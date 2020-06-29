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Aktüel

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 09:37:41 -
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, O.A. ve A.A'nın İstanbul'dan Zonguldak'a uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, fiziki ve teknik takip sonucu Devrek ilçesine geldikleri belirlenen şüphelileri gözaltına aldı.

Zanlıların üst aramasında ve araçlarında 989 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Devrek Jandarma Komutanlığı ekiplerince A.E, K.Ö. ve G.T'nin uyuşturucu kullandığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı Kekeler köyü mevkisinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 20 gram toz esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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