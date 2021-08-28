Zor zamanlarda hakkı haykıran adamdı

Haber Merkezi

Türk fikir ve düşünce hayatının önde gelen ismi gazetemizin duayen yazarı Atilla Özdür, 88 yaşında ebedi aleme irtihal etti. Eserleriyle basın ve fikir dünyasına büyük katkıda bulunan ve “Bir Nesli Yoğuranlar” listesine adını altın harflerle yazdıran Özdür, birikimini Akit okurlarıyla paylaşıyordu. Astsubay olarak görev yapan Özdür, 1972’de emekliye ayrılmasının ardından Milli Gazete ve Cuma dergisinde yazılar kaleme aldı. Yayımlanmış 3 kitabı bulunan ve yazarlığa Akit’te devam eden Özdür için dün ikindi namazı öncesi Merkezefendi Camii’nde cenaze namazı kılındı. Daha sonra tekbirler eşliğinde omuzlara alınan Özdür, Yenikozlu Mezarlığı’na defnedildi.

Vatansever bir insandı

Özdür’ün vefatı dolayısıyla Akit TV canlı yayınına katılan Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, kadim dostu için şu ifadeleri kullandı: “Uyumlu bir insandı. Cuma dergisinde ve Akit’te beraberdik. Bir problem olduğu zaman kendisi hemen gelir ve izah ederdi meseleyi. İkna kabiliyeti vardı. Ketum değildi. Problem çözücüydü. İşi olabileceği şekle sokan bir yapısı vardı. 50 yıllık bir dostluğumuz vardır. Asker kökenliydi. Vatanseverdi. Hiçbir zaman ihtilafa düşmedik. Yazıları hep yayımlandı bizde. İtikadi bakımdan söylemlerinde en ufak bir problemi yoktu. Kendisini hep iyilikle anacağız. Allah rahmet eylesin.”

Dualarla ebediyete uğurlandı

Vefat eden yazarımız Atilla Özdür, Zeytinburnu Merkez Efendi Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenikozlu Mezarlığı’nda dualar ve tekbirler eşliğinde defnedildi. Cenaze namazına; Özdür ailesi, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Yayın Kurulu Üyelerimiz Hasan Maden, Zekeriye Say, yazarımız Nusret Reşber ve Akit çalışanları ile sevenleri katıldı.

