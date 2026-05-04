Dünya Amerika yalanlamıştı! İran detay vererek, ABD gemisinin nasıl hedef alındığını açıkladı
Amerika yalanlamıştı! İran detay vererek, ABD gemisinin nasıl hedef alındığını açıkladı

Amerika yalanlamıştı! İran detay vererek, ABD gemisinin nasıl hedef alındığını açıkladı

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye atan ABD donanmasına ait bir gemiyi hedef almış ABD ise yalanlamıştı. İran geminin nasıl tespit edilip hedef alındığını detay vererek açıklarken saldırıda 2 füze, İHA ve roketlerin kullanıldığı ortaya çıktı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nda yer alana haberde, İran ordusunun ABD donanmasına ait gemiyi hedef almasına ilişkin detaylara yer verildi.

Haberde, ABD’ye ait geminin radarını kapatarak Hürmüz Boğazı’nda yaklaşmaya çalıştığı ve radarını açtığı sırada tespit edildiği kaydedildi.

UYARILARA ALDIRIŞ ETMEYİNCE FÜZELER HAVALANDI

İran tarafından ABD gemisine "ateşkesi ihlal ettiği" yönünde uyarı mesajları gönderildiği, geminin uyarılara aldırış etmemesi üzerine İran ordusunun geminin çevresine uyarı amaçlı seyir füzesi, İHA ve roket fırlattığı kaydedildi.

İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füze ile hedef aldığı bildirilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise İran'ın ABD savaş gemisine iki füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü.

Mehmet emin temel

Devam iran. Batı hiristiyan yanları kovun topraklarınızdan
