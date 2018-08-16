THY - İstanbul
0553 313 94 23

Zorlu’dan Başkan’a teşekkür üretime devam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD mallarına boykot çağrısında dile getirdiği “Onların iPhone’u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venus var, Vestel var” sözleriyle işaret ettiği Vestel yönetiminden Erdoğan’a teşekkür ve daha iyi ürünler yapacağız’ açıklaması geldi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 09:37
Zorlu’dan Başkan’a teşekkür üretime devam

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından gurur duyduklarını dile getirerek, üretime devam edeceklerini söyledi. Turan Erdoğan, açıklamasında; “Halkımız inşallah yerli ürünleri daha çok kullanacak. Zaten ‘yerli ve gururlu’ bizim sloganımız. Bu durum çok güzel bir şey. Bizler de daha çok çalışıp daha çok üreteceğiz. Şu anda yerli akıllı telefon satışları Türkiye’de aşağılarda, henüz istediğimiz yerde değil. Bundan sonra daha çok satış olacağını düşünüyoruz. (Sektörde yerli üretimin yüzde 40 seviyesine ulaşması) Türkiye’de 2018 sonu itibarıyla bu seviyelere ulaşırız demek için erken olur ama ulaşılmayacak rakamlar değil” ifadelerini kullandı.

Yerli ürün kullanma çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu da, “Ben senelerdir yerli üretime önem vermemiz gerektiğini söylüyorum. Bizim Vestel ürünümüz gururla söylüyoruz yerli. Biz her ürettiğimiz malın yüzde 80’nini ihraç ediyoruz. Biz şu an kriz yaşıyoruz diyoruz. Neden kriz var? 70 milyar dolar cari açık var. Bizim cari açığı kapatmamız için üretim yapmamız lazım” dedi. 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 09:37
  1. Vestel Şirketler Grubu
  2. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Apple satışı Türkiye'de yasaklanacak mı?
    1. Apple satışı Türkiye'de yasaklanacak mı?
    2. Milyonları görmezden gelip 10 kişiyi..
    3. YÖK'den üniversite öğrencilerine..
    4. İncirlik Üssü kapatılmalı mı? “Elbette..
    5. Bedelli askerlikten üniversite..
    6. Başkanlar diyaloğa geçmeli
    7. Arap topluluğu üyelerinden destek
    8. Zorba İsrail 13 Filistinliyi alıkoydu
    9. Şuursuz fırsatçılara uyarı
    10. YÖK'ten bedelli askerlik açıklaması!
    11. FETÖ propagandası yapanlara operasyon
    12. Spekülatif ataklara karşı güçbirliği
    13. Teröristbaşı Gülen'i öven şahıslara..
    14. Ekonomide iyileşme başladı normalleşme..
    15. Üniversite tercih sonuçları ne zaman..
    16. KYK Ankara yurtları
    17. Katar'dan sonra Çin! 1 milyarlık..
    18. ABD’den gelen 22 ürüne ek vergi
    19. Emeklilere ikramiyeleri ödenmeye başladı
    20. Bakan Soylu'dan kritik uyarı!
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    HDP'liler birbirine girdi! Temelli'den Demirtaş'a cevap
    HDP'liler birbirine girdi! Temelli'den Demirtaş'a cevap