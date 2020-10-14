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Aktüel Zonguldak'ta yüksek gerilim hattı direklerinden demir çaldığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Zonguldak'ta yüksek gerilim hattı direklerinden demir çaldığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 19:30:29 -
Zonguldak'ta yüksek gerilim hattı direklerinden demir çaldığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta yüksek gerilim hattı direklerinden galvaniz kaplamalı demir ve bazı malzemeler çaldığı öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos ve Saltukova beldelerinde yüksek gerilim hattı direklerinden yaklaşık 6 ton galvanizli demir çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar şubelerinden oluşan özel ekibin yaptığı çalışma sonucu, şüpheliler G.T. (33), E.M. (39), İ.T. (63) ve M.A. (43) ile çalıntı malzemeleri satın aldığı tespit edilen Z.T. (34) gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 300 kilogram yüksek gerilim direği galvaniz demiri, 140 kilogram yüksek gerilim hattı fincanı ile 4 izolatör demiri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden G.T, E.M, İ.T. ve M.A. tutuklanırken, Z.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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