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Aktüel Zonguldak'ta hasmının vurduğu köylü öldü
Aktüel

Zonguldak'ta hasmının vurduğu köylü öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-14 18:46:10 -
Zonguldak'ta hasmının vurduğu köylü öldü

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hasmının tabancayla vurduğu köylü, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayıkçılar köyünde oturan Murat Cura, evinden çıktığı sırada husumetli olduğu iddia edilen Erdoğan K'nın tabancasından çıkan kurşunlara hedef oldu.

Murat Cura, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Erdoğan K. ise jandarma ekiplerince yakalandı.

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