  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kötü haber geldi! Havacılık devleri peş peşe iflas bildirdi

Sermayesiz üretiyor, eşek yüküyle para kazanıyor! Kilosu 300, kurutulmuşu tam 2 bin 500 TL! Duyanlar başka şehirlerden almaya geliyor

Bizansta oyun biter CHP’de bitmez! CHP milletvekili ağzını bozdu: Eren Erdem’in anasını...

Petrol ve gaz değil! Cihat Yaycı 'Oradan fışkırıyor' diyerek duyurdu: Maalesef Türkiye'nin ama 3 ülke göz göre göre çalıyor

O illerimizdeki yerler yok olacak! Acil gelin bakın! Gerçekten büyük felaket

Terör sevici ‘SiHA Sezgin’e tepki dinmiyor! Bizim için CHP, HDP’dir

Dünyanın gözü bu görüşmede! Putin'den ilk açıklama geldi

Tunç Soyer İzmirlileri canından bezdirdi! CHP’li belediyeden, ev kirası gibi su faturası

5 yılda 804 çocuk mahkemelik! Çocuklara da 5816 zulmü

'Türkiye 50 bin ton altın buldu ama bu altınlara dokunan mahvolacak!' Meğer hadislerde yazıyormuş...
Gündem Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Gündem

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Yeniakit Publisher
2023-09-13 15:32:00 -
Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi.

Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde TTK'ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi.

GİMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı öğrenir öğrenmez olay yerine hareket ettiklerini ve göçük sonrası ellerine net bir sayı ve bilgi ulaşmadığını belirterek, bölgede çalışan maden işçilerinin başlarına taktıkları baretlerde yer alan çiplerin incelenerek kaç kişi olduğunun tespit edilmesi için çalışma yapıldığını söyledi.

Öte yandan göçük ihbarı sonrası AFAD, UMKE, sağlık, polis ve TTK tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Taliban'dan "uyuşturucu" kararı
Taliban'dan "uyuşturucu" kararı

Gündem

Taliban'dan "uyuşturucu" kararı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Konu: Türkiye'nin petrol ve doğal gazı! ABD harekete geçti
Konu: Türkiye'nin petrol ve doğal gazı! ABD harekete geçti

Ekonomi

Konu: Türkiye'nin petrol ve doğal gazı! ABD harekete geçti

SİHA Sezgin hakkında flaş gelişme
SİHA Sezgin hakkında flaş gelişme

Gündem

SİHA Sezgin hakkında flaş gelişme

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23