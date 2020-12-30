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Aktüel Zonguldak'ta limit dışı avlanan 30 ton hamsiye el kondu
Aktüel

Zonguldak'ta limit dışı avlanan 30 ton hamsiye el kondu

Tekne kaptanı ile 4 personele para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-30 11:25:33 -
Zonguldak'ta limit dışı avlanan 30 ton hamsiye el kondu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, belirlenen limitlerin altında avlanan 30 ton hamsi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kilimli Balıkçı Barınağı'nda asgari limitlerin altında avlanan hamsinin nakledildiği ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan denetimde, yaklaşık 30 ton hamsinin yem fabrikasına götürülmek üzere 3 kamyona yüklendiği tespit edildi.

İnceleme sonucu balıkların asgari limitlerin altında olduğu belirlendi.

Tekne kaptanı ile 4 personele toplam 9 bin 300 lira idari para cezası uygulanırken, boyları yasal sınırların altında olan 30 ton hamsiye el kondu.

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