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Teknoloji Zoom üzerinden canlı ders nasıl izlenir?
Teknoloji

Zoom üzerinden canlı ders nasıl izlenir?

Zoom indiren öğrenciler programın nasıl kullanıldığını araştırıyor. Koronavirüs sebebiyle birçok ders Zoom üzerinden canlı olarak veriliyor. Peki, Zoom üzerinden canlı ders nasıl izlenir?

Yeniakit Publisher
2020-11-30 17:02:00 -
Zoom üzerinden canlı ders nasıl izlenir?

Zoom indiren öğrenciler programın nasıl kullanıldığını araştırıyor. Koronavirüs sebebiyle öğretmenler Zoom canlı dersi veriyorlar. Peki, Zoom nasıl kullanılır?

Şirket, dokuz yıl önce Çin kökenli Amerikan iş insanı 50 yaşındaki Eric Yuan tarafından kuruldu.

Yuan, şirketi kurmadan önce Amerikan teknoloji devi Cisco Systems'in mühendislik biriminin başkan yardımcılığı görevindeydi.

Zoom'da düzenlenen toplantılara 2015 yılında katılan kişi sayısı 40 milyondu. Şirket 2019 yılında halka arz edildi ve piyasa değeri 16 milyar dolara yükseldi.

Covid-19 salgınıyla bu rakamlar da katlandı.

Zoom üzerinden canlı ders nasıl izlenir?

Uzaktan eğitim ve evde çalışma sürecinin devam etmesi video konferans uygulamalarına olan ilgiyi arttırdı.

Zoom’un ‘Bekleme Odası’ özelliğiyle ve/veya parolalar kullanarak toplantı katılımcılarını inceleyin. Ekran paylaşımını ana bilgisayar ile sınırlayın. Zoom’un en son (güncel) sürümünü kullanın. Bağlantı veya toplantı kimliklerini sosyal medyada paylaşmayın. Katılımcıları davet ederken bağlantılar yerine toplantı kimliklerini kullanmaya çalışın, çünkü uygulamanın beklenmedik başarısından faydalanmaya çalışan Zoom temalı ama kötü amaçlı yazılımlar var.

Zoom üzerinden canlı dersler veriliyor. Burada canlı ders açabilmek veya izleyebilmek için öncelikle uygulamayı indirmelisiniz. Uygulamayı indirdikten sonra new meeting ile yeni bir ders açabilirsiniz. Buraya tıkladıktan sonra size verilen meeting İD numarasını derse katılmasını istediğiniz kişilere verebilirsiniz. Start Meeting tuşuna basıp derse başladıktan sonra öğrenciler ile ID'yi gönderdiğiniz derse başlayabilirsiniz.

Öğrenciler verilen ID ile Zoom uygulaması üzerinden canlı derse katılabilirler.

Zoom nasıl indirilir?

Zoom uygulamasını Play Store ve App Store aracılığıyla telefonlara indirmek mümkün. Zoom.us sitesinin ana sayfası üzerinden Sign Up Free seçeneğine mail adresi yazıldıktan sonra gelen maildeki doğrulama linkini tıklanır. Ardından Dowload & run seçeneiği ile indirme yapabilirsiniz.

Zoom uygulamasını indirmek için tıklayın

İlk olarak zoom.us adlı sitenin kendi ana sayfasını açıyoruz. Açılan ekran üzerinden Sign Up Frre seçeneğinine tıkladıktan sonra çıkan ekrana mail adresimizi yazıyoruz. Mail adresine gelen doğrulama linkini aldıktan sonra download & run zoom dedikten sonra programı indirme işleminizi tamamlayabilirsiniz.

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