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Aktüel Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 14 kişiye para cezası
Aktüel

Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 14 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-31 14:31:06 -
Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 14 kişiye para cezası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 14 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının "Türkiye Huzur, Güven Uygulaması" konulu genelgesi kapsamında kent geneli ve limanlarda denetim gerçekleştirdi.

Uygulamada, 9 bin 201 kişi sorgulandı, 3 bin 573 araç, 18 balıkçı teknesi, 650 iş yeri, metruk bina ve parklar da kontrol edildi.

Denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 14 kişiye 12 bin 732 lira para cezası verildi.

Ekipler, çeşitli eksikliklerinin yanı sıra hakkında yakalama kararı bulunan 8 araç sahibine 84 bin 556, bazı iş yerlerine de 7 bin 260 lira idari para cezası kesti.

Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 22 kişi gözaltına alınırken, bir tekne Gemilerin Teknik Yönetmeliği maddesine muhalefetten limana çekildi.

Yol kontrolü sırasında sevk irsaliyesi bulunmayan kamyondaki 4 ton 100 kilogram kömüre de el konuldu.

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