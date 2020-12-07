  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "Zor Yıllar" filmi ilk kez izleyiciyle buluşacak
Aktüel

"Zor Yıllar" filmi ilk kez izleyiciyle buluşacak

Yeniakit Publisher
2020-12-07 17:05:07 -
"Zor Yıllar" filmi ilk kez izleyiciyle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Milli Mücadele yıllarına odaklanan "Zor Yıllar" filmi ilk kez izleyiciyle buluşacak.

Başrollerinde Derda Yasir Yenal, Rüveyda Öksüz ve İlker Kızmaz'ın yer aldığı film bu akşam ATV'de yayınlanacak.

Filmde ayrıca Ahmet İlker Okumuş, Ferhat Yılmaz, Mehmet Emin Kadıhan, Bora Sivri, Safa Tabur, İbrahim Ethem Arslan, Alper Türedi, Çağatay Kılınç ve Murat Cen rol alıyor.

Çekimleri Sakarya Taraklı'da yapılan filmin yönetmenliğini Ayhan Özen üstleniyor.

"Zor Yıllar"ın konusu özetle şöyle:

"Milli Mücadele yıllarında savaş devam ederken, İngiliz asıllı bankalar savaştan dolayı maddi olarak iyice zor durumda kalır ve halkı sömürmeye başlar. Varını yoğunu tefecilere kaptırmış yerli halkın ticaret ehli yoklukla mücadele etmekte ve gün geçtikçe artan borçlardan dolayı bunalıma sürüklenmektedir. Zor durumdaki yerli tüccarlar, bir araya gelerek, İngiliz'in hem fiili hem de faiz düzeni sömürüsünden kurtulmak için ilk yerli bankayı kurmaya girişirler. Bu sırada tefecilere olan borcundan nasıl kurtulacağını bilemeyen İsmail Bey geride küçük kızını, karısını ve güzeller güzeli yeğeni Gülfem'i, gözü yaşlı ve borç içinde bırakır. Gülfem'in gönül verdiği Tahir ise daha yeni cepheye gitmiştir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Osmanlı mirası! Milyarlarca dolarlık altın rezervi bulundu
Ekonomi

Osmanlı mirası! Milyarlarca dolarlık altın rezervi bulundu

Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu Söğüt'te milyarlarca dolarlık altın rezervi bulundu.

Türk askerinden rahatsız olan çatlak sesler yükselmeye başladı
Siyaset

Türk askerinden rahatsız olan çatlak sesler yükselmeye başladı

Azerbaycan’ın ezici zaferiyle sonuçlanan Karabağ savaşı sonrasında bölgeye Türk askerinin konuşlandırılacak olması Rusya ve bölgedeki kırınt..
Birleşik Krallık'ten Türkiye açıklaması: Daha çok alacağız
Dünya

Birleşik Krallık'ten Türkiye açıklaması: Daha çok alacağız

Birleşik Krallık Gelecek Sınırlar ve Göçmenlik Bakanı Kevin Foster, önümüzdeki senelerde Türkiye'den daha çok personel alacaklarını duyurdu...
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay