Güllü cinayetini ortaya çıkaran 'gölge' detayı! Annesini böyle öldürmüş!

KAPI KOLUNDAN FAYDALANILDI Detayları Kanal D habere anlatan Emekli Cinayet Polisi Savaş Kurtbaba, “İçerideki hareket kabiliyetlerini, aşağı bakmalarını kapı kolundaki yansımadan gördük. Görüntüleri almışlar, içeriyi gördüğü için. Bunu iddianameye koymuşlar. Dedik ki bu kapı kolundan faydalanabilirsiniz. Daha önce bir cinayet olayında çalıştığımız için ben konuyu biliyorum.” dedi. KIZI GÜNLERCE KAMUOYUNDA TARTIŞILDI Güllü'nün ölümüyle ilgili, "Düştü mü, canına mı kıydı, yoksa cinayete mi kurban gitti?" soruları yanıt ararken kızı tutuklandı ve suçsuz olduğunu iddia etti.