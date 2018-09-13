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Zonguldak'ta öz annesini öldüren sanığın ifadesi kan dondurdu

Devrek ilçesinde 44 yaşındaki Nazlı Uyanık'ın 9 bıçak darbesiyle ölümüne sebep olan oğlu Özkan Uyanık'ın hakim karşısına çıktı.

13 Eylül 2018 Perşembe 17:54
Zonguldak'ta öz annesini öldüren sanığın ifadesi kan dondurdu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde annesi Nazlı Uyanık'ı (44) 9 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra yaşadığı Bitlis'e kaçarken yakalanan Özkan Uyanık'ın (22) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Özkan Uyanık hakim karşısına çıktı.

Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya sanık olarak Nazlı Uyanık'ın eşi Paşahan Uyanık da sanık olarak yer aldı. Mahkeme heyeti cinayet şüphelisi Özkan Uyanık ve babası Paşahan Uyanık’ın tutukluluk hallerinin devamına bir sonraki duruşmanın 5 Aralık 2018 tarihinde görülmesine karar verdi. 

Davanın bir önceki duruşmasında ifade veren tutuklu sanıklardan Özkan Uyanık, şöyle dedi: "Kardeşim Sertan ile beraber takip ettik. Bir eve girdi. Kapıyı M.S. açtı. Herhalde beni tanıdığından dolayı kapıyı hemen açması ile geri iteklemeye başladı. Ben yine de kapıyı itekleyerek içeriye girmeyi başardım. İçerde M.S., annem Nazlı Uyanık, bir de bir bayan, bir de başka bir erkek vardı. Bunun üzerine çok sinirlendim. O anda M.S. yerde bulunan fırçayı kaldırmaya çalıştı, ben de bunun üzerine üzerimde bulunan bıçağı çıkarttım. O da bunun üzerine geri çekildi. Tam bu sırada kardeşim Sertan içeri girdi. Ben annem ve M.S.'yi bir odaya soktum. Anneme 'Niçin böyle yapıyorsun? Bize yalan söylüyorsun' dedim. Annem de bunun üzerine M.S.'ye 'Polis çağır' dedi. O sırada annem öyle söyleyince salonun yanındaki odada bir hortum vardı. O hortumu aldım. Tam o sırada kardeşim hortumu elimden almaya çalıştı. Ben kardeşime bağırarak 'Bırak' dedim. O da korkması üzerine hortumu bıraktı. Hortumu o sırada annemin boynuna doladım. Bir dakika boyunca sıktım. Ardından elimde bulunan bıçağı alıp sağ bel yan tarafına doğru 4-5 kez bıçağı soktum. Sonra kaçtım. Olay nedeniyle çok pişmanım. Sonuçta öldürdüğüm kişi öz annemdir. Beni doğurup büyütmüştür. Böyle olmasını istemezdim, adaletinize sığınıyorum.” 
OLAY 
9 Ekim 2017'de Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Bitlis'te eşinden şiddet gördüğü için kadın sığınma evine yerleşen, ardından İstanbul ve son olarak Devrek'e kaçan Nazlı Uyanık, olaydan 2 gün önce taşındığı evde, izini bulan oğlu Özkan Uyanık tarafından 9 bıçak darbesiyle öldürüldü. Bitlis'e kaçarken yakalanan Özkan Uyanık ve kardeşi Sertan Uyanık tutuklandı. 

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 17:54
  1. Zonguldak
  2. İstanbul
  3. Bitlis
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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