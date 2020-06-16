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Aktüel

Zonguldak'ta tartıştığı ağabeyini öldüren zanlı 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 17:37:14 -
Zonguldak'ta tartıştığı ağabeyini öldüren zanlı 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde geçen yıl tartıştığı ağabeyini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 18 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı.

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tarafların avukatları ile aile yakınları katıldı.

Tutuklu sanık Gökhan Y, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanık Gökhan Y, son savunmasında, aralarında husumet bulunduğunu belirttiği ağabeyi ile bayram tatili için geldiği memleketinde tartışma sonucu birbirlerine av tüfeğiyle ateş ettiklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Gökhan Y'yi "kasten adam öldürme" suçundan 18 yıl hapis 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

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