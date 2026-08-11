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Güllü cinayetini ortaya çıkaran 'gölge' detayı! Annesini böyle öldürmüş!

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Güllü cinayetini ortaya çıkaran 'gölge' detayı! Annesini böyle öldürmüş!

Şarkıcı Gül Tut'un öldürülmesine ilişkin yürütülen davada yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. İddianamede yer alan 'gölge' detayı ise çok konuşulacak.

#1
Foto - Güllü cinayetini ortaya çıkaran 'gölge' detayı! Annesini böyle öldürmüş!

Sanatçı Güllü Yalova'daki evinden düşerek hayatını kaybetmiş sevenlerini yasa boğmuştu. Güllü, ölümünden kısa süre önce kapısını değiştirmiş, yerine şifreli bir kapı monte ettirmişti. İşte cinayetin çözümü de o şifreli kapı sayesinde oldu.

#2
Foto - Güllü cinayetini ortaya çıkaran 'gölge' detayı! Annesini böyle öldürmüş!

Şarkıcı Güllü, yeni taktırdığı kapıyı, “Kendimi çok daha güvende hissediyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Özellikle kötü ve zor günlerden geçiyoruz.” ifadeleriyle anlatmıştı. Güllü cinayetini, o kapının kolundaki yansımalar aydınlattı.

#3
Foto - Güllü cinayetini ortaya çıkaran 'gölge' detayı! Annesini böyle öldürmüş!

KAPI KOLUNDAN FAYDALANILDI Detayları Kanal D habere anlatan Emekli Cinayet Polisi Savaş Kurtbaba, “İçerideki hareket kabiliyetlerini, aşağı bakmalarını kapı kolundaki yansımadan gördük. Görüntüleri almışlar, içeriyi gördüğü için. Bunu iddianameye koymuşlar. Dedik ki bu kapı kolundan faydalanabilirsiniz. Daha önce bir cinayet olayında çalıştığımız için ben konuyu biliyorum.” dedi. KIZI GÜNLERCE KAMUOYUNDA TARTIŞILDI Güllü'nün ölümüyle ilgili, "Düştü mü, canına mı kıydı, yoksa cinayete mi kurban gitti?" soruları yanıt ararken kızı tutuklandı ve suçsuz olduğunu iddia etti.

#4
Foto - Güllü cinayetini ortaya çıkaran 'gölge' detayı! Annesini böyle öldürmüş!

"EN ZOR ÇÖZÜLEN CİNAYETLER" Evde kamera olmasına rağmen olay kör noktada yaşanmıştı. Bilirkişi de o kapı koluna odaklandı.

#5
Foto - Güllü cinayetini ortaya çıkaran 'gölge' detayı! Annesini böyle öldürmüş!

Kurtbaba, “Yüksekten düşme sonucu ölümler en zor çözülen cinayetlerdir. Kapı kolunu ters açıyla alıyorlar, aydınlatıyorlar, bunun içindeki görüntüyü ortaya çıkarıyorlar ve tam net şekilde değil ama hareketi görebileceğiniz açıya getiriyorlar. Burada metal bir kol var. Işığı yansıtabilen açık renkli bir yüzey olduğu için görüntüler görülebiliyor.” şeklinde konuştu.

#6
Foto - Güllü cinayetini ortaya çıkaran 'gölge' detayı! Annesini böyle öldürmüş!

FARKLI DETAYLARA ULAŞILDI İddianamede ve bilirkişi raporunda, “kapı kolu metalindeki gölge farklılaşmasından” yapılan tespitlere yer verildi. Kapı kolu sayesinde farklı detaylara da ulaşıldı. Bunların tamamı kapı kolundaki metal yüzeyden yansıyan görüntülerden tespit edildi.

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