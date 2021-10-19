Zorlu lekelerden beyaz sirke ile kurtulun

Günlük hayatımızda birçok malzemelerle içli dışlı oluyoruz. Bu malzemelerin üstümüze dökülmesi durumunda kıyafetimizde lekeler meydana gelebiliyor. Bu lekelerin bazıları kolay çıkan lekeler olduğu gibi zor çıkan lekeler de olabiliyor.Ancak oluşan lekeler için telaşlanmanıza hiç gerek yok. Çünkü beyaz sirke kullandığınızda bu zorlu lekelerden kolayca kurtulabilirsiniz. Bu sebeple sizlere zorlu lekelere doğal çözüm için beyaz sirke kullanmanızı öneriyoruz.

Kıyafetlerinizin üzerindeki zorlu lekeleri beyaz sirkeyle çıkarmak için;

Oda sıcaklığında suya 1/4 (1 bardağın 4 te biri) ölçü beyaz sirke koymalısınız. Lekeli bölgeyi hazırladığınız bu karışımda en az 25 dakika boyunca bekletmelisiniz. Lekenin bıraktığı iz azalıp, yumuşadığında ise kıyafetinizi çamaşır makinesine atabilirsiniz. Elde yıkayacaksanız sıcak su kullanmamanızı tavsiye ederiz. Çünkü kullandığınız sıcak su, giysi üzerindeki lekenin kalıcılığını artırabilir ve lekenin çıkmasını zorlaştırır.