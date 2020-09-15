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Aktüel Zonguldak'ta tefecilik davası sanıkları hakim karşısına çıktı
Aktüel

Zonguldak'ta tefecilik davası sanıkları hakim karşısına çıktı

Mahkeme, sanıkların dinlenilmesi ve dosyadaki eksiklerin gidirilmesi için duruşmayı 18 Aralık'a erteledi

Yeniakit Publisher
2020-09-15 18:07:28 -
Zonguldak'ta tefecilik davası sanıkları hakim karşısına çıktı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta tefecilik yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan tutuksuz 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

Zonguldak 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıkların yanı sıra mağdurlar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma, iddianame özetinin okunmasıyla başladı.

Duruşmada dinlenilen yaklaşık 30 mağdurdan 2'si, sanıklar hakkında şikayetçi oldu.

Söz verilen tanıklar ise ifadelerinde sanıklardan para aldıklarını ve arkadaş olduklarını belirterek şikayetçi olmadıklarını ve faizle para almadıklarını söyledi.

Mahkeme, 11 sanığın dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 18 Aralık'a erteledi.

- Olay

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik 10 Ocak'ta Zonguldak, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanmış, çok sayıda senet, alacakların yazılı olduğu kağıtlar ve satış sözleşmelerinin yanı sıra 53 bin 650 lira, 110 avro, 1100 dolar, 1 kilo 303 gram altın, bir pompalı tüfek, 7 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemlerin ardından 14 Ocak'ta adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K, H.Ç, S.K, Ü.K, K.K, A.Ş.K. ve F.K. tutuklanmış, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bu arada tutuklu 7 sanığın TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından bulundukları cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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