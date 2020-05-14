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Aktüel

Zonguldak'ta sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye düştü

Yeniakit Publisher
2020-05-14 10:05:07 -
Zonguldak'ta sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye düştü

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabahtan itibaren etkili olan yoğun sis, özellikle kent merkezi ile kara yolunun Zonguldak-İstanbul ve Zonguldak-Ankara istikametlerinde görüş mesafesini yer yer 15 metreye kadar düşürdü.

Sis nedeniyle bölgede sürücüler güçlükle ilerledi.

Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, sisli havanın gün boyunca etkili olması bekleniyor.

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