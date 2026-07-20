  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hamas’ın yeni lideri belli oldu Hem Filistin'i tanıdı hem de İsrail'i savundu... İngiltere'nin çelişkilerle dolu başbakanı Starmer resmen istifa etti Ardahan'daki görev değişikliği ile ilgili iddia! ‘Tayt’ değil ‘taht’ kavgası CHP Tunceli İl Başkanlığı teyakkuzda! Kılıçdaroğlu’na memleketinde 'Hain Kemal' sloganı attırma planı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 52’nci yıl dönümü mesajı: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız Konser alanını boş gören şarkıcı Doğan: Malatyalılar nerede? 'Kayısı toplamaya gittiler!' Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi belli oldu ‘Ahbapçılar’ deprem konutlarını tanıtan Ruhi Çenet’i iyi izlesin! Burası mahalleyi değil, şehri andırıyor Kremlin: Hamaney telefon açabilir, sorun yok! Putin bu tür temaslara açık İki ay sonra ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı’ya gitti
Yerel Zonguldak'ta tünelde feci kaza!
Yerel

Zonguldak'ta tünelde feci kaza!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Zonguldak’ta kontrolden çıkan otomobil, tünel girişindeki tabelaya adeta ok gibi saplandı. Araçta sıkışan 23 yaşındaki sürücü, itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Zonguldak-Kilimli yolu Uzunkum Tünelleri mevkisinde yaşandı. 23 yaşındaki Mert Ç. idaresindeki 67 TZ 503 plakalı otomobil, tünel girişindeki viraja yaklaştığında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce savrularak tünel girişindeki tabelaya adeta ok gibi saplandı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücünün imdadına olay yerine sevk edilen ekipler yetişti. İtfaiye ve AFAD ekipleri, aracın kaporta aksamını demir makası ile keserek sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sedyeye alınan sürücü Mert Ç., ilk müdahalesinin ardından ambulansa taşındı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen sürücünün BEUN Hastanesi’ndeki tedavisi sürerken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazadan sonra trafik ekipleri kazayla ilgili tutanak tutarken, Karayolları ekipleri yolu temizledi. Ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yolda, kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Şenlikte acı kaza: Paraşüt pilotu hayatını kaybetti
Şenlikte acı kaza: Paraşüt pilotu hayatını kaybetti

Gündem

Şenlikte acı kaza: Paraşüt pilotu hayatını kaybetti

Feci kazada çok sayıda yaralı var
Feci kazada çok sayıda yaralı var

Yerel

Feci kazada çok sayıda yaralı var

Gemi personeli hayatını kaybetmişti... Haliç'teki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Gemi personeli hayatını kaybetmişti... Haliç'teki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Gündem

Gemi personeli hayatını kaybetmişti... Haliç'teki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23