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Gündem ‘Zoraki Kur’an’ dersi yalancılarının maskeleri düşürüldü
Gündem

‘Zoraki Kur’an’ dersi yalancılarının maskeleri düşürüldü

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun gündeme dair yorumları ile ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında, solak medyada yer alan “MEB şurasında zorunlu Kur’an dersi okutulmasının kararlaştırılacağı” iddialarına cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 14:01:00 -

Milli Eğitim Bakanlığı Şurası 7 yılın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV ekranlarında yayınlanan Manşetlerin Dili programında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Solak medyada yer alan MEB şurası’nda zorunlu Kur’an dersi kararının verileceği iddiaları ile ilgili konuşan Karahasanoğlu, konunun solak medya tarafından çarpıtıldığına dikkat çekerek ‘zoraki’ bir uygulumanın söz konusu olamayacağını izah etti.

Karahasanoğlu, solak medyanın yalanına ortak olan Veli Derneği'nin başörtüsü nedeniyle okullara alınmayan öğrenciler varken nerede olduğunu sordu.

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Yorumlar

Aliahasn

Ali bey sizin beyninizle dilinizin arasinda bi bag varmi??
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