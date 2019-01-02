0553 313 94 23

"Zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor"

- Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı:"Transfer çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor"- "Boutaib için Mısır'dan teklif aldık. Transfer görüşmeleri sürüyor"

02 Ocak 2019 Çarşamba 14:45
"Zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor"


MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının zorlu geçeceğini söyledi.

Ali Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci yarı hazırlıklarına bugün itibariyle başladıklarını belirtti.

Günde iki antrenman yapmayı planladıklarını anlatan Ravcı, "Transfer çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. En kısa zamanda transfer sürecini bitirmeye ve futbolcuların bir an önce takıma katılmalarını sağlamaya çalışacağız. Çok iyi bir kamp dönemi geçirmek istiyoruz. Çok zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor. Bulunduğumuz yerin tesadüf olmadığını göstereceğiz inşallah." diye konuştu.

Ravcı, takımın forveti Khalid Boutaib için Mısır'dan teklif olduğunu aktararak, "Takımımızın başarılı forvet oyuncusu Boutaib için Mısır'dan teklif aldık. Transfer görüşmeleri sürüyor. İki tarafın şartları birbirine uyarsa, transfer gerçekleşecek." değerlendirmesinde bulundu.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 14:45
  1. Ali Ravcı
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor"
    1. "Zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor"
    2. Hacizli konfeksiyon ürünlerinin..
    3. Bebekler makyajlı anneyi istemiyor: Ay..
    4. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    5. DHKP-C sanığından "slogan atmadım,..
    6. ASELSAN'dan yoğun mesai!
    7. Yüzlerce kişi Türk vatandaşlığı için..
    8. "Aday açıklamasını hafta sonunda..
    9. Enflasyon rakamları yarın açıklanıyor!..
    10. Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı
    11. Batman'da ekipler 2 yaşındaki çocuk..
    12. Cebinde bulunanlar vahşi cinayeti..
    13. Süper Lig'in gol makinesine rekor..
    14. Vatandaşlar uyarıldı! 'Özel güvenlik..
    15. Meteorolojiden İstanbul uyarısı:..
    16. Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı
    17. E-5'te trafik kazası! Trafik durma..
    18. Askeri üsse bombalı saldırı: 5 ölü
    19. Balıkesir'de tanker devrildi, kimyasal..
    20. Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı!
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!
    Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün