Zorlu günlerde üretici ve tüccarın yanındayız

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, devletin yönlendirmeleri ve talepleri doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti. Finansal sisteme yüklenen görevleri yapma çabası içerisinde olduklarını aktaran Akyüz, şöyle konuştu: “Ekonomimiz daha ciddi tahribatlara uğramadan Covid-19 sürecini geçebilmemiz çok önemli. Dolayısıyla TKBB olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ne destek veriyoruz. Mümkün olduğunca sistemimizi ayakta tutma gayretindeyiz. Çünkü bizlerin önceliği müşterilerimizin finansal sıhhatlerini korumak. Hem bize paralarını emanet edenlerin hem de bizden finansman kullananların talep ve ihtiyaçlarını karşılamak durumundayız. Bu bağlamda borçlarını ödeyemeyen müşterilerimize yeni vadeler veriyoruz.”

KOBİ’LERİ DESTEKLEYECEĞİZ

Müşterilerinin önemli bölümünü KOBİ’lerin oluşturduğunu kaydeden Akyüz, “İrili ufaklı firmaların ayakta durmaları bizler için hayati derecede önem taşıyor. Mümkün mertebede onları desteklemeyi sürdüreceğiz. İnşallah bu sıkıntılı süreci atlatacağız. Sonrasında dünyada ekonomik ve siyasi ilişkiler yeniden şekillenecek” dedi.