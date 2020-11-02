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Aktüel Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı
Aktüel

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 16:53:26 -
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (NARKOTİM) ekipleri, kentte uyuşturucu kullanıldığı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen T.K. (34), Ş.K. (48) ve S.A. (60) gözaltına alındı.

Operasyonda 150 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından T.K. serbest bırakıldı, Ş.K. ve S.A. hakimliğe sevk edildi.

Şüphelilerden Ş.K. tutuklandı, S.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.


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