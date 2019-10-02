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Zor günler geride kaldı

Perakende sektörü zorlu geçen 2019’da da başarılı bir sınav verdi. Sektörün önde gelen gruplarını temsil eden Kategori Mağazacılığı Derneği’nin (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, üyelerinin sıkıntılı günleri atlattığını belirterek, “Bunda ülkemizin dinamik yapısı, gücü ve enerjisi önemli rol oynadı” mesajını verdi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 11:13
Zor günler geride kaldı

 Buğra Kardan 

Türkiye ekonomisinin toparlanması, tüketici güveninin artmasıyla perakende sektörü atağa kalktı. Sektörün önde gelen grupları, 2019’da da gelirlerini arttırmayı başardı ve yeni yatırımlarını devreye aldı.

Güzel günler göreceğiz

49 perakende devini bünyesinde bulunduran Kategori Mağazacılığı Derneği’nin (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, ilk yarıda gıda dışı perakendenin yüzde 22 büyüdüğüne işaret etti. Bu tablodan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gökyıldırım, “2019’da zor günler geçirdik. Ama Türkiye’nin dinamik yapısı bu günleri atlatmada en önemli kaynak halini aldı. İlerisi için ise umutluyuz. Gençliğimiz, enerjimiz ve mücadeleci yönümüz sayesinde önümüzdeki dönemde ülkemizin daha güzel günler göreceğine inancımız tam” dedi.

Enflasyon hayatımıza girdi

Perakende sektörünün işleyişini etkileyen pek çok faktör olduğunu kaydeden Gökyıldırım, “Malum vergisel yükler, kredi kartı kullanımına getirilen sınırlamalar ve taksit sıkıntıları işlerimize yansıyor. Bunların tamamının dikkate alınmasında yarar görüyoruz. Öbür taraftan geçen yılki hızlı dalgalanmalar yerini daha stabil bir ortama bıraksa da enflasyonun artık hayatımıza girdiğini de kabul etmeliyiz” diye konuştu. Modern perakendenin enflasyonu  frenleme çabalarına dikkat çeken Gökyıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her ne kadar frenlemeye çalışsak da yansıtmak zorunda kaldığımız fiyat artışları ancak kampanyalarla desteklendiğinde satışa dönebiliyor. Son dönemde tüketicilerimizin fiyat ve kampanya hassasiyetinin arttığını görüyoruz. Ziyaretçi sayılarımızda ve sepet büyüklüklerinde de önceki senelere göre küçülme gözlemliyoruz. 2018 ve 2019’da maalesef yeni mağaza açma hızımız dolayısıyla metrekare artışlarımız yavaşladı. Bunun yerine elimizdeki kaynakları daha verimli kullanarak tüketicimizi memnun etmek için çalıştık. Maliyetlerimizi kontrol altına almak, verimlilik projeleri geliştirmek, pazardaki payımızı ve beraberinde pazarımızı büyütmek için yeri geldiğinde kârlılıklarımızdan vazgeçerek çalışmaya devam ediyoruz.

Kart komisyonları da aşağı çekilsin

Faiz oranlarının gerilemesinin ekonomiye olumlu katkı yapacağını ifade eden KMD Yönetim Kurulu Başkanı Gökyıldırım, ayrıca kart komisyon ücretlerinin aşağı çekilmesi talebinde bulunarak, “Böyle bir adım müşterilerimize daha uygun fiyatlardan ürün sunmamızı mümkün kılacaktır” şeklinde konuştu.

Gökyıldırım, modern perakendenin kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir araç olduğunun altını çizerek, “Kanun yapıcılarımız tarafından sektörümüze dair düzenlemeler yapılırken, bizleri güçlendirmenin toplam ekonomiye de faydası olduğu akılda tutulmalı. Taksit sayısının azaltılması, kredi kartı kullanımına sınırlama getirilmesi gibi ani uygulamaların da tüketicileri zor duruma soktuğu ve alışverişin merdiven altına kaymasına yol açtığı da unutulmamalı” uyarısı yaptı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 11:13
  1. Türkiye ekonomisi
  2. perakende sektörü
  3. Kategori Mağazacılığı Derneği’nin (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım
  4. Faiz oranları
  5. KMD Yönetim Kurulu Başkanı Gökyıldırım
  6. modern perakende
  7. kredi kartı kullanımı

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