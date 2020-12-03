  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Zoom hisseleri yüzde 14 düştü
Teknoloji

Zoom hisseleri yüzde 14 düştü

Koronavirüs pandemisi boyunca popülerliğini arttıran video konferans uygulaması Zoom, hisselerinde bir günde yüzde 14'lük bir düşüş yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 03:20:00 -
Zoom hisseleri yüzde 14 düştü

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgını döneminde popülerliğini arttıran ve kısa bir süre içerisinde kullanıcı sayısını 10 milyondan 300 milyona yükselten video konferans uygulaması Zoom, hisselerinde 1 günde yüzde 14'lük düşüş yaşadı.

CNBC'nin aktardığı bir habere göre bu düşüş, platformun üçüncü çeyrekte kullanıcı sayısındaki artışın yavaşlamaya başlamasından sonra gerçekleşti.

Hisseleri 2020 yılında yüzde 500 oranında artan Zoom, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde gelirini bir önceki yıla göre yüzde 367 oranında arttırmayı başarmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Defne Samyeli müsaade ediyor... Laikçi medyadan çocuk istismarı! 13 yaşından beri ağızları sulanarak...
Medya

Defne Samyeli müsaade ediyor... Laikçi medyadan çocuk istismarı! 13 yaşından beri ağızları sulanarak...

Defne Samyeli'nin müsaade etmesiyle 13-14 yaşından beri kızı Derin Talu, medya tarafından çocuk istismarına uğruyor. Ancak devlet bu kepazel..
Biden'dan flaş Türkiye açıklaması! 'İhtiyacımız olan kahrolası son şey nükleer kapasitenin artması'
Dünya

Biden'dan flaş Türkiye açıklaması! 'İhtiyacımız olan kahrolası son şey nükleer kapasitenin artması'

İran'da yaşanan son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, konuya ilişkin Türkiye'nin de adını geçirerek İran nükl..
Sosyal medyada paylaşıldı! İbretlik görüntüler
Yerel

Sosyal medyada paylaşıldı! İbretlik görüntüler

Van'da uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğu iddia edilen kadının ibretlik görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay