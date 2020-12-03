Zoom hisseleri yüzde 14 düştü
Koronavirüs pandemisi boyunca popülerliğini arttıran video konferans uygulaması Zoom, hisselerinde bir günde yüzde 14'lük bir düşüş yaşadı.
Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgını döneminde popülerliğini arttıran ve kısa bir süre içerisinde kullanıcı sayısını 10 milyondan 300 milyona yükselten video konferans uygulaması Zoom, hisselerinde 1 günde yüzde 14'lük düşüş yaşadı.
CNBC'nin aktardığı bir habere göre bu düşüş, platformun üçüncü çeyrekte kullanıcı sayısındaki artışın yavaşlamaya başlamasından sonra gerçekleşti.
Hisseleri 2020 yılında yüzde 500 oranında artan Zoom, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde gelirini bir önceki yıla göre yüzde 367 oranında arttırmayı başarmıştı.