüyorum. Bizim Vestel ürünümüz gururla söylüyoruz yerli. Biz her ürettiğimiz malın yüzde 80’nini ihraç ediyoruz. Biz şu an kriz yaşıyoruz diyoruz. Neden kriz var? 70 milyar dolar cari açık var. Bizim cari açığı kapatmamız için üretim yapmamız lazım” dedi.