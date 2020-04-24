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Aktüel

Zonguldak’ta kısıtlamanın ikinci gününde de cadde ve sokaklar sakin

Zonguldak’ta yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ikinci günde de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

2020-04-24 15:57:41 -
Zonguldak’ta kısıtlamanın ikinci gününde de cadde ve sokaklar sakin

Zonguldak’ta yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ikinci günde de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.


İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta, il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle Zonguldak’ta da cadde, sokak ve meydanlara sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri ve görevliler dışında, şehrin en kalabalık yerlerinden Gazipaşa caddesi başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklara sessizlik hakim oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk 2 gününde marketler sabah 09:00 - 14:00 arası açık kalırken bugün saat 14:00 itibariyle marketlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyacak. 23 -26 Nisan tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması 26 Nisan gece 24:00 itibariyle sona erecek.

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