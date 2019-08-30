0553 313 94 23

Zonguldak'ta maden ocağındaki göçük

Kilimli ilçesinde, özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Ramazan Katırcı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı

30 Ağustos 2019 Cuma 12:53
Zonguldak'ta maden ocağındaki göçük

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Ramazan Katırcı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

İlçeye bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında dün meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Katırcı'nın (41) cenazesi, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Hastane önünde bekleyen kendisi de madenci olan ağabey Feyzullah Katırcı, gazetecilere, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Emniyet tedbirlerinin alındığına inanmadığını belirten Katırcı, "Kardeşim bana her seferinde, 'Ağabey ocak tehlikeli, çok sıkıntılı. Gidişimiz olur dönüşümüz olmaz, hakkını helal et.' derdi. O yüzden ben de madenci olduğum için çok iyi biliyorum." dedi.

- "Çocukları ve erken emekli olabilmek için madene girdi"

Kızılbey köyü muhtarı Mehmet Çelik de Ramazan Katırcı'nın köylerinde sevilen biri olduğunu dile getirerek, "Aile durumu kötüydü. Sırf çocukları için yer altında çalışmayı göze alan bir arkadaşımızdı. Mağduruz ve üzgünüz. Mekanı cennet olsun. İki kız ve bir erkek çocuğu var. Arkadaşımızın çalışmasının nedeni çocukları içindir. Kızının biri üniversiteyi kazandı ve erken emekli olabilmek için madene girdi. Ocak sahiplerinden aldığımız bilgiye göre çalışma esnasında tavandan göçük meydana gelmiş. Dört arkadaşmışlar ama maalesef Ramazan Katırcı'yı kaybettik." ifadelerini kullandı.

Çaycuma ilçesine bağlı Kızılbel köyüne götürülen Katırcı'nın cenazesinin, ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

- Olay

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, dün özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana gelmiş, göçükte mahsur kalan Ramazan Katırcı, mesai arkadaşları tarafından kurtarılmıştı.

Katırcı, ambulansla kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:53
  1. cenaze
  2. Göçük
  3. Maden işçisi
  4. Zonguldak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
    1. Trabzonspor, Fenerbahçe maçı..
    2. Eski FARC liderlerinin "yeniden..
    3. Büyük Zaferin 97. yıl dönümü
    4. Lapseki’de yoksullara 450 ton kömür..
    5. Paravan şirket kurup vatandaşları..
    6. Yaşlı Ardıç Göleti ormanla çevrilecek
    7. "Yasal bir taşıma aracı" diyen Gül'den..
    8. Erdoğan, Kütahya'nın kurtuluş yıl..
    9. Aydın Büyükşehir Belediyesinden okul..
    10. Rus özel kuvvetlerinden İdlib'de sızma..
    11. Oruçreis Doğu Akdeniz yolunda
    12. İspanya Open Arms'taki düzensiz..
    13. PKK'nın mayın ve bombaları imha edildi
    14. Gözlerdeki bu belirtilere dikkat
    15. Marmara Adası’nda açıkta ateş..
    16. Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü kutlanıyor
    17. "30 Ağustos Zafere Giden Yol" sergisi
    18. Nijerya'daki silahlı soygunlarda 7..
    19. Üniversiteyi kazanan öğrenciler için..
    20. Avro Bölgesi'nde enflasyon sabit kaldı
    21. Belediye başkanları arabulucu oluyor
    22. Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe'ye şok
    23. Multinet Up ve Logo Yazılım iş birliği..
    24. Pençe Harekatı'nda ele geçirilen..
    25. Polisi, askeri, jandarması, gazisi ve..
    26. Nazilli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    27. Zonguldak'ta maden ocağındaki göçük
    28. TESK'ten "sahte içki" uyarısı
    29. Yeniden silahlanan FARC’ın 4 lideri..
    30. Trabzonspor 3. kez gruplara kaldı
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması