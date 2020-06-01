  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Zonguldak’ta trafik kazalarında 44 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak’ta 2019 yılında meydana gelen trafik kazalarında 44 kişi hayatını kaybederken bin 812 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 12:50:59 -
Zonguldak’ta trafik kazalarında 44 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak’ta 2019 yılında meydana gelen trafik kazalarında 44 kişi hayatını kaybederken bin 812 kişi yaralandı.


TÜİK, 2019 yılı trafik kazaları istatistiklerini açıkladı. Türkiye karayolu ağında 2019 yılında toplam 1 milyon 168 bin 144 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 993 bin 248 adedi maddi hasarlı, 174 bin 896 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak yaşandı. Zonguldak’ta 2019 yılında 5 bin 793 trafik kazası yaşandı. Kazaların 4 bin 706’sı maddi hasarla sonuçlanırken bin 87’si ölümlü yaralamalı kaza olarak meydana geldi. Meydana gelen kazalarda 44 kişi hayatını kaybederken bin 812 kişi yaralandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı