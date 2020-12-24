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Aktüel Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 23:00:56 -
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (NARKOTİM) ekipleri, kentte uyuşturucu kullanıldığı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen B.Ç. (37), İ.Y. (51) ve Ü.A'nın (31) gözaltına alındığı operasyonda, 750 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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