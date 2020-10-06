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Ekonomi Zorlu Enerji 5,5 milyon TL’lik toplumsal yatırım yaptı
Ekonomi

Zorlu Enerji 5,5 milyon TL’lik toplumsal yatırım yaptı

Zorlu Enerji, 2018- 2019 yıllarını kapsayan 6’ncı Sürdürülebilirlik Raporunda, şirketin toplumsal yatırım miktarının 5,5 milyon liraya ulaştığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 20:37:00 -
Zorlu Enerji 5,5 milyon TL’lik toplumsal yatırım yaptı

Şirket yenilikçi yaklaşımıyla yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretirken faaliyet gösterdiği bölgelerin tamamında topluma fayda ve Türkiye’nin geleceğine katkı sağlama amacıyla 2018-2019 yıllarında eğitim, sağlık, kültür ve spor gibi farklı alanlarda gelişimi teşvik kapsamında toplam 5,5 milyon lira tutarında toplumsal yatırım yaptı. Zorlu Enerji Üst Yöneticisi Sinan Ak, Zorlu Holding ve tüm şirketlerini kapsayan Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda hedef ve stratejilerini belirlediklerini, sürdürülebilirlik stratejilerini gelecek odaklı gelişim hedeflerine ve değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurarak tekrar ele aldıklarını kaydetti. Ak, “Şirket olarak çevresel bilinç ve farkındalık oluşturuyor, çevresel etkimizi şeffaf şekilde paydaşlarımızla paylaşıyoruz, iyileştirmek üzere çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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